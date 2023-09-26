10 иллюстраций, в которых каждый родитель узнает себя и своих детей
Говорят, что школьные годы — самое счастливое время в жизни каждого человека. Но школьники и их родители не всегда одинаково воспринимают учебные будни. В этих иллюстрациях легко узнают себя и те, и другие.
Мы на крыльях счастья отправляем своих малышей первый раз в первый класс, но за весь учебный год так устаем, что к его концу просто валимся от усталости
Чего только стоят бессонные ночи, когда забыли сделать скворечник к завтрашнему уроку!
Детям тоже приходится нелегко. Особенно, когда первым уроком по расписанию физкультура
В детстве мы с трудом несем на спине огромные портфели, набитые тяжелыми учебниками. А вот старшеклассники, кажется, и без рюкзаков хорошо справляются
Да и тетрадь у них одна по всем предметам сразу
А в родительских чатах зачастую разворачиваются горячие споры
И сколько шапок, колготок и зонтов было забыто в школьных раздевалках!
Да и питомцам иногда достается. А кто еще мог вырвать страницу с двойкой из дневника?
После летних каникул никто так не ждет начала нового учебного года, как родители
Но отдых может только сниться
А эта художница и мама двоих детей нарисовала свои будни. Каждый родитель может себя узнать в ее иллюстрациях.
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