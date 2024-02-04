10 деталей из культовых книг, которые не каждый учитель литературы знает

Вероятно, многим знакомо то чувство, когда читаешь книгу, представляешь главного героя, а к середине выясняется, что все это время у него были усы. Если и есть в мире рейтинг разочарований, то эта ситуация точно в начале списка. Мы решили внимательнее изучить любимые классические произведения и выяснили, что многие наши представления о них были не более, чем заблуждениями.

1. Феб де Шатопер не был благородным принцем

Если вы любите мюзикл или мультфильм «Собор Парижской Богоматери», то, скорее всего, воспринимаете Феба де Шатопера как исключительно положительного персонажа. Однако в книге Феб — один из главных антагонистов. Виктор Гюго показывает его тщеславным и распутным мужчиной, который на самом деле не питает трепетных чувств к Эсмеральде. Более того, именно его предательство становится причиной казни девушки.

2. Как звали главного героя романа «Мастер и Маргарита»?

То, что главного героя «Мастер и Маргарита» зовут Мастером, интуитивно кажется логичным. «Маргарита» же имя? Имя. Значит и «мастер» тоже. Но на деле это совершенно не так. Булгаков не дал своему персонажу ни имени, ни фамилии. В одном из эпизодов сам герой говорит: «У меня нет больше фамилии». Кроме того, на протяжении всего произведения слово «мастер» пишется со строчной буквы.

А еще поклонники романа знают, что Булгаков не указывает, в каком временном отрезке происходят описанные события. Однако внимательные читатели давно нашли ответ на этот вопрос.

3. Джозефина Марч не должна была выйти замуж

Все поклонники романа и фильма «Маленькие женщины» помнят, что одна из главных героинь Джо в конце выходит замуж за профессора Фридриха. Однако по изначальной задумке автора Джозефина никогда не должна была вступать в брак. После того как была опубликована первая часть романа, Луиза Олкотт получила сотни тысяч писем от фанаток. Они пытались убедить автора, что Джо непременно должна выйти замуж за Лори. Он был идеальной парой для девушки. Но писательница проигнорировала эти мольбы.

4. Пушкин не призывал «меньше любить» женщину

Пожалуй, одна из самых знаменитых цитат из романа в стихах «Евгений Онегин» — это: «Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей». Многие трактуют ее вполне однозначно — если хочешь понравиться женщине, не бегай за ней и вообще побольше ее игнорируй. Но мало кто знает, что у этих строк есть продолжение, которое полостью меняет весь смысл: «И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей!» Кроме того, несколько строф спустя Пушкин пишет, что Евгений был жертвой этого заблуждения.

5. Аладдин не был сиротой

На экранах мы привыкли видеть Аладдина сиротой и беспризорником. Однако первоисточник из сборника «1000 и 1 ночь» говорит о том, что у юноши была мать. Более того, первой вызволяет джина из лампы именно она, а не Аладдин.

6. У «Героя нашего времени» есть приквел

Мало кто знает, но приквелы есть не только у современных фильмов и сериалов. Иногда они встречаются и в классической литературе. Так, например, у приключений Григория Печорина есть предыстория. Она рассказывается в романе «Княгиня Лиговская». В основе сюжета лежат отношения Печорина и его бывшей возлюбленной княгини Лиговской, а также его конфликт с чиновником Красинским. Лермонтов не закончил этот роман. Впервые его опубликовали уже после смерти автора.

7. Ван Хельсинг старше, чем мы думаем

При упоминании Ван Хельсинга многие, вероятно, первым делом вспоминают красавчика Хью Джекмана. Мы привыкли воспринимать этого героя как длинноволосого молодого мужчину. Однако такой образ сильно отличается от каноничного, описанного в романе «Дракула». В книге Брэма Стокера возраст героя никак не обозначается. Однако мы все равно можем предположить, что он немолод. Это связано с обилием опыта и знаний, которыми обладает персонаж. Мы знаем, что он не только врач и охотник на вампиров, но еще и профессор, юрист, философ, ученый и метафизик. Трудно представить человека 30 лет с таким послужным списком. Кстати, трем лучшим экранным Ван Хельсингам было более 45 лет.

8. Роман «Три мушкетера» был «сериалом»

После трудного дня многие из нас привыкли коротать время за просмотром сериала. Если это свежий проект, то есть все шансы на протяжении нескольких месяцев томиться в ожидании каждого эпизода. Удивительно, но люди из XIX века разделили бы нашу боль. А все потому, что многие произведения того времени публиковались в газетах в формате «сериала» — по частям. Одним из них был роман Александра Дюма «Три мушкетера». Его публиковали в газете по главам.

9. У главного героя повести «Пиковая дама» нет имени

Каждый, кто читал «Пиковую даму» Александра Сергеевича Пушкина, помнит, что главного героя зовут Германн. Однако в тексте нет никакого указания на то, имя это или фамилия. Эксперты сходятся во мнении, что все же фамилия. Указывают на это несколько деталей. Во-первых, автор пишет «Германн» именно с удвоенной «Н». В созвучном имени удвоенная согласная в конце не используется. Во-вторых, все персонажи на протяжении произведения обращаются друг к другу исключительно по фамилиям.

10. Клод Фролло не был старым