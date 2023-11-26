10 известных людей, которые доказали: за успехом стоит тяжелый материнский труд

За достижениями актеров, ученых, писателей и прочих великих людей скрывается не только талант. Мы порой забываем о мамах, которые воспитывали гениев, поддерживали их начинания, гордились удачами и подставляли плечо в минуты провалов. Исправляем огрех и рассказываем об именитых личностях, чей успех — заслуга их матерей.

Фаина Раневская

Раневская преклонялась перед своей матерью. Хотя та взвалила на себя все домашнее хозяйство, она успевала уделять время своим увлечениям: литературе, музыке и другим видам искусства — и тем самым подавать пример дочке. А впоследствии мать оказалась единственной в семье, кто помог дочери продвинуться на пути к мечте стать актрисой.

Мама актрисы Милка Заговайлова.

Когда юная Фаина Раневская выбрала профессию, родные хаяли ее решение. Только мама не посчитала это бредом и поддержала дочь. Когда девушка уехала поступать, мать тайком взяла и сунула ей немного денег. Затем она регулярно выкраивала средства из семейного бюджета и украдкой высылала их дочери, чтобы та могла спокойно строить карьеру. Кстати, любимым писателем матери Раневской был Антон Чехов. Фамилия одной из его героинь послужила основой для творческого псевдонима актрисы.

Пабло Пикассо

Именно Мария Лопес, мать Пикассо, пробудила в нем желание заниматься творчеством. Когда будущий художник был еще малышом, мама каждый вечер рассказывала ему сказки, которые придумывала на основе своих эмоций от прожитого дня. Позже женщина сама учила сына. Она считала Пабло гением, постоянно внушала ему эту мысль и не доверяла никому вопрос образования мальчика. Мария Лопес рано заметила интерес сына к изобразительному искусству и его равнодушие к остальным предметам. И сразу определила мальчика в художественную школу. Помощь мамы и ее вера в силы Пабло дала свои плоды. В 19 лет он провел первые выставки. Впоследствии, уже став знаменитым художником, Пикассо всегда обращался к матери за советами — в благодарность за то, что та разглядела в нем талант.

Дмитрий Менделеев

Менделеев и его мать Мария.

Когда родился Дмитрий, его отец, кормилец семьи, ослеп и вынужден был выйти на пенсию. Семейство осталось почти без гроша в кармане. Тогда мама Дмитрия получила право на управление стекольной фабрикой своего брата. Мария зарабатывала на всю семью и, несмотря на загруженность, успевала прививать детям интерес к чтению и наукам. Поэтому Дмитрий и его сестры и братья рано научились читать и стали обучаться грамоте. У матери на работе мальчик впервые проявил интерес к науке. Женщина заметила способности сына. Когда мальчик окончил гимназию, она бросила все дела в родных краях и уехала вместе с ним в столицу. Там Мария поспособствовала поступлению Дмитрия в университет. Впоследствии Менделеев посвятил матери один из своих научных трудов.

Леонардо Ди Каприо

Детство актера прошло в бедном квартале. Мать воспитывала его одна и работала на нескольких работах, чтобы прокормить сына. Невзирая на финансовые трудности, она тратила немалую часть средств на то, чтобы сын учился в одной из лучших школ страны. А чтобы отвозить Лео на учебу и привозить домой, женщина тратила по несколько часов ежедневно.

Мама актера Ирмелин Инденбиркин.

Ди Каприо довольно рано стал интересоваться профессией актера и ходить на прослушивания, в том числе для того, чтобы начать зарабатывать. На первые кастинги будущую знаменитость водила мать. Ирмелин пыталась завести знакомства с важными персонами, чтобы продвинуть карьеру сына, и помогала ему с подписанием контрактов. Забота матери окупилась. Сейчас Ди Каприо не устает благодарить ее за тот успех, что имеет, и всегда берет маму на церемонии награждения и прочие мероприятия.

Фридерик Шопен

Шопен и его мать Юстина.

Мама будущего композитора получила превосходное образование, в том числе в области музыки. И свои знания она старалась передать детям. Но особенно много внимания женщина уделяла Фридерику, так как он был болезненным мальчиком. Юстина постоянно музицировала для сына, а к 4-м годам научила его играть на пианино. Позднее Шопен признавался, что именно мать пробудила в нем любовь к музыке. Юстина не только дала сыну хорошее образование, но и поддерживала морально. Так, когда семилетний Шопен выступал на своем первом концерте, мать заболела и поэтому не пришла на мероприятие. Чтобы компенсировать свое отсутствие, она сшила для Фридерика красивый кружевной воротничок. Этот подарок пришелся мальчику по душе и вселил в него уверенность. Шопен всю жизнь был благодарен матери и даже в возлюбленных пытался найти сходства с ней.

