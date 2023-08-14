10 бесячих стандартов красоты, не соответствовать которым вообще-то нормально

Стандарты красоты — это нечто эфемерное и что уж и говорить, труднодостижимое. Стоит только приблизиться к идеалу, как он тут же меняется и нужно начинать все по новой. К тому же в попытках соответствовать навязанным критериям женщины часто вредят своему здоровью и обрастают комплексами. И многим уже просто надоело переживать из-за того, что дала или не дала им природа и пытаться соответствовать чьим-то там ожиданиям. И вот, например, каким.

Идеальный маникюр

Со всех сторон нас заваливают информацией о том, какой маникюр сейчас в тренде, а какой нет, как предпочитают красить ногти знаменитости и тому подобное. Так и начинает складываться впечатление, что не делать ничего с ногтями в наше время даже как-то неприлично. На самом деле отсутствие маникюра не является чем-то заслуживающим осуждения. Даже те же самые знаменитости, люди публичные, порой и на мероприятия выходят с неидеальными ноготками, и никого это не волнует.

Я не понимаю всей этой суеты вокруг маникюра, и мне просто странно, что большинство женщин так много говорят о своих ногтях, об их цвете, о том, где они их делают, как часто и т. д. Да делайте что хотите, лишь бы вам нравилось. Я, например, считаю, что натуральные ногти выглядят гораздо красивее. © Ungrateful-Artichoke / Reddit

У меня нет желания отращивать ногти и поддерживать их безупречный вид. Мне 25 лет, и я ни разу за всю свою жизнь не пользовалась лаком для ногтей. Да и в будущем не собираюсь. © Swasini Sudarsan / Quora

Трендовые ухоженные брови

Мода на форму бровей меняется чаще, чем погода в апреле, поэтому и гнаться за ней так себе занятие. Тем более что порой эта гонка аукается последствиями. Так, Виктория Бэкхем призналась, что из-за чрезмерного выщипывания бровей в прошлом, теперь вынуждена постоянно их подкрашивать. Ничего не делать с бровями — нормально.

Про брови говорят, что они должны быть сестрами, а не близнецами. Мне и моим асимметричным бровям эта фраза помогла. © itsacalamity / Reddit

Когда в моде были тонкие брови, меня постоянно критиковали за мои «гусеницы». Люди были прямо-таки шокированы тем, что я не выщипываю брови. Меня стыдили за густые брови, доходило просто до абсурда: подразумевалось, что я неухоженная и некрасивая, потому что у меня волосы над глазами. Не раз мне говорили, что они портят мое лицо. Особая ирония заключалась в том, что на самом деле я все-таки выщипывала и придавала форму бровям, но лишь слегка. Я же понимала, что мода меняется и брови могут потом и не отрасти. © Melinda Gwin / Quora

Ежедневный аккуратный макияж

Подразумевается, что женщина должна всегда пользоваться декоративной косметикой, хотя бы немного. Поэтому многие даже в спортзал приходят накрашенными по полной. Но ведь краситься или нет — это личный выбор каждой. Кстати, все больше и больше звезд даже на светские мероприятия приходят без макияжа и не считают это чем-то зазорным.

Я ненавижу пользоваться косметикой. Макияж только привлекает ненужное внимание. К тому же у меня аллергия на большую часть средств. © Luna Lenay / Quora

/ Quora Для меня пользоваться косметикой слишком затратно, и это касается не только денег, но и времени. Я лучше потрачусь на уход за кожей, чем буду красить лицо. Макияж все равно размажется по всей моей одежде, к тому же с ним я не могу быть такой активной, как обычно. © Char L. Magni / Quora

/ Quora Я идеальна по-своему. Мне нравится, какая я сейчас. Я люблю себя. Мне не нужны килограммы косметики или вообще какая-либо косметика, чтобы быть или чувствовать себя красивой. Думаю, я прекрасна и без нее, и вы все тоже. Не позволяйте стандартам красоты определять вашу красоту, определяйте ее для себя сами. © Rochelle Dafoe / Quora

Идеальная укладка

Вспомните все фильмы, в котором есть превращение из дурнушки в красавицу. Главная героиня в начале там всегда растрепанная, а вот после у нее волосок лежит к волоску. Но отсутствие идеальной укладки не равно неряшливость. Француженки, например, считают, что чем меньше вы делаете с волосами, тем лучше и предпочитают легкую небрежность.

