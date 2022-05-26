10 правил сумочного этикета, которые стоит знать, чтобы не ловить на себе осуждающие взгляды прохожих

Сумки использовали еще во времена Древнего Египта. Но до сегодняшнего дня не все знают, что есть правила этикета, разработанные специально для данного аксессуара. И эти советы, между прочим, не только помогают выглядеть более утонченно, но и облегчают жизнь.

Мы в ADME углубились в правила этикета, которые касаются женских сумок, и даже успели использовать новые знания на практике.

Нельзя держать сумку на коленях

В кафе или ресторане может возникнуть соблазн положить сумочку на колени, однако это неприемлемо. Всегда есть риск, что она соскользнет и упадет на пол при движении. Из-за этого вам и вашим собеседникам будет некомфортно. Лучше всего поставить сумку на свободный стул. Так гораздо удобнее, да и никто не подумает, что владелица данного аксессуара невоспитанная.

На пол ставить сумку тоже не нужно

В некоторых странах есть суеверие, гласящее, что если человек поставит свою сумку на пол, то у него будут проблемы с финансами, особенно если в сумке находится кошелек. Конечно, это просто примета, но нельзя не согласиться с тем, что пол во многих помещениях не всегда чистый. Да и сумку, которая стоит на полу, легче украсть.

Не стоит приходить на публичные мероприятия с баулом

Для посещения публичного мероприятия лучше выбрать клатч или маленькую сумку. Если по какой-то причине вы взяли большую, просто помните о том, что этикет требует держать крупные сумки ближе к телу. Это продемонстрирует, что вы уважаете личное пространство других людей.

Не следует держать сумку в правой руке

Специалисты советуют держать сумку в левой руке или на ремне через левое плечо. Кстати, королева Елизавета II, которая является отличным примером для подражания во всем, что касается соблюдения правил этикета, всегда носит сумочку в левой руке. Так правая рука остается свободной для рукопожатий и приветствий.

Не нужно вываливать свои вещи на стол

Класть сумку на стол не только неприлично, но и негигиенично. Исследования показывают, что в сумках находится большое количество бактерий. Даже маленькая и чистая на вид сумочка, поставленная на стол, произведет на окружающих неприятное впечатление. Если в заведении нет крючка для предметов гардероба, то лучше расположить сумку между своей спиной и спинкой стула.

Допустимо прикрываться клатчем при необходимости

Этикет позволяет использовать сумки и клатчи для того, чтобы прикрывать ими части тела. Чаще всего этим пользуются королевские особы. Так, к примеру, принцесса Диана частенько прикрывала зону декольте клатчем, когда выходила из машины. А королева Летисия кладет сумку на колени, когда садится, чтобы скрыть разрез на юбке. Но конечно, порой следует просто заранее подобрать подходящую одежду, дабы избежать возможных неловких моментов.

Не следует носить сумку нараспашку

Помимо того что держать сумку открытой в людных местах порой небезопасно, это еще и неэстетично. Когда сумка не застегнута на молнию или замочек, она выглядит менее аккуратной и теряет свою форму.

Вытряхивать содержимое сумки на людях запрещено

Правила этикета запрещают вытряхивать содержимое сумочек на всеобщее обозрение в общественном месте. Если нужно отыскать небольшой предмет, например ключи, следует аккуратно выложить вещи одну за другой, уединившись, к примеру, в дамской комнате.

Нельзя носить клатч под мышкой

Во время официального приема может возникнуть вполне естественное желание в определенный момент положить клатч под мышку. Например, чтобы пожать кому-то руку, приподнять подол платья, поднимаясь по лестнице, или взять чашку.

Однако это неуместно, особенно если подобное событие происходит в жаркий день. На клатч могут попасть микробы, которые потом окажутся на руках. Специалисты по этикету советуют держать клатч перед собой обеими руками.

Мужчина не должен нести дамскую сумочку

Прекрасно, когда партнер помогает носить тяжелые вещи. Но другое дело, если в его руках долгое время находится легкая женская сумочка. Вероятнее всего, она была подобрана под наряд дамы, и мужчина будет выглядеть с ней неуместно. Кроме того, женщины обычно носят в сумке личные вещи, которые могут понадобиться им в любой момент.