10 фактов о гигиене в Древнем Египте, которые производят впечатление не меньше, чем киноленты о восставших мумиях

Когда киношники показывают жителей Древнего Египта, то мы видим весьма ухоженных людей. И, надо сказать, режиссеры и сценаристы не врут: в вопросах гигиены эта цивилизация была довольно-таки прогрессивна. У жителей эпохи были и своеобразные дезодоранты, и кремы-депиляторы, и освежители дыхания. Однако некоторые бытовые привычки древних египтян могут повергнуть современного человека в шок.

Египтяне мылись несколько раз в день

Независимо от того, к какому классу принадлежал человек, его утро всегда начиналось с омовения. В каждом доме имелись сосуды для совершения водных процедур: тазы и кувшины разных форм и размеров. Среднестатистический житель эпохи обязательно ополаскивал лицо и руки до и после приема пищи, а также перед отходом ко сну.

Сразу после водных процедур приступали к макияжу

Сразу после утренних гигиенических процедур египтяне переходили к макияжу. И мужчины, и женщины из всех социальных слоев подводили глаза черной краской из сажи и галенита — свинцовой руды. Таким образом они защищали глаза от солнца и отпугивали мух. Несмотря на то, что галенит является довольно-таки токсичным минералом, краска на его основе не причиняла ущерба здоровью египтян. Потому что они обрабатывали сырье до 30 дней перед использованием, в результате чего полученная из него косметика становилась безопасной, сохраняя при этом антибактериальные свойства.

Регулярно делали депиляцию

Знатные жители Древнего Египта избавлялись от растительности на теле. По сведениям Геродота, жрецы делали тотальную депиляцию через день. Одна из причин — борьба со вшами. Но и тщеславие никто не отменял: гладкая кожа, по мнению жителей эпохи, выглядела весьма эстетично. Египтяне использовали бритву в виде прикрепленного к деревянной ручке лезвия, а также в их арсенале имелись кремы-депиляторы на основе мышьяка и негашеной извести. Был и шугаринг — метод удаления волос с помощью расплавленного сахара.

Жители эпохи презирали запах пота

Говорят, древние египтяне были первыми людьми, кого начал тяготить запах пота. В качестве дезодоранта они наносили на подмышки специальную пасту, в составе которой были яйца страуса, черепашьи панцири, орехи и различные масла. В других рецептах средств против неприятного запаха значились фруктовые соки, ладан и корица.

Носили аксессуары с ароматической функцией

На сохранившихся изображениях древних египтян нередко можно увидеть странный конус в качестве головного аксессуара. Полагают, что это были твердые духи, изготовленные из оснащенного эфирными маслами воска. Конус таял на солнце и источал приятный запах. Эта теория вызывает нешуточные споры в ученых кругах. И хотя археологические раскопки подтвердили существование такого предмета, его использование египтянами в качестве духов все еще не доказано. Но и не опровергнуто. Некоторые египтологи приводят массу доводов в пользу версии об ароматическом назначении конусов.

Египтяне имели зубы хоть куда

Гигиену полости рта египтяне поддерживали с помощью... зубной пасты. Она состояла из измельченной мяты, сушеных цветков ириса, каменной соли и перца. Эта смесь слегка пенилась во рту, потому ее можно сравнить с современными средствами. Был у египтян и зубной «инструмент» — палочка, конец которой был расщеплен и напоминал небольшой веер. И поскольку археологические находки говорят о том, что кариес у жителей эпохи встречался редко, древнеегипетские средства для зубов явно были эффективны.

Освежали полость рта специальными конфетами

В Древнем Египте были широко распространены освежающие дыхание конфеты. Их можно было купить у торговца либо изготовить самостоятельно. В состав входили дыня, семена сосны, орехи кешью, корица, ладан. Измельченные ингредиенты смешивали с медом, нагревали на огне, после чего из слегка остывшей массы формировали леденцы. Предполагают, что их сосали после каждого приема пищи.

Знали, как сделать шевелюру роскошной

В качестве средства для мытья волос египтянки использовали смесь воды и лимонного сока. Этот кислый «шампунь-кондиционер» помогал избавляться от излишков кожного сала и перхоти, а также делал шевелюру блестящей. Но если вы хотите опробовать такое полезное средство на себе, специалисты рекомендуют провести сперва тест: нанести лимонный раствор на небольшой участок кожи и проследить, не будет ли раздражения. Если нет — то можно смело использовать его в качестве ополаскивателя.

Хотели быть чистыми и снаружи, и внутри

Геродот писал, что египтяне регулярно проводили дегельминтизацию организма. Каждый месяц на протяжении трех дней они принимали разные средства, чтобы очистить кишечник от паразитов. Такими свойствами обладает акация нильская, и, возможно, именно это растение использовалось жителями эпохи.

Египтянки пользовались разными средствами женской гигиены

Ученые не располагают артефактами, которые позволили бы что-то утверждать наверняка о средствах женской гигиены в Древнем Египте. Однако некоторые предположения у них все-таки имеются и основаны они на переводе древнеегипетских текстов. Например, было найдено упоминание женской набедренной повязки, предназначенной для определенных дней. Это позволило судить о наличии у египтянок приспособления, похожего на снабженную шнурками прокладку. Своеобразные тампоны у жительниц эпохи тоже имелись, полагают специалисты. По их словам, были они особой формы. Женщины брали полоски льняной ткани, переплетали их между собой и связывали узлом, образуя так называемый узел Исиды — символ жизни.