Ожидается, что все девушки должны иметь длинные прямые волосы. У некоторых моих подруг потрясающие кудрявые волосы, а общество заставляет их выпрямлять или превращать в идеальные «пляжные волны». Но мне с моими кудряшками и отсутствием макияжа намного лучше. Я понимаю, что мы всегда хотим того, чего у нас нет, но я надеюсь, что женщины знают, что они прекрасны такими, какие они есть. © thecannakitty / Reddit

Я потратила 10 лет своей жизни, пытаясь выпрямить свои вьющиеся волосы, но они становились все более сухими и поврежденными. Я хотела выглядеть как все эти девушки с шелковистыми волосами. Забавно, что я так сильно хотела иметь прямые волосы, что совершенно не замечала, как повреждала те самые волосы, которые хотела сделать красивыми. © Farasha Ab / Quora

Мои волосы очень тонкие, тусклые, вьющиеся и со странной текстурой: они и не прямые и не вьющиеся. И хотя я полюбила все то, что дано мне природой: свой рост и телосложение, черты лица и даже нос, мне по-прежнему хочется иметь длинные блестящие волосы. © Tulsi Subramanian / Quora

Стройные ноги с просветом между бедер

Хотя движение бодипозитива сейчас набирает обороты, и постепенно «в тренде» становятся женщины с формами, многие по-прежнему мечтают о худых ровных ногах. Женщины продолжают стесняться своих ног и бедер, а все потому, что их продолжают за них стыдить. Это нездоровая практика, которой давно пора положить конец.

Несмотря на то что я занимаюсь бегом, мои ноги ни разу не худые. Я и раньше из-за них чувствовала себя неловко, тем более что друзья не прочь мне это указать. У меня бедра, которые расходятся в стороны, когда я сижу. Бедра, которые трутся друг о друга. Раньше я стеснялась этой своей особенности, но сейчас, честно говоря, она меня не очень беспокоит. Я позволяю себе носить джинсы скинни. © Nuralia Mazlan / Quora

/ Quora Просвет между бедер. Его наличие зависит в первую очередь от костной структуры, а уж потом от жировых отложений. И все же есть множество людей, которые ужасно чувствуют себя из-за того, что у них нет щели между бедрами, и прибегают к крайне нездоровым диетам и хирургическим вмешательствам, чтобы достичь этого невероятно бессмысленного стандарта красоты. © Silver Darcy / Quora

/ Quora Когда я училась в школе, была абсолютно довольна собой. Потом я начала поправляться. Все, что я ела, уходило в ноги. Я начала стесняться своих ног, бедер, икр. Начала сидеть на диетах и боялась носить узкие джинсы. Моя самооценка падала все больше. Я видела в журналах людей с подтянутыми, худыми, длинными и прямыми ногами, и, глядя на себя в зеркало, ненавидела себя еще больше. Со временем я научилась жить с этим и принимать себя. У меня фигура «груша», и я не собираюсь пытаться это изменить. © Kaila Thomas / Quora

Гладкая шея без «колец Венеры»

«Кольца» на шее есть у всех, просто с возрастом они становятся заметнее. Но почему-то их наличие считается чем-то таким, что «старит» женщину, чем-то таким, что нужно немедленно убрать или скрыть.

Я даже не знала, что люди переживают из-за этих колец. Мне кажется, что это то же самое, что и стесняться морщин на ладонях. © Unknown author / Reddit

У меня они с детства, даже не знала, что для них есть термин. Честно, мне вот они даже нравятся, это как природное ожерелье! © elektroesthesia / Reddit

У меня они были всю жизнь, и я научилась просто принимать их. В некоторых культурах они считаются красивыми. Отсюда и название «кольца Венеры». Думаю, они делают нас уникальными и еще более привлекательными. © mixtapemalibumusk / Reddit

Плоский живот

Несмотря на то что врачи утверждают, что жировая прослойка в районе живота женщинам просто необходима, многие дамы продолжают изнурять себя диетами и упражнениями в попытках добиться плоского живота. Так что этот стандарт красоты можно спокойно назвать нездоровым и не пытаться ему соответствовать.

