10 деталей работы бортпроводников, после которых эта профессия уже не кажется такой романтичной

Многим работа бортпроводников видится в розовом цвете. Казалось бы, надо лишь провести инструктаж по безопасности да предложить пассажирам еду и напитки. Зато можно повидать весь мир, а заодно заработать кучу денег. На самом же деле есть множество нюансов такой работы, которые мы во время перелета даже не замечаем.

Эту работу не назовешь простой

Многие бортпроводники жалуются на сложный график работы. Когда человек только начинает карьеру в этой сфере, он практически не располагает собственным временем. Получить отгул или запросить нужные даты под отпуск почти невозможно. Некоторые годами пропускают праздники, дни рождения близких и не ездят с родными в отпуск. Расслабиться сложно даже дома, ведь в любое время дня и ночи тебя могут вызвать на работу, а на сборы и дорогу в аэропорт есть буквально несколько часов. Длинные смены, сбитый режим, невозможность нормально выспаться — все это особенности нашей работы. Да, в салоне работают хорошие фильтры, но ты все равно постоянно болеешь, потому что тебя кучу времени окружают люди, которые кашляют и чихают. © _Bo_9 / Reddit

Бортпроводники искренне любят зоны турбулентности

Некоторые пассажиры считают, что основная задача бортпроводников заключается в том, чтобы разносить еду и напитки. На деле же этим людям приходится выполнять массу других задач, а обслуживание путешественников стоит далеко не на первом месте.

Более того, они не могут выполнять все запросы моментально — на каждого бортпроводника порой приходится до 50 пассажиров. Поэтому члены кабинного экипажа очень любят зоны турбулентности. В это время они обязаны оставаться на своих местах и могут хоть немного отдохнуть от беготни по салону. Когда пассажиры ведут себя мерзко, я просто топаю к нашему компьютеру и ставлю их экраны (те, что вмонтированы в спинки впереди стоящих кресел — прим. ADME) на постоянную перезагрузку. В итоге они ничего посмотреть не могут. Да, я знаю, что я душка. © Fluffy-Departure / Reddit

Униформу шьют из особой ткани

По регламенту форма бортпроводника должна быть огнестойкой, и это во многом ограничивает выбор тканей. Для пошива берут синтетический материал, который зачастую неприятно носить — он раздражает кожу и не «дышит». Кроме того, авиакомпании порой не учитывают особенности фигуры конкретного человека, поэтому в платьях и юбках просто невозможно выполнять простейшие движения. Одна проводница призналась, что трижды рвала свое платье во время смены, и ей приходилось его потом зашивать. Наша униформа источает устойчивый запах пластика, от которого практически невозможно избавиться. Не помогают ни духи, ни дезодоранты, ни специальные стиральные порошки. А форму приходится стирать после каждой рабочей смены. Я, как возвращаюсь домой из рейса, сразу закидываю одежду в стиралку. © HausOfDarling / Reddit

Выбор подходящего дезодоранта может стать непростым делом

Бортпроводникам приходится много двигаться, а форма обычно сшита из плотного материала, поэтому справиться с запахом пота и пятнами бывает непросто. Дезодоранты на основе натуральных веществ не всегда справляются с задачей. К тому же их приходится часто наносить повторно, а на это просто нет времени. Так что одни проводницы выбирают средства, предназначенные для мужчин, другие же используют специальные вкладыши. Я покупаю вкладыши от пота, которые приклеиваются в зоне подмышек. Они чем-то похожи на ежедневки, но держатся лучше. В ином случае на моей форменной рубашке тут же появляются пятна. © klesewo / Reddit

Некоторые бортпроводники носят фальшивые обручальные кольца

Многие авиакомпании строго оговаривают в своей документации мельчайшие нюансы внешнего вида бортпроводников: прическу, макияж, аксессуары. Работники могут пользоваться цветными контактными линзами, но те обязательно должны быть натурального оттенка и одинакового цвета. Можно носить цепочки и ожерелья, но не длиннее 50 см и не толще 6 мм.

Даже количество колец ограничено, хотя многие бортпроводники и сами стараются не надевать драгоценности в полет. Во время выполнения рабочих обязанностей украшение легко можно испортить или потерять. Многие даже предпочитают носить фальшивые обручальные кольца, сделанные из силикона.

Бортпроводницы не случайно носят юбки

В последние года авиакомпании стараются учитывать пожелания членов экипажа и делают униформу более удобной. Бортпроводницы могут выбрать, какая одежда им подходит больше: юбка или брюки. Однако компании рекомендуют своим сотрудницам носить юбки не только из эстетических соображений. Во-первых, такая одежда обеспечивает лучшую вентиляцию, что достаточно важно во время длительных перелетов. Во-вторых, они надевают юбки, чтобы управлять людьми. Да-да, мы не шутим. Классический образ женщины в строгом костюме обычно действует успокаивающе на нервничающих пассажиров и люди охотнее следуют рекомендациям проводниц, когда те одеты в классическую форму с юбкой.

Частые перелеты могут сбить менструальный цикл

Объемных и полноценных научных исследований по этому поводу не проводилось, но некоторые опросы показали, что многие бортпроводницы жалуются на нарушения менструального цикла. Примерно 40% женщин заметили, что после начала работы регулярность их месячных изменилась. Половина опрошенных отметили, что полеты влияют на интенсивность выделений: у кого-то во время смены увеличивалось кровотечение, у других оно, наоборот, практически исчезало. Возможно, именно поэтому почти у любой бортпроводницы всегда есть при себе гигиенические средства, которыми она готова поделиться с пассажирами. А вот обеспечить их обезболивающим она не сможет. Работникам запрещено выдавать путешественникам любые медикаменты.

Перекус на борту — это сложно

Авиакомпании предоставляют питание своим сотрудникам, но многие предпочитают брать еду из дома. Дело в том, что стандартные блюда, которые дают на борту, у одних людей вызывают сонное состояние, а другим обеспечивают вздутие живота. Само собой, ни то, ни другое бортпроводнику не нужно. Вот только многим приходится довольствоваться холодными блюдами. Некоторые компании запрещают пользоваться духовками на борту для разогрева еды. Другие разрешают, но требуют приносить еду в специальном контейнере, да и сами духовки работают непредсказуемо.

Чтобы получить работу, некоторым приходится сдавать экзамен по плаванью

Большинство авиакомпаний предъявляет определенные требования к внешности и физическому состоянию кандидатов. Некоторые требуют специфических умений. Для того чтобы устроиться в одну крупную компанию, соискатели должны сдать тест в бассейне, где они проплывают 45 метров, показывают, что спокойно держатся на воде 3 минуты, и демонстрируют способность легко выбраться из воды на надувной плот.

Работа бортпроводника опасна для слуха

Шум от работающих двигателей может достигать 160дБ, а опасный порог находится на уровне 85дБ. Так как пилотам и бортпроводникам приходится ежедневно сталкиваться с таким грохотом, они постоянно находятся в зоне риска, часто страдают от потери слуха и других заболеваний. Бортпроводники не могут постоянно носить беруши во время полета, ведь так они не услышат просьбы пассажиров. Но хотя бы на период взлета и посадки они используют затычки для ушей.