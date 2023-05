10+ фото, которые показывают, как выглядели представители привычных профессий в прошлом веке

Женщина водитель такси в 20-ых годах прошлого века и сегодня

Пожарный в конце XIX века и в наши дни

Певица и актриса Свеа Текстуоиус и современная звезда Дженнифер Лопес

Мужчина, демонстрирующий свои мускулы на заре ХХ века и в 2018 году

Парикмахер в 1920 году и барбер наши дни

Сестра милосердия в начале XX века и медсестра сейчас

Почтальон в 1923 году и его современный коллега

Балерина в 1898 году и в 2019-м

Футболист в 1935 году и в 2020-м

Рабочий трудится на резиновом заводе в 1930-е годы и его коллега, который проверяет качество изделия сейчас

Теннисистка в 1920 году и в 2018-м

Профессиональные фигуристы в 1908 году и в 2022 году

Актер Рудольф Валентино и яркая звезда наших дней Тимоти Шаламе

Бонус № 2. Селфи в зеркале в 1900 году и сейчас

