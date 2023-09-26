10 иллюстраций, в которых каждый родитель узнает себя и своих детей

Говорят, что школьные годы — самое счастливое время в жизни каждого человека. Но школьники и их родители не всегда одинаково воспринимают учебные будни. В этих иллюстрациях легко узнают себя и те, и другие.

Мы на крыльях счастья отправляем своих малышей первый раз в первый класс, но за весь учебный год так устаем, что к его концу просто валимся от усталости

Чего только стоят бессонные ночи, когда забыли сделать скворечник к завтрашнему уроку!

Детям тоже приходится нелегко. Особенно, когда первым уроком по расписанию физкультура

В детстве мы с трудом несем на спине огромные портфели, набитые тяжелыми учебниками. А вот старшеклассники, кажется, и без рюкзаков хорошо справляются

Да и тетрадь у них одна по всем предметам сразу

А в родительских чатах зачастую разворачиваются горячие споры

И сколько шапок, колготок и зонтов было забыто в школьных раздевалках!

Да и питомцам иногда достается. А кто еще мог вырвать страницу с двойкой из дневника?

После летних каникул никто так не ждет начала нового учебного года, как родители

Но отдых может только сниться