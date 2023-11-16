10 моделей, которых обожал весь мир, но в личной жизни у них не было никаких поблажек

Прошло 30 лет с эпохи супермоделей, а кажется, что никто так и не смог переплюнуть тех легендарных девушек с обложки. Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста — они смогли вырваться из шаблона про «вешалки для одежды» и влюбили в себя миллионы. Однако такой успех далеко не всегда означал счастливую личную жизнь. Многим из этих женщин на пути к своему уютному гнездышку пришлось пройти те еще тернии.

Клаудия Шиффер

Ik Aldama / DPA / East News

Клаудия, вероятно, обладает какими-то тайными знаниями о том, как обращать время вспять. Как и 30 лет назад, она все так же блистает на подиуме и, кажется, почти не изменилась внешне. В личной жизни модели, кстати, целых 6 лет тоже присутствовало волшебство. Именно столько времени она была помолвлена ​​со знаменитым фокусником Дэвидом Копперфильдом. Правда, в 1999 году модель решила разорвать отношения, а 3 года спустя вышла замуж за режиссера Мэттью Вона. Вот уже более 20 лет пара счастлива вместе, супруги воспитывают троих детей.

Наоми Кэмпбелл

Vianney Le Caer / Invision / East News

«Черная пантера» известна своим горячим нравом и способностью разбивать мужские сердца. В ее жизни было огромное количество известных мужчин, включая директора «Формулы-1» и одного миллиардера. При этом совсем недавно Наоми призналась, что на самом деле она хочет любви и близости гораздо сильнее, чем кажется. Просто еще много лет назад она решила, что карьера для нее важнее личной жизни. Наоми никогда не была замужем, однако дважды стала матерью — в 51 год и в 53 года. При этом завела детей она чисто для себя и говорит, что эти узы — настоящее благословение.

Линда Евангелиста

Ik Aldama / DPA / East News

Линда без преувеличений была легендой. Дизайнеры называли ее лучшей моделью в мире, снимки с ней продавались на аукционах за баснословные суммы, а фраза о том, что она не встанет с кровати меньше, чем за $ 10 тыс., цитируется до сих пор. Даже в фильмах. Личная же жизнь модели была не так идеальна. Она пережила развод, несколько болезненных расставаний, суд за алименты и потерю ребенка. Сейчас модель не состоит в отношениях, она воспитывает сына и восстанавливается после тяжелой болезни.

Синди Кроуфорд

Evan Agostini / Invision / East News

В плане карьеры Синди никогда не ограничивалась подиумом. Она вела телевизионные шоу, выпускала видео с тренировками, снималась в фильмах. Кстати, первый муж Синди был актером. 4 года она была замужем за Ричардом Гиром, но построить крепкую семью у пары так и не получилось. В 1998 году Синди вышла замуж второй раз и спустя 25 лет брака все еще каждый день слышит от супруга слова обожания. У пары двое детей. Младшая — Кайя — пошла по стопам матери и уже успела построить успешную модельную карьеру.

Кристи Тарлингтон

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кристи работала в моделинге с 14 лет. Ее обожали, называли величайшей и просто влюблялись с первой съемки. Но, кажется, Кристи нашла для себя то, что посчитала более важным, чем проход по подиуму — благотворительность. Она даже сняла документальный фильм о том, в каких условиях живут молодые матери, и получила за него номинацию на международную премию. Отношения Тарлингтон с мужем тоже вполне можно было бы экранизировать. Они были помолвлены и даже купили совместное жилье, но разошлись. Правда, ненадолго. Спустя всего год после расставания пара все-таки поженилась, а Кристи шла к алтарю, будучи беременной. Вместе они уже 20 лет и воспитывают двоих детей.

Летиция Каста

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Юную Летицию однажды случайно заметил именитый фотограф — и понеслось. Француженка появилась на обложках более 250 журналов, стала музой многих дизайнеров и даже попробовала себя в роли актрисы. Кстати, довольно успешно. В жизни женщины было несколько серьезных романов, а сейчас она счастлива замужем за французским сердцеедом Луи Гаррелем. При этом Каста родила четверых детей от трех разных мужчин.

Хайди Клум

ANGELA WEISS / AFP / East News

Хайди успела поучаствовать в огромном количестве проектов. Она и телеведущая, и продюсер, и актриса. А ее безумные хэллоунские наряды каждый год стабильно покоряют публику. Но до всего этого Хайди была моделью и, пожалуй, одним из самых известных ангелов Victoria’s Secret. В личной жизни Хайди тоже не обошлось без разнообразия. Она сменила трех мужей, родила четверых детей, крутила роман с собственным телохранителем, а во время первой беременности успела разойтись с одним ухажером и найти нового. В 2019 году Хайди вышла замуж за музыканта Тома Каулица, который практически годится ей в сыновья (он младше жены на 16 лет).

Тайра Бэнкс

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News

На заре карьеры Тайре отказали четыре модельных агентства. Но это девушку не остановило: она все-таки пробилась на подиум, стала сниматься в сериалах и создала собственное ток-шоу. О своей личной жизни Тайра говорит немного. Лишь в 2005 году она призналась, что все ее отношения были полны боли и отчаяния, зато сделали ее сильнее. Замужем знаменитость не была, но в 2016 году с помощью суррогатной матери у нее родился сын.

Кейт Мосс

Evan Agostini / Invision / East News

Кейт была одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и настолько вдохновляла творческих людей, что для одной выставки даже создали ее статую. Из настоящего золота. И стоила она почти $ 3 млн. 4 года Кейт встречалась с Джонни Деппом, затем сменила еще несколько парней (после расставания с ней они еще долго не могли прийти в себя), была замужем и развелась. Сейчас Кейт решила, что достойна всего самого лучшего и состоит в отношениях с настоящим графом.

Ева Герцигова

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Отец Евы говорил, что девушке явно стоит иметь запасной план, если с моделингом не выгорит. Однако девушка проснулась знаменитой после выхода одного рекламного постера. И довольно быстро покорила подиум. Ева 2 года была замужем за барабанщиком группы Bon Jovi, но 1998 году развелась. Затем женщина состояла в длительных отношениях с итальянским бизнесменом и родила ему троих детей. В 2017 года пара обручилась, но свадьба так и не состоялась.

А здесь мы выяснили, как сложилась судьба самой первой супермодели, чья внешность была далека от подиумных канонов.