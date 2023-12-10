10 привычных слов и выражений, которые и грамотею мозг сломают

Даже грамотные люди нет-нет, да и ошибаются в слове или фразе. И это нормально. К тому же любой язык все время развивается, и в нем появляются новые правила. В этой подборке — выражения и слова, которые мы используем каждый день и ошибки в которых совершаем порой автоматически.

1.

Некоторые слова в русском языке не имеют единственного числа, вроде «ножницы», «штаны», «каникулы». Так вот, «граффити» тоже из этого списка. Поэтому правильно говорить не «красивое граффити», а «красивые граффити», даже если рисунок один. И не забывайте об ударении: граффИти.

2.

Фраза «Займи мне денег» некорректна. «Занять» — означает «взять в долг», а «одолжить» — дать в долг. Правильно говорить: «Одолжи мне деньги».

3.

Корень «авто» имеет значение «сам», так что автобиография — это описание жизни человека им самим, и никакой иной, кроме как «своей», она быть не может.

4.

Весьма коварный случай. Подмышка — имя существительное. Оно пишется слитно и склоняется: куртка жмет в подмышках. А вот слова «под мышкой», «под мышками», «под мышки»," под мышку" — это наречия, они пишутся раздельно: держать отчет под мышкой.

5.

Если в компании образовалась свободная должность, она называется «вакансия». Использовать определение «свободная» при слове «вакансия» избыточно.

6.

Фраза кондуктора, знакомая всем, кто пользуется общественным траспортом. А правило здесь такое: нужно говорить «оплатить проезд» или «заплатить за проезд».

7.

Прейскурант — это и есть перечень цен, так что нет необходимости добавлять «цен» еще раз. Достаточно сказать просто: «Прейскурант».

8.

Указательное местоимение «то» в данном случае совершенно не нужно. Глагол «думать» не нуждается в нем. Грамотно говорить: «Я думаю, что...»

9.

«Проливной ливень» — пример тавтологии: в таких словосочетаниях повторно обозначается понятие или предмет, уже названный другим словом или близким по смыслу выражением. Масляное масло, короче говоря.

10.

Существительные, которые называют то, что поддается измерению, но не счету, называются вещественными. И во фразах с вещественными существительными действует следующее правило. Если вы имеете в виду часть целого, то лучше говорить, например, «насыпь сахару» (одну ложку), «выпей чаю» (чашку-другую). Если имеется в виду все имеющееся количество, то — «насыпь сахар» и «выпей чай» — вообще все, что есть. Однако сейчас постепенно происходит так называемое выравнивание форм и становятся допустимы оба варианта употребления.