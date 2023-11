10+ песен, под которые мы отжигали на дискотеках, а когда подтянули свой английский — знатно обалдели

В дни беззаботной юности мы подпевали популярным хитам так, как слышали. Отсюда возникли широко известные, но абсолютно бессмысленные строчки про «шизгару», «ракамакафо» или «бринг ми холера». А иногда дело было вовсе не в ослышках: просто отжигая на дискотеках под ритмичные треки, мы даже не подозревали, о чем в них поется на самом деле.

А в бонусе читатели ADME поделились своими детскими заблуждениями на тему популярных песен и их исполнителей.

Shakira — Whenever, Wherever

Эта песня с дебютного англоязычного альбома колумбийской исполнительницы. Текст изначально был задуман на испанском языке и был написан самой Шакирой. В нем она рассказывает о судьбоносной встрече с возлюбленным и о том, что последовала бы за ним куда бы тот ни отправился (то самое «ванээва, ванээва», которому мы подпевали, переводится именно так: «когда угодно, где бы то ни было»). Но отдельного упоминания заслуживают образные строчки, где лирическая героиня в метафорах описывает свою внешность: «Lucky I have strong legs like my mother; To run for cover when I need it». Что можно перевести как «Хорошо, что у меня сильные ноги, как у мамы. Чтобы я успела добежать до своего пристанища».

Aqua — Barbie Girl

После выхода в 1997 году эта «беззаботная» песня возглавила чарты по всему миру идо сих пор остается одним из самых продаваемых синглов. Она рассказывает о «пластиковой» жизни кукол Барби и Кена, а мультяшный вокал исполнительницы Лене Нустрем сразу врезается в память. Однако если вы вслушаетесь в слова этого хита, то сразу заметите пропасть между веселой подачей и мрачноватым подтекстом. В песне Лене описывает себя как «blonde bimbo girl in a fantasy world», то есть блондинку-пустышку, живущую в выдуманном мире. Она перечисляет, что можно с ней делать, например, расчесывать волосы, переодевать, как и всех кукол. Однако Рене Диф, поющий за Кена, не согласен, что это исчерпывающий список, и намекает на некие «hanky panky», то есть шуры-муры между ним и Барби.

ABBA — Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

«Гимми, гимми, гимми э найт...», — пели мы, задаваясь вопросом, кто такой Гимми? На самом деле песня группы ABBA рассказывает о тоске и одиночестве. Лирическая героиня мечтает о возлюбленном, который избавил бы ее от меланхолии. Она хочет обрести свободу и счастье в ком-то другом. Припев подчеркивает ее просьбу повторяющейся фразой «Gimme, gimme, gimme, gimme a man after midnight». А само слово gimme — это неформальное сокращение give me — то есть дай мне. Целиком перевод может звучать как «Господи, пошли мне мужчину в эту ночь».

Corona — The Rhythm of the Night

«The Rhythm of the Night» — это танцевальная песня, которая призывает слушателей оставить свои заботы и праздновать жизнь в ритме ночи. Однако многие ее знают как песню, начинающуюся с риторического вопроса «Это кроссовки фирмы „Reebok“ или фирмы „Nike“?» («Eso son Reebok o son Nike»). Все дело в завирусившемся аудио с необычным запросом от одного из дозвонившихся на доминиканскую радиостанцию. Слушатель неверно запомнил строчку песни «This is the rhythm of the night» и попросил ведущего поставить композицию под названием «Eso son Reebok o son Nike». Диджей оказался большим профессионалом и ему понадобилось не больше 30 секунд, чтобы понять, о какой песне идет речь.

Bomfunk MC’s — Freestyler

Англоязычная композиция «Freestyler» была хитом начала 2000-х, ее включали на школьных дискотеках и крутили по музыкальным каналам. Вот только припев многие запомнили как «фристайло ракамакафо», что кажется полной бессмыслицей. На самом деле в песне поется «Freestyler...rock the microphone», что можно перевести как пожелание исполнителю потрясти слушателей и раскачать танцпол.

Dr. Alban — It’s My Life

Эту самую популярную песню нигерийского исполнителя может напеть буквально каждый, но вряд ли с правильными словами. Дело в том, что в оригинальном тексте он очень быстро поет «Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop forcing me, stop fighting me, stop yelling me», при этом сильно меняя ударения, так, что слова действительно очень сложно разобрать. Как результат — строчки очень быстро переделали в «Стоп холодильник, стоп кипятильник, стоп мобильник». На самом же деле автор песни просит не вмешиваться в его жизнь, не давить на него, не доставать его, не вступать с ним в конфронтацию и не кричать на него, ведь это — его жизнь.

No Doubt — Don’t Speak

Под эту щемящую песню танцевалось множество медляков и было пролито немало девичьих слез. Композиция получилась такой проникновенной, потому что была написана после расставания солистки группы с бойфрендом. И именно об этом в песне и поется. Но в детстве многим не давала покоя фраза из припева «So please stop explaining» («не нужно объяснений»), которая благодаря чьей-то смекалке быстро преобразовалась в «сопли стали клеем». Хотя на самом деле в припеве лирическая героиня просто просит своего экс-возлюбленного ничего ей не говорить и не объяснять, так как это ранит ее еще сильнее.

Depeche Mode — Personal Jesus

В хите «Depeche Mode» путаница начинается уже с самых первых строчек: вместо «Reach out, touch faith» (образное «протяни руку, прикоснись к вере») многие, в том числе и носители языка, слышат «Richard, touch face» («Ричард, потрогай лицо») и недоумевают, кто это такой и зачем он трогает свое лицо.

Shoсking Blue — Vеnus

Для многих магическое слово «шизгара» ассоциируется с целой эпохой в музыке. Так случилось, когда ничем не примечательная фраза «she’s got it» из песни «Venus» была услышана меломанами как непонятная, но притягательная «шизгара». На самом деле эту фразу можно перевести как экспрессивное выражение восторга перед лирической героиней, вроде «она та еще штучка». Но слово прижилось, и долгие годы передачу с названием «Шизгара» даже транслировали на радио.

Secret Service — Ten OʼClock Postman

Кто не напевал в детстве «Тен о клок поустмэн бринг ми холера». Конечно, ни о какой холере в песне не говорится. Строчка «Ten oʼclock postman, bring me her letter» всего лишь рассказывает о лирическом герое, который ждет не дождется почтальона, приходящего в 10 часов, и надеется, что вместе с почтой он получит письмо от любимой.

Haddaway — What Is Love

В девяностые годы трек «What Is Love» звучал на всех танцевальных площадках. Песня исполняется от лица безнадежно влюбленного парня, которого бросила девушка. Он старается ее разжалобить и умоляет вернуться. Но вместо вопроса «What is love?» («Что такое любовь?») многим слышится некий Владислав или даже Борислав. Спешим обрадовать: никто из этих мужчин не замечен в пренебрежении чувствами любимой, это просто еще одна ослышка.

Бонус

В детстве мечтала о свадебном танце под песню «Delilah» Тома Джонса, которую считала безмерно романтичной и посвященной счастливой любви. Что ж, весьма ошарашивающее открытие ожидало меня в будущем. © Anastomus / ADME

В детстве думала, что группа «Metallica» называлась «Группа Виталика», и мне не давал покоя вопрос: кто из них тот самый Виталик? © Olga Kiasma / ADME