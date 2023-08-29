10 курьезных ситуаций, которые могут приключиться только в лифте

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Лифты — не просто ленивый способ легко и быстро добраться до нужного этажа. Это место нетривиальных встреч и неожиданных происшествий, а также верный шанс отхватить неожиданных эмоций. Мы собрали подборку жизненных ситуаций, в которых может узнать себя каждый.

1. Иногда всего одна поездка в лифте может вернуть уверенность в себе

2. А иногда приходится побороться за право выйти на своем этаже

3. В кабине вас могут не только поженить с незнакомцем, но и заподозрить в измене

4. Впрочем, вы и сами можете от души посмеяться, подкинув пищи для размышлений

5. Самостоятельность братьев меньших нас уже не удивляет

6. Лифт — это то место, где нужно учиться осаживать дерзких соседей

7. И где стоит задуматься над правилами хорошего тона. Не все люди смотрят на них одинаково

8. А заодно помнить, что кабина — это не место уединения и расслабления

9. И быть готовым к странным комплиментам

10. Но лучшая поездка после рабочего дня — в одиночестве. Главное, успеть закрыть двери перед раздосадованными соседями и не пересечься взглядами