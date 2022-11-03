10+ доказательств того, что зумеры прилетели с другой планеты. Довольно, кстати, приятной

Молодежь во все времена принято журить: мол, они странно одеваются, красятся и еще более странно говорят. Современная молодежь — это так называемые зумеры: поколение, рожденное на рубеже XX и XXI веков, никогда не знавшее мира до появления интернета и выросшее со смартфоном в руке. Оно настолько отличается от предыдущих, что озадачивает даже миллениалов, хотя они не намного старше.

Они выкладывают в интернет все. Вот буквально все

© Josh Rose / Unsplash , MIGUEL MEDINA / AFP / East News MIGUEL MEDINA / AFP / East News

Для зумеров роль технологий является центральной: эти люди никогда не знали мира без них. Это первое поколение пожизненного интернета. 98 % его представителей владеют смартфонами, которые проверяют более 80 раз в день. Даже многие миллениалы, которые росли во время распространения интернета, удивляются тому, что зумеры выкладывают в сеть буквально каждый свой шаг, а порой и откровенно безумные вещи, а ведь это может быть чревато проблемами в дальнейшей жизни.

Да, меня как миллениала это пугает. Материалы, которые я свободно размещаю в соцсетях, — это детский лепет по сравнению с контентом зумеров. Когда я получил первую серьезную работу, я решил удалить все свои аккаунты, потому что некоторые посты и видео могли бы испортить мою карьеру. Каждый раз, когда я вижу, как дети делают дикие вещи на публике и публикуют потом ролики, которые становятся вирусными, думаю: «Когда-нибудь работодатель будет проверять вас, и все это выйдет наружу». © MyCrossKappaBoy / Reddit

Они очень экономны

Зумеры относятся к ресурсам куда бережнее, чем предыдущие поколения. Более трети из них планируют откладывать деньги с наступлением 20-летия, а большинство не позволит себе влезть в долги. Вкладчики нового поколения проверяют свой банковский баланс не реже 1 раза в день и используют приложения, позволяющие точно знать, сколько им удается сэкономить.

Они технари

Зумеры имеют все шансы стать самым образованным поколением. В 2018 году 57 % молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года учились в колледжах по сравнению с 52 % миллениалов и 43 % представителей поколения X того же возраста. По статистике, молодые люди сегодня гораздо чаще изучают предметы естественного и технического профиля и гораздо реже изучают гуманитарные науки, чем их сверстники 10 лет назад.

Они заботятся о своем здоровье

Ни одно поколение не заботилось о здоровье так, как это делают зумеры. Причем не только о физическом, но и о психологическом. Чтобы держать себя в форме и бороться со стрессом, они сделали фитнес частью своей жизни, следят за сердцебиением и считают шаги с помощью гаджетов, предпочитают диеты с высоким уровнем белка и низким количеством углеводов и при этом сокращают потребление мяса.

Парни завивают волосы, а девушки делают прямой пробор

Vianney Le Caer / Invision / East News

В одном из тредов на Reddit миллениалы обратили внимание на то, что среди подростков появилось много парней с кудрявыми волосами. По словам одного из пользователей сайта, ссылающегося на знакомого парикмахера, чтобы добиться такого эффекта, молодые люди даже делают себе химическую завивку. Такая прическа уже получила название «стрижка брокколи».

JUSTIN TALLIS / AFP / East News , Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

У девушек нового поколения тоже есть свои тренды: они, в отличие от предшественниц-миллениалок, не любят боковые проборы и предпочитают прямые.

Мой спортзал в последнее время по какой-то причине заполнен подростками. И только на прошлой неделе я оглядывалась и обнаружила у всех мальчиков кудрявые волосы! Мне пришло в голову, что это перманентная завивка. А у всех девушек нового поколения всегда только прямой пробор. © MissLauraCroft / Reddit

Рисуют себе темные круги под глазами

В то время как все поколения — от бумеров до миллениалов — замазывают темные круги под глазами, зумеры пытаются ими обзавестись. Они используют фиолетовые, синие и красные тени и подводки для век, чтобы создать иллюзию дюжины бессонных ночей. Таким образом молодежь развивает тенденцию к принятию самого себя со всеми недостатками. Недавно похожая история была с веснушками, которые раньше пытались замаскировать, а после стали специально рисовать на лице.

