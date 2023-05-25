10+ фото, которые показывают, как выглядели представители привычных профессий в прошлом веке

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Сейчас нам кажется, что многие профессии появились относительно недавно. Но первые женщины садились за штурвал самолетов и за руль такси уже в начале прошлого века. Правда, выглядели они несколько иначе, чем их современные коллеги. За одно столетие мир сильно изменился, и ярче всего это видно на фотографиях, которые мы оставили для бонуса. Там можно посмотреть на первую королеву красоты и одно из первых селфи.

Амелия Эрхарт — первая женщина, которая пересекла Атлантический океан за штурвалом самолета, и ее коллега в наши дни

Allstar/Mary Evans Picture Library/East News , ASSOCIATED PRESS/East News

Женщина водитель такси в 20-ых годах прошлого века и сегодня

Пожарный в конце XIX века и в наши дни

akg-images/EAST NEWS , East News

Певица и актриса Свеа Текстуоиус и современная звезда Дженнифер Лопес

Мужчина, демонстрирующий свои мускулы на заре ХХ века и в 2018 году

EAST NEWS , Mariusz Gaczynski/East News

Парикмахер в 1920 году и барбер наши дни

akg-images/EAST NEWS , AP/East News

Сестра милосердия в начале XX века и медсестра сейчас

Почтальон в 1923 году и его современный коллега

Балерина в 1898 году и в 2019-м

Футболист в 1935 году и в 2020-м

EAST NEWS , pressinphoto/Sipa USA/East News

Рабочий трудится на резиновом заводе в 1930-е годы и его коллега, который проверяет качество изделия сейчас

EAST NEWS , JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/East News

Теннисистка в 1920 году и в 2018-м

Grenville Collins Postcard Collection/Mary Evans Picture Library , AP/EAST NEWS

Профессиональные фигуристы в 1908 году и в 2022 году

Актер Рудольф Валентино и яркая звезда наших дней Тимоти Шаламе

Бонус № 1. Одна из первых в мире королев красоты в 1921 году и победительница известного конкурса в 2020-м

East News , Admedia, Inc/Sipa USA/East News

Бонус № 2. Селфи в зеркале в 1900 году и сейчас