Я узнала, как укротить родительский чат, чтобы он перестал быть проверкой на прочность

Когда сын пошел в первый класс, меня добавили в родительский чат. Стоило только принять приглашение, и телефон взорвался от сотни сообщений. Учебный год еще не начался, но активные мамочки уже вступили в родительский комитет и развили бурную деятельность. Тысячи сообщений с обсуждением цвета шариков на линейку, сбор денег на фотографа, споры о том, не пора ли купить в класс кулер. И это была лишь легкая прелюдия к тому, что последовало дальше.

Одна мамочка развопилась: «Мне для ребенка ничего не жалко, ему к школе уже гора куплена. Зачем нам ваша шоколадка и блокнотик? Я не хочу на них скидываться!». Родком тут же раскудахтался, что всем деткам подарочки будут, а ее пусть стоит с пустыми руками и психологической травмой. Другая начала рассказывать, что ее ребенок не ест дешевый шоколад, а только ручной работы. Третья доложила, что ее девочка — аллергик. Учительница попросила поучаствовать в акции «Без букета», но многие мамы были против того, чтобы на линейке их дети стояли без объемного веника. И так далее.

К четвертому классу от школьного чата сына у меня уже дергался глаз. Я открывала его, предварительно накапав валерьянки, зажмурившись и глубоко вздохнув. Поскольку мне надоело вскакивать в ночи или с первыми лучами солнышка от назойливого пиликанья, чтобы узнать, что чей-то ребенок заболел и не придет в школу, или о том, что кому-то пришла гениальная идея, что подарить детям к очередному празднику, уведомления были давно отключены. Но это не спасало от того, что за день в группе набиралось больше сотни сообщений, которые необходимо было прочесть, чтобы выудить важную информацию, или как дура спрашивать у других родителей, понимая, что ты с этим вопросом далеко не первая.

Я была в курсе, у кого в классе сопли, а у кого — болит животик, в какие кружки ходят одноклассники сына, кто из детей потерял шапку и у кого пропал пенал. В любой день я могла безошибочно сказать, чем он знаменателен, так как одна мама считала своим долгом поздравить всех, естественно, выкладывая анимированные открыточки. А уж на такие праздники, как 8 марта или Новый год, начиналась настоящая вакханалия из картинок, гифок и роликов, ведь почти каждая родительница считала своим долгом внести свой вклад в этот бесконечный поток виртуальной назойливости. А ошибки? Я понимаю, что мы все разные, и не все родители имеют высшее образование, что не мешает им быть хорошими мамами и папами и профессионалами в своем деле. И описки бывают у всех. Но если наши дети к концу начальной школы запомнили, что «жи-ши пиши с буквой „и“» и прочие простые правила, то почему их мамы пишут: «у Мишы прастуда, мы не едим на елку»?

Но отдельная песня — это денежные вопросы. Если в обычные дни в чате было сообщений 20-30, то, когда речь заходила о взносах и покупках, их число вырастало до 300-400. Давайте сдадим больше, давайте сдадим меньше, споры и ругань на тему, что будем дарить учителю, какую канцелярию закупим детям, что им подарим и на какие экскурсии повезем. Тишина наступала лишь тогда, когда требовались те, кто поможет привезти покупки, или спрашивали, кто готов сопровождать ребят в поездке. За несколько месяцев до окончания детьми четвертого класса чат и вовсе разорвало. Родители разделились на два лагеря — тех, кто хочет сделать выпускной для детей дорого-богато, или, как писала одна мама, «щикарно», и тех, кто считал, что брать кредиты на оплату лимузинов и модного фотографа не стоит, а можно, к примеру, с детьми вместе на природу съездить. При этом представители первого лагеря еще умудрялись ссориться между собой, обвиняя друг друга в отсутствии вкуса.

В общем, к концу четвертого класса я начала завидовать папе одного мальчика, которого за неудобные вопросы про финансовые отчеты от родкома забанили в чатике. «Может, выпилиться самой?» — думала я. — «Ведь есть электронный дневник, родительские собрания...Родком меня сам найдет, когда понадобится очередной взнос на „нужды класса“. Жили же как-то без чатиков, и ничего». Но получалось, что все же «чего». Ведь среди тонны бессмысленных сообщений все же иногда проскакивали важные и нужные. Не хотелось бы каждый день в дневник по несколько раз заходить. Да и ребенок — любитель разных конкурсов и олимпиад, о которых наша учительница регулярно пишет как раз в чате.

Как-то у меня дрогнула рука, и я решила взять паузу — отписалась от чата. Что тут началось! Мамы из родкома порвали мне личку, спрашивая, с чего мы взяли, что особенные и всю информацию нам в клюве должны приносить. «Если я начну каждому отдельно писать, у меня экран телефона сотрется», — сообщила председатель. К тому же, сын пропустил конкурс, в котором очень хотел участвовать, — мы не успели зарегистрироваться. Пришлось вернуться и продолжить вылавливать среди словесного мусора жемчужины информации.

А в средней школе у детей сменился классный руководитель. На первом же собрании она сообщила, что чатов теперь у нас будет два. Я готова была взвыть, но потом услышала, что первый будет исключительно информационный и писать туда будет лишь она, в формате «только для чтения», а все обсуждения, пожалуйста, во втором. Сообщения о здоровье детей, вопросы об их успеваемости — ей в личку и исключительно с 8 до 9 утра и с 7 до 8 вечера. Кстати, во второй чат она вступать не намерена, но хочет дать нам несколько рекомендаций. Услышав, что она предлагает, я практически увидела, как над головой этой милой усталой женщины разгорается волшебное сияние.

Анастасия Павловна — так звали нашу классную — попросила воздержаться от обсуждения любых тем, которые не имеют отношения к работе родительского комитета, а родком — ставить вопросы в форме голосования, предлагая родителям выбирать из двух-трех позиций. То есть не как раньше: «А куда мы повезем детей на этот раз?» — и ругань на триста комментариев, а «Мы везем детей а) в цирк б) в театр». Так же уже с готовыми предложениями обсуждать подарки детям к различным мероприятиям, которые она предлагает делать чисто символическими. Чуда, конечно, не случилось. Второй, родительский чат продолжал бурлить и генерировать то кудахтанье, то гениальные предложения скинуться на какую-то очередную хрень. Но теперь от него совершенно точно можно было отписаться, не боясь пропустить что-то важное. Тем более, что дети подросли и уже сами обменивались информацией об уроках, помогали друг другу решать домашку и начали, с подачи классной, высказывать собственное мнение, куда им интересно съездить.

Два года я прожила спокойно, но тут пришла пора моей младшей идти в школу. И я встала перед выбором — пережить все заново в надежде, что оно само как-то разрулится, или взять дело в свои руки, «перейти на сторону зла», узнать, как живется родкому. Ведь получается, мы сами превращаем родительский чат в источник кошмаров, когда только жалуемся, но ничего не делаем. Теперь я администратор чата 1 «Б», в котором четко обозначены правила: никаких десятков «спасиб», открыток и поздравлялок, все личное — в личку учительнице, как и обсуждение любых конфликтов между детьми. Да, у нас еще бурлит обмен мнениями в период, когда решаем, что дарить детям или куда поедем на экскурсию, но эти волны можно пережить, тем более, что за денежные вопросы взялся отвечать один из «бывалых» пап, который сразу обозначил бюджет класса на год (весьма скромный) и развернуться любителям «гульнуть от души» не дает.