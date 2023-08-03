10 случаев, когда люди откровенно высказались о наболевшем и попали не в бровь, а в глаз

Всем угодить невозможно, а интернет уже давно превратился в платформу для обмена мнениями по любому вопросу. Многие люди не стесняются высказаться, даже если их точка зрения далека от общепринятой. Мы собрали мнения, которые могут не совпасть со взглядами большинства, но зато их оспаривание может поспособствовать рождению истины. Ведь споры для того и существуют.

Брать младенца в отпуск бессмысленно

Малыши ничего не запомнят и не смогут оценить увиденное. Но при этом они шумят, раздражают всех остальных и только портят чужой отпуск. По мнению интернет-пользователей, родители не должны брать ребенка с собой на отдых до той поры, пока он немного не подрастет и не начнет вести себя в дороге прилично.

Мясная тарелка — самый наглый развод всех времен

Мясная тарелка, которую предлагают в ресторанах в качестве закуски, по мнению интернет-пользователей, чаще всего не стоит своих денег. Посетители, по сути, платят за деревянную доску, на которую выкладывают ассорти из нескольких видов мяса, пару оливок и, возможно, немного сыра. Чек за такую тарелку получается непропорционально большой. Как-то раз мы устроили семейные посиделки. Каждый принес с собой какую-то еду и напитки. Ближе к концу праздника ко мне подошла двоюродная сестра и попросила возместить стоимость двух мясных тарелок, которые она принесла. Я достал из бумажника $50. Ее ответ до сих пор не укладывается в моей голове: «Нет, дорогой. Одна такая доска стоит $150, так что с тебя $ 300. Это еще с учетом моей скидки для сотрудников». В ответ я сказал, что могу купить на эти деньги огромный кусок фермерской говядины. © rekinging-2 / Reddit

Выпускные в начальной школе не нужны

Многие из нас сдавали деньги на выпускной ребенка после 3 или 4 класса. Однако интернет-пользователи не понимают, зачем праздновать тот факт, что ребенок прошел необходимый минимум обучения? По сути, его поощряют просто за то, что он учится в школе. Но ведь нет ничего особенного в том, чтобы закончить 3 или 4 класс.

Деньги — лучший подарок

Если вы цените и хорошо знаете человека, которому выбираете подарок, то, конечно, будет уместно приобрести какую-то желаемую им вещь. Но деньги в качестве подарка на день рождения — это лучший и самый универсальный вариант, потому что именинник может купить на них то, что сам захочет. Несколько лет назад я объявил, что больше не принимаю подарки на день рождения. Вместо этого я попросил всех купить что-нибудь для себя самих. Просто в моей жизни наступил момент, когда я сам покупаю то, что хочу. © Marpicek / Reddit

Сон — пустая трата выходного дня

Некоторые люди считают странной привычку вставать рано в будни, но при этом в выходные проводить по полдня в кровати. По их мнению, выходные по продолжительности бодрствования не должны отличаться от рабочих дней. Тогда в них будет смысл. Все думают, что я сошел с ума из-за того, что в выходные встаю по своему обычному графику — около 4.30. Я завтракаю, выгуливаю собаку. Рыбачу несколько часов. Хожу за продуктами, забегаю в банк, так как суббота — единственный день, когда я туда успеваю. И возвращаюсь домой к своей девушке, которая встает в 11. Я просто не позволяю делам накапливаться, потому и тревогу из-за них не испытываю. © wogblumpy / Reddit

Если мужчину пугает тема менструации, дело плохо

Вряд ли кто-то станет осуждать человека, покупающего в магазине туалетную бумагу. Но разные разговоры возникают, если кто-то приобретает прокладки или тампоны. Женщины не выбирали, чтобы у них шли месячные, но они есть. Так зачем придавать этому такое большое значение? Тем более что от одного только вида предметов женской гигиены мужская психика не пострадает. Ох, сколько таких историй я слышу от подруг: «Мне нужно спрятать прокладки, потому что мой парень считает, что месячные — это отвратительно», «Он не хочет со мной видеться, пока у меня месячные». © Folipurba27 / Reddit

Мужчины, краснеющие при виде тампонов и прокладок, очень облегчили жизнь моему отчиму, которому было плевать. Когда производство, на котором он работал, закрылось, на складе остались 2 гигантские коробки «Tampax». И он, не стесняясь, забрал их домой. 1000 тампонов были просто подарком небес. Мы годами потом не покупали тампоны. © SnooDrawings1480 / Reddit

Обедать с коллегами — необязательно

Офисные сотрудники, как правило, обедают все вместе. Ну или разбиваются на небольшие группы. Часто во время перерыва можно увидеть, как кто-то подходит к соседнему столу и предлагает сослуживцу пообедать вместе. Однако проводить перерыв в компании того, кого и так видишь весь день на работе, — это не обязанность и не часть делового этикета. Во время обеденного перерыва побыть в одиночестве, насладиться тишиной и покоем вне офиса или, если хочется, встретиться за ланчем с друзьями или родными. Но почему-то нежелание составить компанию коллегам часто вызывает удивление и даже осуждение коллектива.

Парам нет смысла делить одно одеяло на двоих

Гораздо удобнее каждому иметь по одному меньшему одеялу. Можно самому выбрать толщину своего одеяла и не идти на компромисс с кем-то, кому слишком жарко или холодно. А ночью никто не будет перетягивать одеяло на себя. Минусы, на наш взгляд, несущественные: 2 одеяла и 2 пододеяльника обойдутся дороже и займут больше места в стиральной машине.

Человек, не расстающийся с наушниками, выведет из себя кого угодно

Такие персоны могут раздражать, особенно на работе. Наверняка у многих есть коллега, который носит беспроводные наушники, не снимая, и каждый раз, когда нужно что-то обсудить, этого человека приходится вытаскивать в реальный мир. Человек, который сегодня обслуживал меня в кафе, ​​был в одном наушнике, и едва меня слышал. Неужели так сложно жить без собственного саундтрека? Я люблю слушать музыку и подкасты, но обычно делаю это только в машине, а не на людях. © No_Bunch_3780 / Reddit

Люди, строящие из себя богачей, выглядят жалко

По мнению интернет-пользователей, люди, которые делают вид, что принадлежат к высшему классу общества, производят жалкое впечатление. А любимые ими подделки дорогих брендов выглядят безвкусно. Такие персонажи лишь выдают отсутствие у них собственного мнения и стиля.