10 атмосферных книг, которыми люди зачитываются зимними вечерами

Когда за окном зима, вечерами чаще всего хочется только одного: закутаться в плед с кружкой горячего напитка. В такой обстановке сама собой напрашивается какая-нибудь уютная и увлекательная книга. Мы разузнали, что читают морозными вечерами пользователи сети, и теперь рассказываем о самых любопытных произведениях.

Филип Пулман. Золотой компас

Первый роман из фантастического цикла «Темные начала». Сюжет вращается вокруг параллельного мира, где души людей существуют вне их тел в виде деймонов — сущностей, напоминающих животных. Главная героиня, двенадцатилетняя Лира, отправляется вместе со своим деймоном к Северному полюсу. Там ей предстоит найти похищенного друга, узнать страшную тайну о родителях и разгадать загадку вещества под кодовым названием «Пыль». Позволяет насладиться очарованием Арктики. Подобно потрескивающему камину, разжигает воображение и утешает долгими холодными ночами. © Chris A. Baird / Quora

/ Quora Я даже закинула любимого «Гарри Поттера» — настолько мне понравилось.

Джон Толкин. Письма Рождественского Деда

Книга посвящена приключениям Деда Мороза. Рассказ ведется в формате писем от лица самого главного рождественского героя либо его секретаря-эльфа. Толкин начал сочинять их, когда его старшему сыну исполнилось три года. И на протяжении более чем 20-ти лет автор каждое Рождество писал новое письмо специально для своих детей. Уже после кончины Толкина вышло полноценное издание, в котором собрали все письма. Это великолепно. А еще интересно было увидеть, сколько времени, усилий и любви писатель вложил в то, что изначально предназначалось исключительно для того, чтобы порадовать своих детей. © DAMWrite1 / Reddit

Тэйлор Адамс. Выхода нет

Студентка Дарби мчится к своей умирающей матери. В пути героиню застает страшная метель. Телефон не ловит, вокруг горы и занесенные снегом дороги. Девушка решает переждать на остановке для отдыха, где уже обустроились четверо незнакомцев. Вдруг Дарби обнаруживает в фургоне рядом со своей машиной клетку. В ней заперта девочка. Теперь героиня лихорадочно размышляет, как вызволить ребенка и спастись самой, не зная даже, кому можно доверять. Книга не даст ощущения уюта. Но если вы любите триллеры, я прямо рекомендую. Очень атмосферно и довольно леденяще. © CatNo42 / Reddit

Кэтрин Арден. Медведь и соловей

Автор и обложка книги.

Это первая книга трилогии «Зимняя ночь». Сюжет основан на славянском фольклоре. Василиса — единственная в деревне, кто знает, что в местном лесу живет древнее зло, которого надо остерегаться. Однажды отец привозит в дом новую жену Анну. Когда она понимает, что падчерица способна узреть мифических существ, то начинает борьбу с девушкой. Лесное зло тем временем подбирается к деревне, и Василиса вынуждена начать защищать родные пенаты. Перечитывание этой книги стало для меня новой зимней традицией. Обожаю ее. © veggiekittykelly / Reddit

Я в абсолютном восторге! © sushithekittycat / Reddit

Марк Хелприн. Зимняя сказка

Действие романа происходит в Нью-Йорке в начале XX века. Главный герой — сирота и вор Питер. Он наживает себе злостного врага, бандита Перли Сомса. Внезапно в жизни Питера появляются «ангелы-хранители», которые оберегают его от преследователей. Первый спаситель — белый конь Атансор. Второй — девушка Беверли, безнадежно больная дочь человека, которого герой хотел ограбить. По законам жанра, Питер до безумия влюбляется в нее. Был у меня очень напряженный период в жизни. И тут я прочитал эту книгу. Она помогла мне пережить то время, сбежать из реальности в волшебное место. Всегда буду благодарен за это. © David Weiss / Quora

Дэвид Бальдаччи. Рождественский экспресс

Журналист Том Лэнгдон хочет успеть добраться из Вашингтона в Лос-Анджелес до Рождества. Но из-за ошибки в аэропорту ему придется ехать через всю страну на поезде. Том даже не представляет, какая масса приключений уготована ему в этой поездке. Герою предстоит всерьез переосмыслить жизнь. А еще нежданное путешествие подарит Лэнгдону желанную встречу с человеком, которого, казалось он потерял навсегда. Мое тайное зимнее удовольствие — это уютные загадочные истории, действие которых происходит в поездах в снежную буру. Как, например, «Рождественский экспресс». © JustMeLurkingAround- / Reddit

/ Reddit Если вы не читали этот роман, то обязательно сделайте это. И стоит посмотреть фильм по нему. © disco54 / Reddit

Питер Хег. Смилла и ее чувство снега

У Смиллы уникальная способность: она умеет отличать друг от друга разные виды снега. Какое-то время женщина даже работала ученым — специалистом по снегу и льду. Именно благодаря этому дару Смилла понимает, что недавняя гибель мальчика, упавшего с заснеженной крыши, вовсе не несчастный случай. Отличается от любой детективной истории, которую вы когда-либо читали. Множество сюжетных поворотов и неожиданный финал. © Arthur Fluter / Quora

/ Quora Очень зимний роман. Ну когда же читать про девушку, умеющую распознавать следы на снегу, как не зимой?

Диана Сеттерфилд. Тринадцатая сказка

Маргарет — простая работница книжного. Неожиданно известная писательница Вида Винтер предлагает женщине стать ее биографом. А тут еще Маргарет обнаруживает у отца редкую книгу Винтер «Тринадцать сказок». Правда, 13-й истории в ней почему-то нет. Героиня соглашается побеседовать с писательницей и прибывает в ее мрачный особняк. Здесь Маргарет узнает драматичную историю сестер-близнецов, которая окажется тесно связанной с ее прошлым. Готическая мистерия, разворачивающаяся в обстановке, подходящей для зимы. Идеально для тех, кто любит атмосферные книги, которые держат в напряжении. © Safaet Islam / Quora

Джек Лондон. Смок Беллью

Книга посвящена временам Золотой лихорадки, когда было открыто много месторождений золота и люди массово ринулись его добывать. Главный герой — писатель Кристофер Беллью. Он тоже поддается искушению. Беллью оставляет работу, берет псевдоним «Смок» и уезжает из Сан-Франциско на Аляску, на поиски золота. Джека Лондона вообще очень круто читать зимой. Но «Смок Беллью» у меня на первом месте. Ассоциируется с зимой просто сразу.

Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл. Пусть идет снег

Это сборник из трех романтических историй о подростках. Дело происходит во время Рождества. Буран застает всех главных героев в маленьком городке Грейстаун. Кому-то это происшествие поможет обрести настоящую любовь взамен фальшивой, кому-то — выйти из френдзоны, а кому-то — забыть глупые обиды и помириться с любимым человеком. Все три истории принадлежат перу разных писателей, а одна из них — от автора «Виноваты звезды». Купила книгу из-за автора Джона Грина. Он еще «Виноваты звезды» написал. Сомневалась, понравится ли вообще, но оказалась такая же крутая. © Nitin / Quora