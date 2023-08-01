10 человек поделились книгами, которые затянули их в свой мир и не отпускали до последней страницы

Выходные или отпуск — прекрасный повод взяться за новую книгу. Захватывающий сюжет способен унести нас в новый мир, а еще он может помочь нам на время забыть о повседневных заботах. Писатель Джозеф Конрад даже говорил, что из всех неодушевленных предметов, созданных человеком, книги к нам ближе всего. И с ним невозможно не согласиться.

Макс Фрай «Лабиринты Ехо»

Литературная сага рассказывает о Сэре Максе, который внезапно оказался в параллельном мире, где стал Тайным Сыщиком. Там он обрел мудрого наставника — шефа Джуффина и свою любовь — Меламори. А еще начал ловить нарушителей закона, которые обладали волшебными силами. Но он тоже имел врожденные магические способности, которые ему помогли развить и он начал их использовать в борьбе с возникающими опасностями. Первая повесть улетела с сумасшедшей скоростью. Вторая не заставила себя ждать. Сон, пища и прочие перерывы стали ничтожной помехой. Каждую свободную секунду я возвращалась к этим страницам. Я волновалась, смеялась, замирала в предвкушении следующей и уходила гулять по мостовым города Ехо. Я жила там. © DirigibleDjo / Pikabu

Мариам Петросян «Дом, в котором...»

В глухом уголке города, среди обычных зданий стоит Серый Дом — интернат для брошенных детей, но очень непростой. Это закрытая вселенная. Каждого ребенка дом принимал или отвергал. У Серого Дома было множество тайн, и обычные «скелеты в шкафах» — лишь вершина айсберга. В нем законы пространства-времени переставали действовать так, как привыкли люди в повседневной жизни. Эта книга попала в наш дом, когда я была беременна. Муж на правах кормильца прочел ее первым и запретил трогать, пока не рожу. В итоге мы оба перечитали ее уже много раз. И я, вновь и вновь читая ее, несусь к мужу с криками: «Этого здесь написано не было!». И каждый раз убеждаюсь, что «Дом» живет своей жизнью и показывает нам свои новые грани исключительно по собственному усмотрению. © Sotofa10 / Pikabu

Тана Френч «Сходство»

Второй роман из детективной серии о трудовых буднях дублинских следователей начинается с таинственного происшествия в уединенном и полуразрушенном коттедже. Там обнаруживают тело молодой женщины, которая недавно проживала в соседней усадьбе. Одна из следователей, прибывшая на место, обнаруживает, что жертва — ее полный двойник. Тана Френч, вероятно, могла бы написать книгу по органическому сельскому хозяйству, и я бы ее прочитал. К счастью, тема, выбранная ей, намного интереснее. Изящество Френч в расследовании преступлений, ирландские пейзажи и тщательная проработка персонажей поразили меня. © Joe Valdez / Goodreads

Тед Чан «История твоей жизни»

Луиза Бэнкс была талантливым и преданным ученым, посвятившим свою жизнь изучению языка пришельцев. Повествование ведется от ее лица, и она рассказывает о визите инопланетян на Землю и попытках пойти на контакт с ними. После того как я влюбилась в работы Теда Чана в прошлом году, думаю, я долго избегала этой книги, потому что знала, что она будет потрясающей. И вот результат: прочитала ее 2 раза и все еще пытаюсь оторвать челюсть от пола. © astrobiolena / Twitter

Хелене Флод «Терапевт»

Обычным пятничным утром ﻿психотерапевт Сара получила голосовое сообщение от супруга, который предупредил ее, что отправился на дачу с друзьями. Но вечером женщине позвонили друзья мужа, чтобы узнать, почему их друг еще не приехал. Я не помню, когда в последний раз я так полюбила книгу, что у меня на глазах стояли слезы только потому, что она закончилась. И вот «Терапевт» — один из лучших психологических триллеров, который я когда-либо читала. Такой невероятный финал! © PauliNeverland_ / Twitter

Стивен Кинг «Институт»

Мальчика-вундеркинда Люка похищают, и он оказывается в месте, которое называют «Институт». Комната, в которой он очутился, похожа на его собственную, но в ней нет окна. А потом он узнает, что в этом месте есть и другие особенные дети со сверхспособностями. Слушаю аудиокнигу «Институт», и в некоторых местах аж кулаки сжимаются. Давно я так не переживала за книжных героев! Книгу советую. © Dr_Alice_Woods / Twitter

Абир Мукерджи «Человек с большим будущим»

Капитан Сэм Уиндем прибыл в Индию из Британии, чтобы начать новую жизнь и работать в полиции Калькутты. Очень скоро его вызывают на место преступления, которое оказывается очень странным. История оказывается куда более запутанной, чем мог предположить мужчина. Превосходная проза, великолепные персонажи и диалоги, несовершенный герой, потрясающий темп и ритм, а также восхитительная сложная загадка моего любимого типа: фрагменты представлены по мере развития сюжета, и вы приходите к решению вместе с детективом! © William / Goodreads

Люси Фоли «Список гостей»

На далеком острове в Ирландии гости собираются на бракосочетании Уилла и Джулс. На первый взгляд это идеальная свадьба, о каких печатают статьи в глянце. Торжество обещает быть грандиозным, но по ходу развития сюжета выясняется, что героям есть что скрывать и праздник точно закончится не так, как ожидается. Я давно хотел прочитать эту книгу, и она не разочаровала меня. Современная Агата Кристи, но с дополнительными слоями интриги. «Десять негритят» встречается с «Большой маленькой ложью». Мастерски написанный и захватывающий роман! © MrJack_ONeill / Twitter

Роберт Гэлбрейт (Джоан Роулинг) «Дурная кровь»

Корморан Страйк вместе с помощницей пытаются раскрыть странное исчезновение женщины-врача, которое произошло почти 40 лет назад. Они делают это по просьбе ее дочери, которая хочет разобраться и узнать, что произошло с ее мамой. В течение нескольких недель я читал вслух «Дурную кровь» своему тяжелобольному отчиму. И он, и я были очарованы этой историей. (Он также был влюблен в актрису в сериале, игравшую Робин!). Уважаемый автор, вы никогда не знали Грэма, но сумели порадовать его. Спасибо. © pen_ame / Twitter

Сэнди Джонс «Другая женщина»

Эмили влюбляется в Адама и понимает, что он тот, о ком она мечтала. Кажется, что их чувства сильнее любых обстоятельств. Но тут на их пути встает еще одна женщина, которая очень любит мужчину. И это мать Адама. Это произведение — головокружительный триллер о разрушительной любви матери. В «Другой женщине» Сэнди Джонс создала настоящий психологический триллер. Все мы слышали истории наших друзей и родственников о жутких свекровях. Но, похоже, эта может превзойти их всех. © ohhelloitskari / Twitter