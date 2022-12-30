10+ фактов о Китае, благодаря которым мы никогда не устанем поднимать брови домиком

Можно постоянно смотреть передачи о Китае и читать блогеров, но эта страна настолько разнообразна, что всегда найдется что-то новенькое. Сегодня вы узнаете, почему стоит радоваться, если ваш нос назовут большим, и зачем есть пельмени на Новый год.

Считают красивой высокую переносицу

Белая, худая, инфантильная — эти три слова описывают идеал женщины в современном Китае. Хрупкая, сама ничего не может сделать и ее нужно оберегать — это то, какой большинство китайских парней видят девушку мечты. А еще в моде «высокий» нос (высокая переносица). Может быть с горбинкой. Если вам скажут, что у вас большой нос, скорее всего, это комплимент. В погоне за идеалом китаянки прибегают к ринопластике.

Дают названия формам лица

Наше представление о форме лица — это квадрат, треугольник, овал. У китайцев иная и более широкая классификация. Типы лица называются: «первая любовь», «гусиное яйцо», «сом», «тыквенная семечка» и так далее. Самым соблазнительным типом лица считается «сом». Это большой рот и пухлые губы, широко посаженные глаза, впалый нос. (Да, ранее мы говорили, что в моде высокий нос, но не у этого типажа). Такой внешностью обладает актриса Шу Ци.

«Тыквенная семечка» — маленькое овальное лицо, выраженные скулы, острый подбородок, высокая переносица и большие круглые глаза с двойным веком. Возможно, вы замечали, что актрисы данного типажа востребованы за границей. К примеру, Чжан Цзыи снималась в «Мемуарах гейши» и «Доме летающих кинжалов».

«Лягушка» — это большие глаза навыкате, широкое двойное веко, большой рот и короткий подбородок. Представительница этого типа — Дуань Мэй Юэ. В Китае ее внешность считается заурядной, а вот за границей от нее в восторге: девушка — популярная модель.



Ставят на новогодний стол «блюда удачи»

Китайцы верят: чем больше съешь пельменей на Новый год, тем больше в предстоящем году заработаешь денег. Почему? По форме пельмени напоминают слитки серебра и сулят богатство. Будет на новогоднем столе и лапша — она означает долгие годы жизни. Ингредиенты к ней тоже имеют значение. К примеру, креветки — это богатство и удача, рыба — процветание, тофу — счастье для всей семьи, свинина — спокойствие, яйца — большая и здоровая семья.

Перекатывают апельсины через порог дома

Считается, что апельсины и мандарины приносят удачу и благосостояние. Есть даже традиция закатывать апельсины через порог в ночь на Новый год, чтобы весь год в дом приходили деньги.

Разрешают котам жить в магазинах

ISAAC LAWRENCE / AFP / East News

Голландский фотограф Марсель Хейджнен, приехав в Поднебесную, был очарован тем, что во многих маленьких магазинчиках обитают коты. Он сделал серию фотографий, которые стали вирусными. И даже книгу выпустил.

Носят пижамы на улице

Мужчины и женщины, бегающие до ближайшего магазина или даже кафе в пижамах — обычное для Китая явление. Во-первых, зимой пижамы сохраняют тепло, во-вторых, здесь есть исторический момент. В начале XX века импортные пижамы могли позволить себе только самые богатые жители: это был символ статуса.

Танцуют балет

AFP / EAST NEWS

В Китай балет пришел из России в 1920-х годах. Большую роль в его популяризации сыграла легендарная балерина Анна Павлова: выступление ее труппы в Шанхае вдохновило китайцев отдавать своих дочерей в балетные школы. В современный китайский балет добавляются движения и наряды, традиционные для китайского танцевального искусства.

Обладают самым большим в мире культурным наследием

Китайская культура чая внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сюда входит как сбор сырья, так и искусство заваривания. Чайная церемония является важной частью социального взаимодействия в Китае, ее проводят даже на свадьбах.



Сейчас у Китая целых 43 позиции в списке объектов нематериального культурного наследия. По этому показателю Поднебесная — мировой рекордсмен.

Любят халяву

Помимо еды, больше всего на свете китайцы любят халяву, пишет хозяйка блога «За Китайской стеной». «Ради какой-нибудь тысячной кружки или мешка риса они готовы стоять многочасовые очереди и участвовать в самых нелепых конкурсах! И это не потому, что денег у людей нет или в стране дефицит продуктов. Это прямо страсть китайцев!» — объясняет Дарья. Пример такой страсти — рекламная акция одного банка из провинции Хубэй. Банк выставил огромный рулон туалетной бумаги и предложил клиентам за 5 секунд отмотать себе сколько получится. Ролик завирусился, у него 110 млн просмотров. Общественность раскритиковала акцию, но, сдается нам, реклама достигла цели.

Демонстрируют «пекинское бикини»

«Пекинское бикини» не имеет никакого отношения к женщинам. Это сатирическое название мужчин, которые в жару подворачивают майку и демонстрируют живот. Обычно такую привычку имеют китайцы старшего и среднего возраста. Несмотря на название, данное явление распространено по всей стране, а не только в Пекине.

Не называют своего имени при знакомстве

Когда парень и девушка знакомятся друг с другом, они просто говорят: «Привет» — и не называют своего имени. «Вы можете уже знать, где он работает, сколько ему лет, сколько у него котов, а потом кто-то из вас наконец-то спросит: „Как записать тебя в телефоне?“ Или не спросит. Имя узнается гораздо позже. Ну, в большинстве случаев до расставания», — шутит блогер Менсюэ. А на деловых встречах человек представляется в формате «должность плюс фамилия». Причем это делается устами другого сотрудника: «Это наш директор Ли». Так что узнать имя китайца не так-то просто.