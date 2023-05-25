10+ фото, которые показывают, как выглядели представители привычных профессий в прошлом веке
Сейчас нам кажется, что многие профессии появились относительно недавно. Но первые женщины садились за штурвал самолетов и за руль такси уже в начале прошлого века. Правда, выглядели они несколько иначе, чем их современные коллеги. За одно столетие мир сильно изменился, и ярче всего это видно на фотографиях, которые мы оставили для бонуса. Там можно посмотреть на первую королеву красоты и одно из первых селфи.
Амелия Эрхарт — первая женщина, которая пересекла Атлантический океан за штурвалом самолета, и ее коллега в наши дни
Женщина водитель такси в 20-ых годах прошлого века и сегодня
Пожарный в конце XIX века и в наши дни
Певица и актриса Свеа Текстуоиус и современная звезда Дженнифер Лопес
© Svea Textorius, actor and singer, undated portrait / Atelier Jaeger / Swedish Performing Arts Agency / Wikimedia Commons, Courtesy Everett Collection / East News
Мужчина, демонстрирующий свои мускулы на заре ХХ века и в 2018 году
Парикмахер в 1920 году и барбер наши дни
Сестра милосердия в начале XX века и медсестра сейчас
Mary Evans Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News, © MattKingston / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0
Почтальон в 1923 году и его современный коллега
Балерина в 1898 году и в 2019-м
© unknown photographer. Photography studio of the Imperial Mariinsky Theatre / Wikimedia Commons, Roni Rekomaa/Lehtikuva Oy/East News
Футболист в 1935 году и в 2020-м
Рабочий трудится на резиновом заводе в 1930-е годы и его коллега, который проверяет качество изделия сейчас
Теннисистка в 1920 году и в 2018-м
Профессиональные фигуристы в 1908 году и в 2022 году
Актер Рудольф Валентино и яркая звезда наших дней Тимоти Шаламе
Бонус № 1. Одна из первых в мире королев красоты в 1921 году и победительница известного конкурса в 2020-м
Бонус № 2. Селфи в зеркале в 1900 году и сейчас
Не только модные веяния меняются с годами. Многие привычные нам вещи, например торговые автоматы, гигиенические прокладки и пульты дистанционного управления были изобретены давным-давно, и выглядели они тогда совершенно иначе.
Фото на превью Unknown author / Illustration in the "Fourth Olympiad 1908 London Official Report" published by the British Olympic Association in 1909 / Wikimedia Commons, SEBASTIEN BOZON/AFP/East News
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