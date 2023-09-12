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«Я впервые заплакал». Мужчина откровенно рассказал о том, как сходил с женой на партнерские роды

Авторские колонки
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Некоторые женщины категорически против того, чтобы их возлюбленный присутствовал на родах. Другие же, наоборот, радуются, когда их «сопровождает» вторая половинка. На таких партнерских родах довелось побывать и автору «Пикабу», который ни на секунду не пожалел о том, что стал свидетелем этого таинства.

Когда жена еще не была женой, зашел у нас как-то разговор про детей и роды:

— Если мы поженимся и я забеременею, пойдешь со мной на партнерские роды?

— Не сказал бы, что хочу, но если для тебя это важно, то, конечно, пойду.

— Хорошо, поприсутствуешь со мной на схватках, а при выходе ребенка на свет тебя не должно быть рядом. Не хочу, чтобы ты это видел.

— Окей, договорились.

Проходит несколько лет. На дворе 2023 год.

Вечером супруга прибегает домой с прогулки и говорит, что, кажется, отошли воды, но она не уверена. Решили продолжить наблюдение.

Лежим, играем в приставку, жена начинает частить в туалет по маленькому (даже чаще, чем в последний месяц беременности). Начинаю понемногу напрягаться. На часах около 22:00. Проводим с ней и котом семейный совет. Кот предложил сгонять в ближайший продуктовый и попросить у них большую коробку, мол, рожать в ней будет удобнее, да и котята все поместятся. Отметаем его предложение, так как в нашем продуктовом бытовой техникой не торгуют, поэтому таких больших коробок у них нет. Кот крутит хвостом у виска и уходит тыгыдыкать.

Я отправился в аптеку за тестом на определение подтекания вод. Возвращаюсь, жена «радует» новостью — что-то розоватое «там» появилось. У меня началась легкая паника, поэтому я предложил собираться в роддом. Супруга уговорила подождать еще немного. Тест на подтекание мы запороли, он ничего не показал.

Время приблизилось к полуночи. У жены резко потянуло поясницу. «Помасложировал» ей поясницу (через пару часов буду «масловать жир» еще долгое время). Вроде отпустило. После этого запустил приложение схваток. И тут мы поняли, что это действительно были воды. Приложение показало, что ехать в роддом пока рано, так как интервал между схватками еще большой, но я настоял на том, чтобы поехать рожать, а то мало ли чего.

На часах 0:30. Пока жена собиралась, я вывалил целую гору корма коту, вычистил лоток, а то ведь никто знает, когда вернусь домой. Кот в шоке, ведь так много еды он еще никогда не видел.

В 1:00 прибыли в роддом. Схватки участились. Супругу осмотрели, сказали, что небольшое кровотечение — это нормально. Отвели в родовую, поставили КТГ.

Боль и схватки усилились. Супруга попросила у акушерки анестезию, но ей отказали из-за отсутствия показаний. Нас отправили в душ сидеть на фитболе и поливать живот и поясницу чуть горячей водой. Потусили там минут 40, ей стало немного полегче.

Вернулись в родовую на КТГ. Время около 3:00. У врачей пересменка. Схватки и боль усилились. Новая акушерка предложила попрыгать на фитболе в родовой. Попрыгали. На какое-то время стало чуть полегче.

Снова на КТГ. Схватки усилились настолько, что супруга начала подвывать. А я, пока она не видела, впервые заплакал. Знаете, это очень тяжелое чувство, когда смотришь на страдания любимого человека, а единственное, что можешь для него сделать — это принести попить, да губы помадкой помазать, потому что они сохнут и трескаются.

Снова пошли в душ минут на 40. Потом — осмотр (раскрытие — 7). Затем снова КТГ. Жене становилось все больнее, она стонала все громче. Я продолжал «масложировать», у меня опять потекли слезы. Умудрялся их втихаря вытирать.

