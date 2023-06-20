10 исторических мифов, в которых правды не больше, чем в детских сказках

Многие знания о мировой истории мы черпаем не из специализированных книжек, а из художественной литературы и фильмов. Но писатели и сценаристы зачастую стремятся в первую очередь создать увлекательные сюжеты и ярких персонажей, а уж затем проверить все детали на достоверность. Поэтому многие моменты, которые всегда казались нам железобетонными фактами, на деле оказываются лишь заблуждениями.

Кринолины вовсе не были такими уж неудобными

В некоторых фильмах и сериалах кринолины показаны, как цельные конструкции, из-за которых бедные барышни не могли пройти в узкий дверной проем или спокойно присесть. На деле эти конструкции делались из гибких обручей, соединенных друг с другом с помощью лент. Поэтому кринолин легко можно было сжать, а после того как женщина его снимала, он складывался. Такая конструкция была удобнее, чем целый ворох нижних юбок, которые девушки ранее использовали для придания юбкам определенной формы.

Лорды навряд ли умыкали бедных селянок

Многие историки предполагают, что в средневековой Европе право первой брачной ночи в том виде, в котором оно показывается в книгах и кино, не существовало. Скорее всего лорды требовали от крестьян заплатить определенный выкуп за невесту, в том случае если из-за свадьбы она покидала их земли, ведь они теряли работника. Исследователи до сих пор не пришли к общему мнению, в каком же виде этот обычай существовал и насколько он был распространен, так как до наших дней дошло слишком мало источников, в которых он упоминается.

«Лотосовая ножка» — явление, распространенное не только среди знати

Многие полагают, что только представительницы китайской аристократии бинтовали себе ноги. Однако в начале прошлого века эта практика также применялась и среди бедняков. И с такими ногами девушкам и женщинам приходилось выполняли нелегкую работу. При этом люди народности хакка, тоже проживающие в Китае, замечательно обходились без «лотосовых ножек».

Евнухи — не просто слуги из разряда «принеси-подай»

Многие считают, что евнухи были исключительно дворцовой прислугой. Однако в XV веке в Китае евнухи занимали должности чиновников, и даже собирали налоги в сфере торговли. Некоторые служили в качестве дипломатов или командиров военных частей. Если человек достигал высокой должности и всеобщего уважения, то последующие поколения его родственников, включая евнухов, получали особые почести. Родственные общины могли даже признать такого человека духом-хранителем своей местности.

Европа была не так уж и моногамна, как кажется

Все мы знаем, что на Востоке в прежние века было распространено многоженство, а в Европе — моногамия. По крайней мере, официальных гаремов, как в Китае и Турции, не было. Но есть несколько исключений, о которых молчат школьные учебники.

Одна из средневековых легенд повествует о том, как немецкий граф Людвиг фон Глейхен отправился в крестовый поход и был взят в плен. Он умудрился бежать, прихватив с собой дочь турецкого султана. Граф получил разрешение взять вторую жену-турчанку, не расставаясь со своей первой супругой. До сих пор неизвестно является ли это история фактом, однако в Эрфурте сохранилась каменная усыпальница графа и его жен. В церкви Санкт-Вити можно увидеть яркие витражи, изображающие графа Глейхена и его супруг. В XVI веке ландграф Филипп Гессенский, полагаясь на опыт своего предшественника, также сочетался браком с двумя дамами: Кристину Саксонскую и Маргариту фон дер Заале. До нас дошли их портреты.

Китайские женщины могли иметь несколько мужей

У некоторых этносов Китая существовала традиция, по которой женщина могла завести нескольких мужей. Кстати, подобные браки практикуются и по сей день, особенно в горных районах. Это необходимо для того, чтобы не делить землю между сыновьями, чтобы наделы оставались достаточно крупными и могли прокормить всех членов семьи.

Людовик XIII — вот уж точно не комический персонаж

Мы знакомы с историей Людовика XIII и его окружения благодаря роману «Три мушкетера» и его экранизациям. В романе французского писателя, король Франции изображен скорее как комичный и не слишком умный персонаж, который даже не осознает, что попал в паутину к кардиналу Ришелье. В реальности Ришелье был талантливым советником и благодаря ему власть Людовика только укрепилась, а положение Франции на международной арене улучшилось. Сам Людовик не был безвольным правителем: в юности ему пришлось противостоять своей матери Марии Медичи.

Китайцы пишут не только иероглифами

Многие считают, что письменность в Китае осуществляется с только с помощью иероглифов. При этом в Китае говорят на почти 300 различных языках. Официальным языком в стране является мандаринский, или мандаринский китайский. Кроме того, не все китайцы пишут иероглифами. Например, в тибетском алфавите используется 30 букв-слогов. Вот так выглядит их письмо.

Если вы считаете мандаринский язык сложным, то вот информация для размышления: там 4 тона, а в языке народности дун — 15 тонов.

В XIX веке процесс одевания дам не занимал часы

Многие женские наряды из Викторианской эпохи выглядят настолько сложными, что, кажется, дамам требовались часы, дабы полностью облачиться. На деле, сам процесс занимал примерно 15-20 минут, и барышни легко одевались без помощи служанок, если это требовалось. Даже корсет они могли затянуть самостоятельно, хотя дополнительная помощь упрощала это дело.

Во времена Джейн Остин женщина вполне могла построить карьеру

Во времена Джейн Остин женщины действительно были ограничены в правах. Грамотной девушке из бедной семьи или несчастной вдове, лишившейся супруга, зачастую приходилось идти в гувернантки или учительницы. Это был тяжелый и не слишком хорошо оплачиваемый труд. При этом в те же времена жила и мадам Тюссо. Родившись в небогатой семье, она стала успешной и знаменитой, а ее дело живет до сих пор.

Бонус: «деньги на булавки» — изначально это вовсе не мелкие карманные расходы

«Деньги на булавки» (pin money), или «булавочные деньги», — понятие широко распространенное. Раньше и у нас, и в Англии это словосочетание обозначало средства, которые женщине давал муж или отец на покупку шляпок, перчаток и так далее. В общем, мелкую сумму на женские карманные расходы. Выражение пришло аж из 1500-х годов, и связано оно со стоимостью булавок, которые тогда были очень редкими и дорогими. Так что 500 лет назад «деньги на булавки», напротив, означали дорогостоящую покупку.