Стивен Кинг

Будущий писатель рос без отца. Его маме Нелли Рут Пиллсбери приходилось все везти на себе и усердно работать, поэтому времени на детей оставалось не так много. Однако именно она подтолкнула сына к тому, чтобы начать карьеру писателя. Первый рассказ Стивен Кинг написал в 7 лет по комиксу и дал почитать маме. Она прочла и надоумила сына не сдувать чужие глупые сюжеты: «Готова поспорить, ты можешь лучше». Стивен так и сделал и вновь показал маме. Она не стала гладить его по головке. Вместо этого взяла и выдала ему деньги в качестве гонорара за литературный труд. Мальчик написал 4 рассказа о мистере Хитром Кролике, за каждый из которых мать заплатила ему 25 центов. Нелли и дальше продолжала поощрять занятия сына творчеством. В итоге свою первую книгу Кинг выпустил аж в 13 лет. А сейчас на счету популярного писателя несколько десятков литературных трудов.

Борис Пастернак

Мама Пастернака Розалия Кауфман была одаренной пианисткой. Однако ради детей она оставила карьеру. Особое внимание женщина уделяла старшему Борису, максимально приобщая его к искусству. С самого детства она водила сына на симфонические концерты и в музеи. А еще часто устраивала дома творческие вечера и звала бывших коллег, тем самым пробудив в мальчике интерес к музыке. Какое-то время Борис даже хотел стать музыкантом. Благодаря маминому участию в образовании сына он окончил школу с одними пятерками и поступил в университет на юридический факультет. В это же время Пастернак начал писать свои первые стихи. Розалия поначалу не оценила творения сына, так как переживала, что он не сможет заработать поэзией на жизнь. Позже мама все же дала Борису возможность изучать то, что ему больше нравилось. Она залезла в свои накопления и выделила сыну деньги на обучение философии. Хотя Пастернак не стал заниматься этим профессионально, впоследствии он постоянно затрагивал философские темы в своих стихах.

Стивен Спилберг

Режиссер с мамой Леей.

Видеосъемкой Спилберг заинтересовался еще в детстве, когда отец подарил ему первую камеру. Заметив это, мама Стивена не стала противиться увлечению сына. Наоборот, всячески содействовала тому, чтобы мальчик имел все возможности заниматься тем, чем желал. Она говорила: «Мне всегда казалось, что если ребенок что-то хочет, то он должен это иметь». Со временем Леа стала помогать сыну учиться снимать профессионально. Так, она исполняла роли во всех его первых короткометражных фильмах. Позже, когда Стивен работал над своей полноценной лентой, она готовила для всей съемочной группы. Став именитым режиссером, Спилберг продолжил обращаться к маме за помощью. Например, за советом о музыкальном оформлении фильмов: ведь Леа — профессиональная пианистка.

Тесла всегда говорил, что его талант — дар, унаследованный от матери. Георгина была очень сообразительной, мудрой и трудолюбивой. Так, однажды женщина сама поколдовала над домашним ткацким станком. И усовершенствовала так, что с его помощью стало возможным создавать не только грубые, но и тонкие ткани, а также кружево. Николу мама просвещала с малых лет. Она всегда объясняла сыну происходящие в природе явления. Например, когда мальчик испугался грозы и спросил мать, что это, та сказала: «Должно быть, молния. Кажется, это называется электричество». Георгина вдохновила Теслу на то, чтобы заняться наукой и изобретательством. Как позднее отмечал сам ученый, она была единственной в семье, кто поддерживал его опыты и верил в то, что у него все получится. Во взрослом возрасте Тесла часто обсуждал в переписках с мамой свои исследования. По его признанию, именно в эти моменты его посещали лучшие идеи.

Стив Джобс

Мама Джобса Клара усердно подходила к воспитанию приемного сына. Так, она научила мальчика читать задолго до того, как тот пошел в школу. И вообще подготовила его настолько прекрасно, что уроки уже не составляли труда для Стива и даже казались ему неинтересными. Учителя отмечали у парня уникальные способности. В итоге после четвертого класса он сразу перешел в шестой. Когда Стив увлекся компьютерными технологиями, мама поддерживала все его начинания. А позже, после открытия первой фирмы сына, согласилась работать его секретарем и отвечала на звонки клиентов. Под крылом заботливой матери Джобс и открыл миру свои изобретения.