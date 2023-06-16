10+ человек рассказали, каких женщин в их стране считают богинями красоты

Интернет-пользователи из разных уголков мира обсудили, какие известные женщины заслуживают звание самой прекрасной в их стране. И мы согласны с тем, что все они выглядят великолепно. Но, разглядывая идеальные фотографии, хочется не забывать, что красота в глазах смотрящего. Поэтому любая женщина для кого-то — самая красивая.

Австралия — Марго Робби

ANGELA WEISS / AFP / East News

Марго Робби — австралийская актриса и продюсер, сделавшая карьеру в Голливуде. Известна своими работами как в блокбастерах, так и в независимом кино, дважды номинировалась на премию «Оскар». В 2023 году, благодаря выходу фильма «Барби», она стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Одна из самых горячих актрис Голливуда, если не мира! При этом она родилась в маленьком австралийском городке и начинала свою карьеру в мыльной опере. © Kieran Davis / Quora

Я недавно смотрела «Тарзан. Легенда», и она была так прекрасна в этом фильме. Думаю, что и актриса она тоже хорошая. © Swathi Garisa / Quora

Филиппины — Лиза Соберано

Филиппино-американская актриса, модель и певица. Лиза начинала карьеру со съемок в телесериалах и фильмах и стала известна после того, как сыграла главную героиню в романтическом комедийном телесериале «На веки вечные». Соберано часто называли «одним из самых красивых лиц на филиппинском телевидении». Разве она не чертовски великолепна? Я думаю, что ее лицо выделяется среди типичных красавиц и выглядит довольно уникально. Она могла бы носить мешок из-под картошки и все равно выглядеть великолепно. © Cathleen Mayers / Quora

У нее не только лицо богини, но и золотое сердце. Она такая скромная! Не верит, что красива, когда ей это говорят, и начинает вести себя очень застенчиво. Очень простая девушка. © Maria Makalintal / Quora

Индия — Айшвария Рай

Айшвария Рай — индийская актриса, победительница конкурса «Мисс Мира» 1994-го года. Позднее она зарекомендовала себя как одна из самых популярных и влиятельных звезд в Индии. В СМИ ее часто называют «самой красивой женщиной в мире». Эта женщина просто не может быть реальной: ее глаза, губы, нос, тело — все совершенно. © Kimaya / Quora

Она считается одной из самых красивых женщин, которые когда-либо жили. Ведь она похожа на фею, которая спустилась на землю, чтобы делать людей счастливыми, просто даря им улыбку. © Somnath Mishra / Quora

Франция — Марина Вакт

Французская актриса и модель. Начинала карьеру, работая с модными домами и снимаясь для обложек журналов. Известность получила после главной роли в фильме «Молода и прекрасна», который был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Если выбирать из молодого поколения французских звезд, то я бы точно назвал Марину Вакт. © Professor Calculus / Quora

Нидерланды — Даутцен Крус

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Голландская фотомодель, которая работала с такими брендами, как Victoria’s Secret и L’Oréal Paris. По красоте ее сравнивают с Еленой Троянской. Она также появилась в «Чудо-женщине» в роли одной из амазонок-воительниц. Эту женщину я считаю очень красивой. Она ангел Victoria’s Secret и актриса. © Max Muller / Quora

Канада — Лиза Рэй

Канадская актриса кино и телевидения польско-бенгальского происхождения, наиболее известная своими ролями в фильмах индийских режиссеров. Она также занята в проектах на канадском телевидении. Я думаю, что одна из самых прекрасных женщин, родившихся в моей стране, это Лиза Рэй. Она родилась в Торонто, но переехала в Индию, чтобы стать моделью, и уже через несколько лет стала сниматься в фильмах Болливуда. © Steven Haddock / Quora

Китай — Фань Бинбин

Прорыв Фань как актрисы произошел в 2003 году с фильмом «Сотовый телефон», который стал самым кассовым фильмом года в Китае. Позднее она много снималась не только в китайском кино, но и в зарубежных проектах, например, «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Фань вошла в списки самых высокооплачиваемых знаменитостей Китая и самых влиятельных людей мира. Сейчас, помимо прочего, она развивает свой косметический бизнес. В Китае ее называют «Отец Фань», потому что она сильная, независимая женщина с твердым характером. © Kai Liu / Quora

Она всегда великолепно выглядит, и у нее потрясающее чувство стиля. © Janefrances Obi / Quora

Италия — Моника Беллуччи

AA / ABACA / Abaca / East News

Известная во всем мире итальянская актриса. Она начала свою карьеру в качестве модели, работая для Dolce & Gabbana, Cartier и Dior. Позже начала сниматься в итальянском кино, а затем перешла к работе в американских и французских картинах. На мой взгляд, она лучше всего олицетворяет типичную южно-средиземноморскую красоту. © Paolo Tozzo / Quora

Моника Беллуччи всегда выглядит потрясающе! Она, несомненно, красива. Но причина, по которой я восхищаюсь ею, заключается в том, что Моника доказывает, что зрелая красота не уступает красоте юности! © Priya Tal / Quora

Великобритания — Роузи Хантингтон-Уайтли

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Британская модель и актриса. Она наиболее известна сотрудничеством с Victoria’s Secret, ранее она работала так называемым «ангелом» — представителем этого бренда. Снялась также в ролях второго плана в таких блокбастерах, как «Трансформеры» и «Безумный Макс». Эта красотка легко заткнет за пояс всех остальных девушек здесь! © Prakyat Prasad / Quora

Гана — Хамамат Монтиа

Хамамат родилась в Гане и начинала карьеру как модель, позже победила в местном конкурсе красоты. Сейчас ведет свой блог и продает товары ручной работы, сделанные в ее родной стране. Она прекрасна для меня, потому что уверена в себе и старается продвигать нашу прекрасную культуру и напоминать нам, откуда мы родом. К тому же, она сильная и независимая мать-одиночка. © Samuella Karche / Quora

США — Селена Гомес

Американская актриса, певица и предпринимательница. Получала звание «Женщина года» и была признана одной из 100 самых влиятельных людей в мире в 2020 году. У нее много подписчиков в социальных сетях, где она является самой популярной женщиной-блогером. Я считаю, что она красива и с математической точки зрения, в соответствии с золотым сечением. Но ее гуманитарные и благотворительные проекты делают ее еще и прекрасной внутри. © Samantha Kannan / Quora

Она моя самая большая любовь на данный момент. © Stalin Naufahu / Quora

У многих красавиц из нашего списка есть дети. И ни для кого не секрет, что материнство меняет внешность женщины. Наши любимые актрисы и певицы, которые продолжают карьеру буквально сразу после рождения ребенка, не исключение. Вот как поменялись их лица с появлением детей.