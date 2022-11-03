10+ доказательств того, что зумеры прилетели с другой планеты. Довольно, кстати, приятной
Молодежь во все времена принято журить: мол, они странно одеваются, красятся и еще более странно говорят. Современная молодежь — это так называемые зумеры: поколение, рожденное на рубеже XX и XXI веков, никогда не знавшее мира до появления интернета и выросшее со смартфоном в руке. Оно настолько отличается от предыдущих, что озадачивает даже миллениалов, хотя они не намного старше.
Они выкладывают в интернет все. Вот буквально все
Для зумеров роль технологий является центральной: эти люди никогда не знали мира без них. Это первое поколение пожизненного интернета. 98 % его представителей владеют смартфонами, которые проверяют более 80 раз в день. Даже многие миллениалы, которые росли во время распространения интернета, удивляются тому, что зумеры выкладывают в сеть буквально каждый свой шаг, а порой и откровенно безумные вещи, а ведь это может быть чревато проблемами в дальнейшей жизни.
- Да, меня как миллениала это пугает. Материалы, которые я свободно размещаю в соцсетях, — это детский лепет по сравнению с контентом зумеров. Когда я получил первую серьезную работу, я решил удалить все свои аккаунты, потому что некоторые посты и видео могли бы испортить мою карьеру. Каждый раз, когда я вижу, как дети делают дикие вещи на публике и публикуют потом ролики, которые становятся вирусными, думаю: «Когда-нибудь работодатель будет проверять вас, и все это выйдет наружу». © MyCrossKappaBoy / Reddit
Они очень экономны
Зумеры относятся к ресурсам куда бережнее, чем предыдущие поколения. Более трети из них планируют откладывать деньги с наступлением 20-летия, а большинство не позволит себе влезть в долги. Вкладчики нового поколения проверяют свой банковский баланс не реже 1 раза в день и используют приложения, позволяющие точно знать, сколько им удается сэкономить.
Они технари
Зумеры имеют все шансы стать самым образованным поколением. В 2018 году 57 % молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года учились в колледжах по сравнению с 52 % миллениалов и 43 % представителей поколения X того же возраста.
По статистике, молодые люди сегодня гораздо чаще изучают предметы естественного и технического профиля и гораздо реже изучают гуманитарные науки, чем их сверстники 10 лет назад.
Они заботятся о своем здоровье
Ни одно поколение не заботилось о здоровье так, как это делают зумеры. Причем не только о физическом, но и о психологическом. Чтобы держать себя в форме и бороться со стрессом, они сделали фитнес частью своей жизни, следят за сердцебиением и считают шаги с помощью гаджетов, предпочитают диеты с высоким уровнем белка и низким количеством углеводов и при этом сокращают потребление мяса.
Парни завивают волосы, а девушки делают прямой пробор
В одном из тредов на Reddit миллениалы обратили внимание на то, что среди подростков появилось много парней с кудрявыми волосами. По словам одного из пользователей сайта, ссылающегося на знакомого парикмахера, чтобы добиться такого эффекта, молодые люди даже делают себе химическую завивку. Такая прическа уже получила название «стрижка брокколи».
У девушек нового поколения тоже есть свои тренды: они, в отличие от предшественниц-миллениалок, не любят боковые проборы и предпочитают прямые.
- Мой спортзал в последнее время по какой-то причине заполнен подростками. И только на прошлой неделе я оглядывалась и обнаружила у всех мальчиков кудрявые волосы! Мне пришло в голову, что это перманентная завивка. А у всех девушек нового поколения всегда только прямой пробор. © MissLauraCroft / Reddit
Рисуют себе темные круги под глазами
В то время как все поколения — от бумеров до миллениалов — замазывают темные круги под глазами, зумеры пытаются ими обзавестись. Они используют фиолетовые, синие и красные тени и подводки для век, чтобы создать иллюзию дюжины бессонных ночей. Таким образом молодежь развивает тенденцию к принятию самого себя со всеми недостатками. Недавно похожая история была с веснушками, которые раньше пытались замаскировать, а после стали специально рисовать на лице.
Они предпочитают короткие видео
В последнее время популярность коротких видеороликов стремительно растет, и в первую очередь благодаря зумерам. Новое поколение обычно готово уделять внимание контенту в течение всего 8 секунд, в отличие от миллениалов, которые готовы потратить примерно 12 секунд.
- Я не понимаю роста популярности короткометражного контента, такого как TikTok и YouTube Shorts. Я с радостью буду смотреть 4-часовое видео в фоновом режиме, пока чем-то занят, и короткие ролики меня раздражают. Даже когда я погружен в видео, мне надо минимум около получаса. © LordRegal94 / Reddit
И проводные наушники
Зумеры не любят слушать музыку так, чтобы окружающие сходили с ума от громких звуков. Для многих из них проигрывание музыки через динамики там, где люди не хотят ее слушать, считается навязчивым и грубым. При этом они тратят в среднем 4 часа в день на прослушивание музыки в наушниках.
Представители нового поколения отказываются от AirPods в пользу проводных наушников. Отчасти это связано с тем, что такой девайс удобнее для записи видео для TikTok. А еще он практичнее и дешевле, а зумеры, как мы помним, любят экономить. Но наушники старого образца — это еще и эстетика прошлого, этакий винтажный аксессуар.
Они фанатеют по 80-м
В TikTok есть сообщество 80-х: там доминируют представители зумеров, которые настолько привязаны к этому десятилетию, что решили сделать 80-е частью своего образа жизни. И дело не только в моде и музыке того времени. Молодые люди на полном серьезе ностальгируют по эпохе, в которой никогда не жили: подростковый возраст был синонимом свободы, родители не могли отследить своих детей по GPS, а общение было исключительно офлайн.
И хотят иметь свой дом
В отличие от миллениалов, которые предпочитают снимать жилье, зумеров больше привлекает перспектива стабильности, которая предполагает владение собственной недвижимостью. Новому поколению нравится проводить много времени дома, и эксперты считают, что современная молодежь будет тратить деньги на домашние развлечения и технологии — например, голосовое управление.
У них теплые отношения с бабушками и дедушками, а еще они любят общаться с родителями
Исследования утверждают, что новое поколение на 75 % чаще, чем миллениалы, доверяет своим бабушкам и дедушкам. Они предпочитают обращаться именно к старшим родственникам, когда чувствуют грусть или тревогу.
При этом многие пользователи отмечают, что зумеры намного чаще, чем их предшественники из поколения Y, общаются со своими родителями. Возможно, потому, что мамы и папы представителей современной молодежи не были авторитарны.
- Когда мои племянники поступили в колледж, их родители сняли номер в гостинице и остались там на неделю, чтобы помочь обустроить комнату в общежитии. Когда поступали мы с сестрой, родители отвезли нас и наши вещи, подписали бумаги, обняли и тут же уехали. Самое странное для меня то, что моим племянникам нравится такое внимание. Они дружат со своими родителями, и им очень грустно расставаться, они ездят домой на выходные, если это рядом. Мы же хотели выбраться из ада и быть свободными. © ThinkIGotHacked / Reddit
- Когда я был ребенком, мои родители не были мне друзьями. Они были авторитетом. Не поймите меня неправильно: я не боялся их, и, честно говоря, они были замечательными, но я отчетливо помню, как отец сказал мне: «Я запрещаю тебе разговаривать со мной как со своим другом». При этом я знаю некоторых зумеров, которые думают о своих родителях как о своих приятелях. © Laeryl / Reddit
А чем вас удивляет современная молодежь?