10 особенностей гардероба китаянок, от которых у туристов удивленно открывается рот

Модницы со всего мира наслаждаются красотой платьев модельера китайского происхождения Веры Вонг. Все больше дизайнеров из Поднебесной выходит на мировой рынок, привнося в одежду элементы самобытной культуры.

Мы в ADME понаблюдали за китаянками и разобрались, как одеваются в этой стране.

Капроновые колготки

Китаянки часто носят капроновые колготки и чулки. И хотя в этом году этот предмет гардероба вновь вернулся в моду, в Китае черные чулки и колготки носят редко. Такой образ считается слишком вульгарным. В большинстве случаев жительницы Поднебесной выбирают колготки телесного цвета.

Шлепки

Шлепанцы считаются в Китае дешевой обувью. На улицах больших городов вы и вовсе вряд ли увидите их. Некоторые носить сланцы на улице не советуют — в закрытой обуви ноги более защищены. А вот дома китайцы, напротив, частенько носят шлепки. И иногда даже хранят отдельную пару для посещения туалетной комнаты.

Футболки и майки

Несмотря на то что вековые китайские традиции постепенно уступают место западной моде, слишком сильно оголять плечи и декольте в Поднебесной не принято. Как правило, китаянки если и наденут майку с лямками, набросят поверх нее рубашку или футболку.

Купальники

Оказавшись на китайском пляже, не удивляйтесь, если не увидите там бикини — раздельных купальников. Как правило, китаянки, даже молодые, носят закрытые слитные купальники, порой с юбочкой.

Традиционные костюмы

И хотя в традиционных костюмах по улицах не ходят, порой на официальные встречи китаянки надевают ципао — женское платье. Ципао также носят стюардессы и некоторый обслуживающий персонал. Также платье — школьная форма в начальных классах школ в Гонконге.

Цветовая гамма

Красный — все еще один из самых популярных цветов в Китае. Особенно во время праздников и фестивалей. Чтобы сойти за местного в это время, наденьте что-либо красное, желательно более темных оттенков.

Ювелирные изделия

В 2019 году китайский ювелирный рынок занимал 32 % от мирового рынка производства украшений. Жительницы Поднебесной предпочитают аккуратные золотые аксессуары. А еще в Китае редко носят помолвочные кольца. Иногда влюбленные в этой стране обмениваются кольцами, но это скорее редкость, чем правило. А вот обручальные кольца женатые пары носят. Женщины — на правой руке, а мужчины — на левой.

Туфли

Некоторые женщины и в путешествиях отдают предпочтение туфлям на каблуках и без проблем целый день разгуливают на шпильках. Так, и в Китае многие женщины носят каблуки на работу или на праздник. Однако в последние 2 года доход производителей обуви на шпильках в Китае резко снизился. Каблуки ушли на второй план, и даже именитые дизайнеры стали выпускать более практичные коллекции.

Общий стиль

Улицы крупных китайских городов заполнены модно одетыми людьми. Иногда можно забыть, где именно ты находишься — в Поднебесной или любом европейском городе. Женщины частенько выбирают простые цвета вроде черного, белого или бежевого.

Эксперименты

Ролики с модно одетыми людьми из Китая завирусились в социальных сетях. Пользователи сети попытались скопировать образы модников из Поднебесной. Например, выбирали монохромную одежду, черную кожу и джинсовые комбинезоны. Также можно встретить множество оверсайз-образов с кроссовками.