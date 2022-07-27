10+ случаев, когда принцесса Диана надела провокационные наряды и оставила всех вокруг с открытыми ртами

У королевской семьи есть особый дресс-код как для официальных мероприятий, так и для повседневной жизни. Будь то вечеринка в саду или просто променад по улице, принцессы должны выглядеть соответственно правилам. Диана же стала не просто законодательницей моды, но и в некотором смысле бунтаркой королевского двора.

Мы в ADME прошерстили фотоархивы и взглянули на наряды принцессы, которые буквально повергали в шок окружающих.

Алое мини-платье на благотворительном вечере

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Хотя королева Елизавета придерживается мнения о том, что в королевском образе должны преобладать яркие цвета, Диана умудрялась гиперболизировать их до небывалых масштабов. Например, для официального выхода в 1995 году принцесса надела ярко-красное мини-платье с глубоким декольте. И нарушила таким образом сразу 3 правила.

Платье, которое не понравилось жениху

В феврале 1981 года принц Чарльз и Диана объявили о помолвке. А уже через месяц в марте леди Диана Спенсер прибыла на благотворительный концерт в Лондоне, облачившись в откровенное черное платье. Будущий муж не преминул напомнить ей, что она не должна была надевать такое платье, ведь черный цвет только для траура. На что невеста ответила, что на тот момент еще не была принцессой и не привыкла, чтобы на нее смотрели как на особу королевских кровей. Да и на пальце у нее красовалось только помолвочное кольцо, а обручального еще не было.

Серебристое платье с непозволительно открытой спиной

На премьере фильма о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» в 1985 году в лондонском кинотеатре «Одеон» принцесса Уэльская поразила гостей, позируя для фотографий в блестящем платье с открытой спиной от своего любимого дизайнера Брюса Олдфилда.

AP / East News

Сегодня блестящие наряды можно довольно часто увидеть на монарших особах. Но в 1985 году принцесса легко носила то, что не одобряла королева, и такое платье было вообще за гранью разумного в плане выбора гардероба для принцессы. Здесь же леди Ди позволила себе аж 2 вольности: сияющую ткань и сильно открытую спину.

Мрачный наряд на кинопремьере

В 1991 году Диана появилась на премьере фильма «Открытки с края бездны» в черном бархатном платье. Говорят, что такой цвет она выбрала в знак почтения королю Норвегии, который недавно скончался. Но в этом же платье принцесса Уэльская была и на премьере другого фильма в 1992-м. В любом случае этим нарядом она умудрилась нарушить сразу 2 правила: черный цвет, открытые плечи.

Еще одно коварное черное платье

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Диана неоднократно нарушала королевский протокол, который предписывает, что черные наряды обычно приберегаются для похорон или других мрачных случаев. Она не стеснялась надевать темные платья по любому поводу. И даже приходила в таком виде на мероприятия социального значения. Например, на ужин в Версале, организованный ЮНЕСКО.

Наряды без лифчика

LFI / Photoshot / REPORTER / East News , LFI / Photoshot / REPORTER / East News

В соответствии с негласными правилами монаршего дресс-кода женщинам не стоит выбирать образы, в которых приходится выставлять на всеобщее обозрение нижнее белье. Так же как не должно быть заметно, что лифчик отсутствует. Но принцесса Уэльская много раз надевала платья без бюстгальтера. И тем самым дерзко нарушала правила.

Глубокий разрез и позабытые колготки

AP / East News

Сегодня колготки вернулись в гардероб многих женщин благодаря герцогине Кейт Миддлтон, которая их очень элегантно носит. По данным Fortune, продажи колготок телесного цвета резко возросли после объявления о ее помолвке в 2010 году. Хотя с незапамятных времен королева Елизавета твердит, что все женщины королевской семьи должны носить колготки с платьями и юбками, леди Ди постоянно нарушала это требование. Даже с юбкой с глубоким разрезом, как на фото выше, она часто не надевала их.

Платья с открытыми плечами

Photoshot / REPORTER / East News

В 1993 году принцесса ходила на оперу «Богема». И выбор ее пал на довольно нежное платье, подходившее по всем канонам королевских требований. За исключением одной детали: открытые плечи.

LFI / Photoshot / REPORTER / East News , LFI / Photoshot / REPORTER / East News

В целом Диана любила демонстрировать свои изящные ключицы и легко могла сделать это как на официальной встрече, так и на улице.

Экстремально короткие наряды

LFI / Photoshot / REPORTER / East News

Все женщины королевской семьи должны внимательно следить за длиной юбок и вырезом на верхней части одежды. Декольте не допускается, а подол должен заканчиваться на уровне колена или ниже. Даже младших членов королевской семьи можно увидеть в длинных платьях на официальных балах и мероприятиях. Леди Ди же пренебрегала этим правилом и частенько появлялась в мини, демонстрируя свои стройные ноги.

East News

Одним из самых провокационных стал черный наряд, в котором принцесса явилась на церемонию награждения Ассоциации делового спонсорства искусств в лондонском Королевском национальном театре 9 декабря 1993 года. И фото со скрещенными ногами получилось весьма откровенным.

Кружева в честь развода

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Развод семейной четы произошел 28 августа 1996 года. А уже в декабре экс-принцесса вышла в свет в обтягивающем темно-синем платье, да еще и с кокетливым кружевом. Платье словно ждало своего часа: будучи в официальном браке с принцем, Диана не могла себе позволить настолько откровенных нарядов.

А вам нравится гардероб Дианы? Какой наряд ваш фаворит?