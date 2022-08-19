«Считайте меня неженкой, но я решила больше ни одного дня своей жизни не тратить на уборку и наняла домработницу»

С детства я считала, что домработница — это для суперуспешных людей. И очень хотела, чтобы мне не пришлось мучиться с уборкой, когда вырасту. Впрочем, именно серьезный подход к ведению хозяйства и позволил мне в определенный период осознать, что я и правда взрослая, а не только притворяюсь ею. Но мое нежелание заниматься наведением порядка в доме никуда не делось. В какой-то момент я решила вызвать клинера и посмотреть, что же из этого получится.

Я хочу рассказать читателям ADME о том, как на мое решение отреагировали близкие, как мне пришлось преодолевать собственные комплексы и так ли круто пользоваться клининговыми услугами.

В детстве я часто слышала, что женщина буквально обязана быть прекрасной хозяйкой, что дома всегда должно быть чисто, а унитазу положено сиять. Помню, на праздники мне даже дарили энциклопедии для девочек, где сотни страниц были посвящены именно премудростям уборки. Иногда читала их и думала: чтобы сделать все, что там написано, нужно всю жизнь только убирать везде. И тогда в квартире несчастной женщины (почему-то в моих энциклопедиях об участии в наведении чистоты мужчины не было ни слова) станет настолько стерильно, что с пола можно будет есть. В более осознанном возрасте я несколько лет жила в достаточно большой 3-комнатной квартире и сражалась с уборкой сама. Наступали выходные, я долго уговаривала себя взяться за тряпку и начинала. Это был многочасовой ад, после которого я боялась хоть что-то сделать в собственном доме, чтобы снова не испачкать поверхности. В какой-то момент я решила просто закрыть 2 комнаты и пользоваться ими только при крайней необходимости. Однажды я поняла, что поддержание чистоты в квартире начинает управлять моей жизнью. Позвать гостей — нет, ведь потом будет столько беспорядка. Приготовить что-то сложное — нет, потом я буду 3 часа всю кухню отмывать. Поехать куда-то — нет, после возвращения придется разбирать вещи и убирать бардак, который я могла натворить во время сборов. А еще вытирать тонны пыли, которые появились, когда меня вообще не было дома. Короче, я устала жить со шваброй в руках, постоянно что-то мыть, протирать и раскладывать.

Полтора года назад я переехала и стала снимать квартиру с друзьями. Первым вопросом, который мы подняли, когда распаковали сумки, была уборка. Я уже готовилась поехать в хозяйственный набирать все подряд чистящие средства, как моя подруга предложила нанять клинера. Честно признаюсь, сразу мне идея не зашла. Я подумала, это что-то для богатых, мы такое не потянем. Да и как это я, молодая девушка, не смогу прибраться? У меня рук нет или я барыня? Но подруга уже не раз прибегала к услугам клинера, и ей удалось меня уговорить. С тяжелым сердцем я согласилась, но в первый раз все пошло немного не по плану.

Я так разволновалась, что сама была в шоке. Вдруг начала переживать, а что обо мне подумает уборщица. Зачем мне вообще уборщица? А что если она станет меня осуждать за то, что я сама не могу квартиру в порядке содержать? Я взяла тряпку, швабру и начала уборку. 2 часа потратила на то, чтобы человек, который придет ко мне наводить чистоту за деньги, не решил, что я грязнуля. Уже гораздо позже до меня дошло, что клинер — это не уборщица, которая вынуждена ходить и убирать за кем-то. Это человек, который осознанно предоставляет свои услуги, и ко мне он приходит выполнять свою работу — наводить чистоту. Но в тот первый раз я еще этого не понимала, притом что мы выбрали максимально комфортный для нас вариант взаимодействия на время уборки. После прихода специалиста оставили ключ, показали что где, предложили кофе и ушли, попросив потом просто кинуть ключ в почтовый ящик.

Я еще переживала по поводу вещей: а вдруг потом что-то пропадет. Но подружка, которая уже работала с этой фирмой, успокоила: контора проверенная, она несет ответственность за действия своих сотрудников. Уйти из дома на пару часов оказалось проще, чем присутствовать при уборке. В том числе для самоуспокоения, чтобы не чувствовать себя эдакой барынькой с прислугой.