Даже когда я весила мало, у меня был животик. Сейчас мне 26, но даже когда было 20, люди из-за моего живота думали, что я рожала. У меня такое же телосложение, как у моей мамы. Она была моделью, но ей тоже говорили, что нужно избавиться от «пуза». Мне нравится мой живот, но он никогда не будет плоским. © lickmesquidward / Reddit

Женщины должны иметь дополнительный слой жира под кожей. Он помогает им сохранять тепло, и как я слышала, благодаря ему их приятнее держать на руках. © JaywrightCat / Reddit

Я не была счастлива, когда у меня был пухлый живот, и, в общем-то, не прыгала от радости и когда добилась практически плоского живота. Я-то хотела, чтобы он был таким же плоским, как взлетно-посадочная полоса в аэропорту. Но даже когда я была максимально стройной, у меня оставался маленький животик, который никогда не исчезал несмотря на накачанный пресс, тренировки и здоровое питание. И мне это не нравилось. Теперь, став взрослой, я каждый день узнаю все больше о том, что значит быть по-настоящему красивой. И с плоским животом это не связано. © Abigail Sim / Quora

Кожа без растяжек

От растяжек не застрахован никто, их появление сложно предугадать и предотвратить, а избавиться от них почти невозможно. Но почему-то считается, что их вообще не должно быть, а уж если они появились — будь добра стыдливо спрятать их под одеждой.

У каждого есть шрамы и недостатки. Любите свое тело и принимайте его. Мы не должны быть куклами, мы — люди, у нас есть разные отметины на теле. И знаете что? Мы прекрасны такими, какие мы есть. И, кстати, именно уверенность в себе делает нас привлекательными, а вовсе не идеальное тело. Любите себя. © Hagar Hosny / Quora

/ Quora Да, у меня есть растяжки и целлюлит. И я не чувствую себя плохо из-за них. Я люблю свое тело больше всего на свете. © Bhavya Goyal / Quora

Я красивая девушка с «фигуристым» телом. Но в подростковом возрасте у меня появились растяжки по всему телу. Даже друзья отпускали злые комментарии по их поводу. Из-за этого моя самооценка упала до нуля. С тех пор прошло 10 лет, но не было ни дня, чтобы я не беспокоилась из-за этих растяжек. Мне говорят, что я красивая почти каждый день, но я просто не верю. Я не могу перестать сравнивать свое тело со всеми этими безупречными телами вокруг. Я не знаю, как я смогу преодолеть эти страхи, но, пожалуйста, просто будьте добрее к людям. © Unknown author / Quora

Идеальная белоснежная улыбка

Считается, что ровные белые зубы — это показатель того, что они здоровы. Да вот только это просто миф. На самом деле зубы у всех разные, с разной толщиной и цветом эмали. Не иметь белых зубов — это совершенно естественно и нормально.

У Киры Найтли естественные зубы, что делает ее еще более привлекательной. © Master-Training-3477 / Reddit

Слегка желтый — это естественный цвет зубов. Чрезмерная белизна нереальна, и на самом деле не полезна для ваших зубов. © TooOldToBePunk / Reddit

Мои зубы не белые, несмотря на десятки отбеливающих паст и ополаскивателей, которые я использую. И это не мешает мне улыбаться. Я все еще думаю, что я милая. Я ни сознательно, ни бессознательно не обесцениваю себя как личность из-за моих не совсем белых зубов. © Emily Preston / Quora

Высокий рост

Хотя рост — это то, что дается природой, то, что не зависит от человека, излишне маленький, по мнению окружающих, рост, это проблема. Невысоких девушек все хотят поставить на каблуки. Да и в модели, за редким исключением, набирают девушек повыше.

Я бы хотела иметь рост 170 см, но, увы, он составляет 142 см. Я фигуристая, поэтому выгляжу еще ниже. Я учусь любить свое тело таким, какое оно есть, и, в общем, довольна им. © Mona Charrouf / Quora

СМИ внушали женщинам, что нужно быть высокой и стройной, чтобы стать моделью, поэтому, когда я росла, я всегда хотела быть выше. © Mia Catherine Joseph / Quora

/ Quora Я люблю свои короткие ноги. Мой рост всего 158 см, я ношу обувь 39 размера, у меня повсюду мозоли, но мои ноги несут меня, куда я хочу. © awesometoenails / Reddit

Честно говоря, иногда кажется, что женщины не могут победить стандарты красоты. Мой рост 152 см, и даже мои собственные родители говорили мне, что я низкорослая. Я всегда считала, что стандартом красоты для женщин являются длинные, стройные ноги и высокий рост, но я слышала, как некоторые высокие женщины говорили, что хотели бы быть невысокими. Уж не знаю, почему так происходит. © Frosty-Blackberry-14 / Reddit