Они предпочитают короткие видео

В последнее время популярность коротких видеороликов стремительно растет, и в первую очередь благодаря зумерам. Новое поколение обычно готово уделять внимание контенту в течение всего 8 секунд, в отличие от миллениалов, которые готовы потратить примерно 12 секунд.

Я не понимаю роста популярности короткометражного контента, такого как TikTok и YouTube Shorts. Я с радостью буду смотреть 4-часовое видео в фоновом режиме, пока чем-то занят, и короткие ролики меня раздражают. Даже когда я погружен в видео, мне надо минимум около получаса. © LordRegal94 / Reddit

И проводные наушники

Niceguy / Bauergriffin.com / East News , Palace Lee, PacificCoastNews / East News

Зумеры не любят слушать музыку так, чтобы окружающие сходили с ума от громких звуков. Для многих из них проигрывание музыки через динамики там, где люди не хотят ее слушать, считается навязчивым и грубым. При этом они тратят в среднем 4 часа в день на прослушивание музыки в наушниках. Представители нового поколения отказываются от AirPods в пользу проводных наушников. Отчасти это связано с тем, что такой девайс удобнее для записи видео для TikTok. А еще он практичнее и дешевле, а зумеры, как мы помним, любят экономить. Но наушники старого образца — это еще и эстетика прошлого, этакий винтажный аксессуар.

Они фанатеют по 80-м

LCD, PacificCoastNews / East News

В TikTok есть сообщество 80-х: там доминируют представители зумеров, которые настолько привязаны к этому десятилетию, что решили сделать 80-е частью своего образа жизни. И дело не только в моде и музыке того времени. Молодые люди на полном серьезе ностальгируют по эпохе, в которой никогда не жили: подростковый возраст был синонимом свободы, родители не могли отследить своих детей по GPS, а общение было исключительно офлайн.

И хотят иметь свой дом

В отличие от миллениалов, которые предпочитают снимать жилье, зумеров больше привлекает перспектива стабильности, которая предполагает владение собственной недвижимостью. Новому поколению нравится проводить много времени дома, и эксперты считают, что современная молодежь будет тратить деньги на домашние развлечения и технологии — например, голосовое управление.

У них теплые отношения с бабушками и дедушками, а еще они любят общаться с родителями

Исследования утверждают, что новое поколение на 75 % чаще, чем миллениалы, доверяет своим бабушкам и дедушкам. Они предпочитают обращаться именно к старшим родственникам, когда чувствуют грусть или тревогу. При этом многие пользователи отмечают, что зумеры намного чаще, чем их предшественники из поколения Y, общаются со своими родителями. Возможно, потому, что мамы и папы представителей современной молодежи не были авторитарны.

Когда мои племянники поступили в колледж, их родители сняли номер в гостинице и остались там на неделю, чтобы помочь обустроить комнату в общежитии. Когда поступали мы с сестрой, родители отвезли нас и наши вещи, подписали бумаги, обняли и тут же уехали. Самое странное для меня то, что моим племянникам нравится такое внимание. Они дружат со своими родителями, и им очень грустно расставаться, они ездят домой на выходные, если это рядом. Мы же хотели выбраться из ада и быть свободными. © ThinkIGotHacked / Reddit

Когда я был ребенком, мои родители не были мне друзьями. Они были авторитетом. Не поймите меня неправильно: я не боялся их, и, честно говоря, они были замечательными, но я отчетливо помню, как отец сказал мне: «Я запрещаю тебе разговаривать со мной как со своим другом». При этом я знаю некоторых зумеров, которые думают о своих родителях как о своих приятелях. © Laeryl / Reddit

А чем вас удивляет современная молодежь?