Раза с пятого я поняла, что заказывать уборку у себя дома — это нормально и вообще круто. Но как-то я говорила с мамой по телефону и проболталась, что жду клинера. Мать сразу начала причитать, мол, плохо она меня воспитала, раз я такой белоручкой выросла и деньги совсем не считаю. А потом вообще велела включить видеосвязь и медленно пройти по квартире, чтобы она «оценила ситуацию» и проинструктировала меня, что и как убирать. После этого я решила просто не упоминать при ней, что я так и не начала наводить порядок сама. В следующий раз неловкость возникла на свидании с парнем. Мы просто сидели, общались, и вдруг речь зашла о приверженности чистоте. Я упомянула, что регулярно вызываю клинера. А он сморщил нос и заявил: «Задача женщины — следить за домом. Если ты этого не делаешь, то теряешь женственность и не станешь хорошей женой и матерью». Я офигела, но спросила, готов ли он, если что, добывать мне мамонта или свою мужественность он уже растерял. Не дожидаясь ответа, я просто встала и ушла. В XXI веке подобные предрассудки, на мой взгляд, уже неприемлемы. Зато я быстро поняла, что этот парень точно не мой человек.

Я очень плохая хозяйка. Мне проще вызвать клининговую компанию или заказать еду из кафе, чем самой горбатиться по дому. Как же бесят люди, которые осуждают меня за это! Типа «Тыжемать, тыжежена, хранительница очага! Да денег жалко на клининг, украдут что-нибудь!» Ага, только я это время трачу на мужа, сына, развитие и работу мечты. У нас в семье все довольны, так что пусть идут далеко все, кто осуждает. © Подслушано / Ideer

Со временем я приняла то, что мне вообще не нравится убирать. И — что еще важнее — что я не обязана это делать. А вызов клинера — это не вызов своей женственности. Я просто делегирую ту часть работы, которую не хочу выполнять сама. Клинер — это не слуга, а клининг не унизительный труд. Речь исключительно об отношениях заказчика с исполнителем.

Единственный выходной решила посвятить генеральной уборке, да и праздники были на носу. Полдня отмывала-очищала, надраивала. Уборка уже близилась к завершению, когда я решила вылить в унитаз кастрюлю старого борща. Пока шла к туалету, поскользнулась на свежевымытом полу, и суп оказался везде: на стенах, потолке, белом диване, под белым диваном и на моей голове. Послала все к черту, помылась и пошла гулять. Лучше клинера вызову. © Подслушано / Ideer

Теперь я без проблем собираюсь за 20 минут до прихода клинера, встречаю его, показываю квартиру, говорю, на что обратить внимание, и ухожу. Встречи с друзьями или посиделки в кафе наедине с собой — отличная возможность сделать что-то классное. В последний раз я взяла с собой художественные принадлежности и просто 3 часа рисовала за кофе. Каждый раз я радуюсь, что провожу это время с пользой для себя и своего развития, а не чищу и намываю зеркала, ненавидя каждую минуту. Но нужно уточнить: клинеры бывают разные. У меня, как правило, все проходило хорошо: сотрудники работали на совесть и соблюдали профессиональную субординацию. Но пару раз присылали не того клинера, и я была разочарована. Помню, однажды специалисты так навели чистоту, что я потом заново все убирала. А одна женщина почему-то решила, что может учить меня жизни, давать непрошеные советы и комментировать мой разговор по телефону. Это, конечно, человеческий фактор, и я периодически напоминаю себе об этом. Я вызываю клинера регулярно, поэтому комнаты не успевают очень уж загрязниться. И порой мне кажется, что можно передвинуть уборку еще на недельку, нормально же. Иногда, заходя в квартиру с улицы, я вообще ловлю себя на мысли: «Вау, у нас так чисто». Это как подарок для самой себя и способ наслаждаться жизнью без многочасовых мучений с тряпкой.

Сейчас я избавилась от многих предрассудков, и пусть меня считают неженкой, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы не заниматься уборкой самой, если мне не хочется. В нынешнее время не проблема нанять человека, который это сделает. И это не настолько дорого, как многие почему-то думают. Не дороже, чем постоянная покупка различных тряпок и средств для уборки. И уж точно не дороже времени, которое можно потратить с пользой для себя. Вызов клинера не ставит на мне крест как на женщине и не означает, что у меня руки не из того места растут. Но мне очень жаль, что в нашем обществе еще бытуют такие стереотипы.