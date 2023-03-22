10 особенно грязных вещей в ванной, которым мы уделяем слишком мало внимания

Убирая в ванной комнате, все, конечно же, уделяют внимание тщательному мытью унитаза, раковины и ванны. Многие другие, более мелкие предметы будто сливаются с комнатой и в большинстве случаев не привлекают внимания. Однако именно они, как выяснилось, могут хранить на себе не меньше, а то и больше опасных загрязнений.

1. Банные полотенца и халаты

Ванная комната — идеальное место для размножения плесени и грибка. Помимо влажной среды, опасность также представляют взмывающие в воздух бактерии при смыве воды в унитазе. Поэтому, как бы ни было непривычно, хранить текстиль в ванной — как используемый, так и дополнительный, особенно на открытых полках, — неудачное решение.

2. Полотенце для рук

Полотенца для рук, пожалуй, допустимый минимум, который можно оставить висеть на крючке. Однако проблемы начинаются тогда, когда они используются совместно несколькими членами семьи, не имеют возможности быстро и полноценно просохнуть между использованиями и редко стираются. Учитывая большое количество факторов риска, менять их рекомендуется как минимум раз в неделю. А кухонные, кстати, лучше менять хоть каждый день.

3. Вентиляционная решетка

Давно ли вы поднимали взгляд к вытяжке в своей ванной комнате? Если давненько, то определенно пришло время уделить внимание ее мытью. Помимо того, что грязная решетка хуже выполняет свою прямую функцию, она также имеет свойство покрываться пылью и плесенью и может стать источником циркуляции опасных частиц.

4. Диспенсер для мыла

Иронично, но мыло, которое призвано удалять бактерии с рук, само по себе может становиться источником проблем. Очевидно, что мы каждый раз прикасаемся к насадке грязными руками, поэтому неудивительно, что она может скапливать, а впоследствии и распространять бактерии. Чтобы этого не происходило, диспенсер и его комплектующие необходимо мыть или хотя бы протирать дезинфицирующими салфетками.

5. Выключатель

Невозможно проследить за тем, все ли домашние прикасаются к выключателю чистыми руками. Несложно догадаться, что на такой ходовой вещи, соответственно, порой скапливается такое количество грязи и бактерий, которое мы даже не можем себе представить. Поэтому в идеале следовало бы тоже протирать его дезинфицирующей влажной салфеткой время от времени.

6. Щетки и мочалки

Щетки для душа, мочалки и губки представляют собой не меньшую, если не большую, опасность, чем хранение в ванной влажных полотенец. Из-за того, что они скапливают на себе кожное сало, омертвевшие частички кожи и прочую грязь с нашего тела, они становятся еще более питательной средой для бактерий. Поэтому не стоит забывать об их стирке и своевременной замене. Кроме того, их также рекомендуется сушить в месте с хорошей циркуляцией воздуха.

7. Подставка для зубных щеток

На дне подставки постоянно скапливается влага, стекающая с зубных щеток. Как итог она представляет собой настоящую чашку Петри и даже находится на третьем месте по количеству бактерий среди предметов домашнего обихода. К счастью, исправить все не так сложно. Нужно просто не забывать мыть держатель горячей водой и дезинфицировать.

8. Насадка для душа

Подобно тому, как покрывается известковым и мыльным налетом аэратор крана, загрязняются и сопла в насадке для душа. Более того, исследователи обнаружили, что они могут быть домом для размножения патогенных микробов. Чтобы обезопасить себя, не стоит забывать о промывке насадки. Сделать это можно, например, с помощью обычного уксуса или использовать специальные приспособления для точечной очистки.

9. Коврик для ванной

Подобно халатам, полотенцам и мочалкам наш коврик в ванной подвержен все тем же опасностям — от влажной среды, из-за которой появляется плесень, до хранения на себе туалетных бактерий и загрязнений с наших ног. Соответственно, его необходимо стирать время от времени, но главное — распылять дезинфицирующий спрей и сушить на воздухе. Кроме того, можно приглядеться к более экологичной альтернативе — бамбуковому коврику.

10. Дверная ручка