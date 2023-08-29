10 курьезных ситуаций, которые могут приключиться только в лифте
Лифты — не просто ленивый способ легко и быстро добраться до нужного этажа. Это место нетривиальных встреч и неожиданных происшествий, а также верный шанс отхватить неожиданных эмоций. Мы собрали подборку жизненных ситуаций, в которых может узнать себя каждый.
1. Иногда всего одна поездка в лифте может вернуть уверенность в себе
2. А иногда приходится побороться за право выйти на своем этаже
3. В кабине вас могут не только поженить с незнакомцем, но и заподозрить в измене
4. Впрочем, вы и сами можете от души посмеяться, подкинув пищи для размышлений
5. Самостоятельность братьев меньших нас уже не удивляет
6. Лифт — это то место, где нужно учиться осаживать дерзких соседей
7. И где стоит задуматься над правилами хорошего тона. Не все люди смотрят на них одинаково
8. А заодно помнить, что кабина — это не место уединения и расслабления
9. И быть готовым к странным комплиментам
10. Но лучшая поездка после рабочего дня — в одиночестве. Главное, успеть закрыть двери перед раздосадованными соседями и не пересечься взглядами
Соседи иногда могут довести до ручки. Мы собрали самые зубодробительные истории, после которых свои покажутся сущими ангелами.
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