9:00. У врачей уже третья пересменка. Поставили КТГ, разрешили делать его на фитболе. Жене было так легче, чем лежа на кушетке. Несколько раз в процессе отрубился на пару минут от усталости. Мышцы рук забил в хлам. Эх, почему же я эспандером не накачал руки? 9 месяцев же было...

Акушерка осмотрела жену, сказала приготовиться рожать. Тут я вроде как должен был покинуть родовую и ждать, но такой мысли даже не возникло. Врачи начали суетиться, родовая набилась неонатологами, кушетку перенастроили на роды. Врач взяла одну ногу супруги, мне сказала брать вторую и держать ее изо всех сил, чтобы роженица не сомкнула ноги. Другая врач надела одноразовую накидку и приготовилась принимать ребенка.

У супруги начались потуги. Сначала появилась макушка (изначально я не понял, что это макушка, и вообще офигел, что это такое инопланетное). Затем полностью вышла голова. Как же он похож на инопланетянина. Это точно мое? Жена чуть ли не плачет, говорит, мол, девочки, я больше не могу. Врач ответила: «Все ты можешь, это только голова вышла». В этот раз я смог удержать слезы: все-таки посторонние люди рядом, а мужики ж не плачут.

Врач подсказывала, как дышать (словно задуваешь торт с кучей свечей на животе), супруга в прострации — ничего не слышит. Продублировал ей. Вроде услышала. Потом уже вышли плечи и ручка.

Наконец ребенок на свободе! Следом за попой и ногами вылилось огромное количество жидкости и еще какая-то субстанция. Пуповина переливалась цветом жемчуга. Прикольно!

Врач посмотрела на часы и сказала время: 10:19. Малому перерезали пуповину и понесли его на стол, неонатологи начали с ним что-то делать. И тишина на всю родовую. Жена очухалась и тут же спросила, почему же он не кричит? Я вышел из прострации, и на меня сразу навалился дикий страх. Почему он не дышит? Почему не кричит? Взял супругу за руку, крепко сжал ее. Врачи сказали, что сейчас все будет. Малому поставили какие-то трубки с кислородом.

Далее последовало томительное ожидание. По ощущениям прошло минут 30, на деле — не более минуты. Услышали кашель, а потом и крик ребенка. Наконец, страх улетучился. Над женой начали проводить какие-то манипуляции, потом зашили. Я стоял возле сына. И вдруг задал тупой вопрос врачам: «А потрогать можно?» Они засмеялись, сказали, мол, да, конечно. Потрогал, погладил. Теперь я знаю, что такое «как попка младенца».

Тут у меня слезы полились рекой. Да и фиг с ними, плевать уже. Жена с кушетки смотрела на нас с улыбкой. Супруге дали полежать с ребенком на груди 1,5 часа, у нее пошло молозиво. Потом состоялся переезд в палату. Помог ей дойти до туалета, после этого поехал домой поспать пару часов.

Вот небольшие заключения спустя месяц после родов:

1. Мне было морально тяжело в этом участвовать. Возможно, я слишком эмпатичен, не знаю. Не могу смотреть на страдания людей.

2. Хотел бы я еще раз участвовать в партнерских родах, если решимся на второго? Нет! Пойду ли я, если все же решимся? Да, конечно!

3. Слышал, что некоторые мужчины после партнерских родов теряют интерес к жене, перестают любить ее и все такое. Не знаю. Лично я после этого стал любить жену еще сильнее. Для меня это был объединяющий жизненный опыт.

Возможно, жена прочитает этот текст и точно себя узнает. Поэтому эта строчка для нее: «Я тебя очень сильно люблю!»

Есть множество исследований, посвященных теме партнерских родов. Однако единого мнения о том, стоит ли вторым половинкам становиться свидетелями этого таинства, нет.

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AdMe/Авторские колонки/«Я впервые заплакал». Мужчина откровенно рассказал о том, как сходил с женой на партнерские роды
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