10 странных причесок из прошлого, которые заставят подумать: «Ну и времена были»

Парикмахерское искусство известно с античности, а стричь волосы и изготавливать лосьоны для них умели еще люди Древнего Египта. Замысловатые прически появились на женских головах уже до нашей эры, а кое-какие прически из прошлого до сих пор волнуют умы современных модниц. Вот самые причудливые образы прошлых времен, которые вызывают мысль: «Ну и времена тогда были».

В начале прошлого века женщинам приходилось тратить на завивку целый день

В 20-е годы прошлого века в моду у женщин вошли короткие стрижки. Барышни с легкостью расставались с длинными волосами, однако популярный в те времена боб шел далеко не всем. Поэтому некоторые модницы отваживались на химическую завивку волос.

Пряди наматывали на металлические стержни, которые с помощью проводов крепились к устрашающего вида аппарату. Стержни нагревались, завивая волосы. Эта процедура занимала кучу времени: порой дамам приходилось страдать, сидя у аппарата, целый день. К тому же завивка была довольно рискованным делом: зачастую стержни нагревались так сильно, что обжигали кожу, а некоторые локоны просто отваливались. «Перманент» могли дополнительно подчеркнуть цветными пигментами, добавленными в лосьон для волос.

В викторианскую эпоху распущенные волосы считались непристойными

В те времена аккуратно собранные в прическу волосы символизировали добродетель и целомудренность, а распущенные волосы говорили о порочности женщины. Поэтому дамам приходилось следовать правилам и сооружать на голове ту прическу, которая считалась приличной. Ярким примером тех взглядов служит интимный портрет королевы Виктории, который она преподнесла в подарок мужу, принцу Альберту, в 1843 году. Это произведение явно не предназначалось для посторонних глаз: на нем царственная особа изображена простоволосой и с обнаженными плечами.

В XVIII веке модницы вынуждены были спать сидя, чтобы не повредить прическу

В 18 столетии конструкции на голове были причудливыми и многослойными. Сначала под волосы подводили проволочный каркас, оборачивали его тюлем, а уже затем создавали из волос самые невероятные композиции, которые часто приурочивались к какому-нибудь знаменательному событию — например, научному открытию или происшествию при дворе, что отражали детали прически. Создание подобных произведений искусства отнимало немало времени, поэтому дамы предпочитали терпеть неудобства и спать в сидячем положении или надевать на волосы проволочную клетку, лишь бы защитить прическу.

Во времена королевы Елизаветы женщины засовывали в волосы «крыс»

Знатные европейские дамы конца XVI века любили высокие вычурные прически. Волосы завивали и взбивали, а для дополнительного объема прически использовались специальные накладки, называвшиеся «крысами». Такие подушечки изготавливали из натуральных волос, скатывая их в валики, по форме напоминавшие крыс. Накладку прикладывали к кончикам волос и наматывали на нее пряди, а затем скрепляли получившуюся конструкцию лентами или сшивали нитками.

Древние египтянки делали прическу, улучшающую рост волос

В Древнем Египте прически имели важное значение. Детей с рождения и до подросткового возраста обривали, оставляя лишь прядь. Взрослые — и мужчины, и женщины — пользовались утюжками для волос и носили накладки и парики из натуральных волос. Самой большой популярностью у женщин пользовалась укладка, которая делила волосы на 3 равные части. Такая прическа символизировала поклонение богам, а заодно была призвана улучшить рост волос и одарить женщину пышной шевелюрой.

В эпоху Возрождения волосы многое могли рассказать о своей хозяйке

Итальянские дамы XVI века сооружали прически из лент, косичек и скрученных прядей, причудливо соединяя их. Один из вариантов прически — итальянское плетение — напоминал обруч, венчавший голову. Укладка в те времена ясно сообщала всем о возрасте, социальном и семейном положении женщины, ее материальном благосостоянии. Девушки, которым приходилось работать, убирали волосы под тюрбан. Знатные дамы носили сложные прически, украшенные драгоценностями. А женщины, которые хотели подчеркнуть свою добродетельность, прикрывали волосы вуалью.

Викторианские дамы шли на ухищрения, чтобы украсить скучные прически

Во времена правления королевы Виктории на смену замысловатым прическам, украшенным цветами и локонами, пришли скромные и простые укладки. Дамы делали прямой пробор и стягивали волосы в элегантный пучок. Некоторым барышням такие варианты казались скучными, поэтому они старались с помощью кудрей, цветов или неожиданного объема сделать интересными хотя бы боковые завитки.

Нужно было обладать завидной ловкостью, чтобы носить фонтанж

По легенде эту прическу изобрела одна из фавориток Людовика XIV. Во время охоты она потеряла шляпку, и ее шевелюра растрепалась. Тогда она связала свои волосы в хвост с помощью кружевной ленты и случайно ввела новую моду. Изначально фонтанжем называли пучок волос, украшенный лентами и кружевами, который связывали прямо надо лбом. Со временем его сменила высокая конструкция из проволоки, которую оплетали волосами, искусственными локонами, бантами и оборками. Фонтанж постоянно увеличивался в размерах, и дамам было все сложнее справится с этой прической, конструкция так и норовила съехать в самый неподходящей момент.

Кудрявая челка была последним писком моды в конце XIX века

На рубеже XIX и XX веков дамы предпочитали укладывать свои волосы в узел, оставляя лишь челку. Ее обязательно завивали с помощью щипцов. У одних женщин получались волнистые локоны, у других же пряди напоминали скорее пружины.

Дамы высказывали свое мнение с помощью прически

Во второй половине XVIII века женские прически стали поистине монументальными. С помощью подушек или специальных форм из пробки, волос и искусственных прядей парикмахеры создавали высокие конструкции, зачастую украшенные декоративными фигурами. Укладки были настолько массивными, что некоторым дамам трудно было войти в дверной проем или забраться в карету. Критики подшучивали над этой модой, однако дамы создавали шедевры парикмахерского искусства не только ради красоты. С помощью различных фигур — кораблей, цветов, птиц — дама могла выразить свое отношение к той или иной проблеме, ничего не произнося вслух.

Во времена династии Мин женщины носили на голове металлические конструкции

Традиционную прическу Да Ла Чи, которая так часто появляется в историческом кино, изобрели специально для императрицы Цыси, правившей в XIX веке. Металлическая конструкция, которая используется при создании этой укладки, была известна и раньше, но в прежние века волосы просто наматывали вокруг формы. В XIX веке этот убор стали обтягивать черным атласом и украшать цветами, кисточками и драгоценностями.

Некоторые испанки до сих пор раз в год укладывают волосы в прически XVIII века

В Валенсии ежегодно проходит праздник Фальяс. Для торжественного шествия женщины надевают наряды в стиле XVIII века и создают на голове сложнейшие прически, напоминающие укладку принцессы Леи из киноэпопеи «Звездные войны». Шевелюра делится на три части, которые скручиваются в сложные пучки над ушами и на затылке и закалываются драгоценными гребешками, которые, как правило, передаются по наследству.