10+ пунктов ресторанных меню, на которые не стоит даже смотреть, чтобы не испортить себе отдых

Большинство из нас любит ходить в кафе и рестораны. Кто-то выбирает такой вид досуга для того, чтобы приятно провести время вне дома, а кто-то — чтобы попробовать нечто принципиально новое и расширить свой кругозор.

Мы в ADME тоже не прочь провести приятный вечер за столиком в модном заведении. А еще мы любим изучать интернет на предмет полезных советов, поэтому решили узнать, какие блюда не стоит заказывать в ресторане, даже если очень хочется.

Свежевыжатый сок

Свежевыжатый сок, безусловно, полезнее пастеризованного, но это не касается напитков, покупаемых в ресторане. Не факт, что ваш напиток был приготовлен именно для вас, — вполне возможно, что он дожидался вашего заказа за барной стойкой. Свежевыжатый сок является питательной средой для бактерий, которые могут перекочевать в него из соковыжималки или с рук бармена. Пакетированный напиток проходит пастеризацию, поэтому лучше остановить свой выбор на нем.

Хлеб

Если вы думали, что корзинка с хлебом, которую любезно приносит вам официант, приготовлена именно для вас, вы ошибаетесь. Знаменитый шеф-повар Энтони Бурден однажды обмолвился, что даже в крутых ресторанах клиенту могут принести хлеб, который не съел предыдущий гость.

Бизнес-ланч

Бизнес-ланч — это не только возможность недорого пообедать в хорошем ресторане, но и отличный способ для поваров израсходовать продукты, оставшиеся со вчерашнего вечера, и соорудить из них изысканное блюдо вроде фриттаты с морепродуктами.

Фирменные блюда

Речь об уникальных блюдах, приготовленных шеф-поваром только на один вечер. Обычно для них сотрудники ресторана используют ингредиенты, оставшиеся от других угощений. Это неплохой способ снизить количество пищевых отходов, но сочетание вкусов в таком блюде может быть слишком эклектичным.

Суп дня

Как и фирменное блюдо, суп дня в любом ресторане — это отличный способ для того, чтобы получить прибыль от оставшихся ингредиентов, прежде чем они испортятся. Известный шеф-повар Гордон Рамзи советует всегда спрашивать, каким был вчерашний суп: если таким же, то блюдо явно будет несвежим.

Барные снеки

Как бы вы ни были голодны, не прикасайтесь к снекам, стоящим на столиках в баре. После ушедших клиентов миски с орешками никто не меняет, так что просто подумайте, сколько рук потрогали то, чем вы планируете перекусить. Вдобавок, скорее всего, снеки окажутся несвежими.

Мороженое

Заказывать мороженое в заведениях общепита довольно бесcмысленно, потому что многие рестораны в качестве холодного десерта предлагают то же лакомство, которое продается в супермаркете. Только за гораздо более высокую цену. Исключение составляют заведения, в которых повар сам делает мороженое.

Хорошо прожаренный стейк

Хорошо прожаренный стейк часто может сделать мясо жестким и испортить его качество. А еще он может быть опасен. Некоторые рестораны используют для приготовления этого блюда худшие и самые старые куски, потому что после того, как они поджарятся до хрустящей корочки, клиенты ни о чем не догадаются.

Гурманский бургер

Заказать бургер из оленины с трюфелем, икрой и утиным яйцом, конечно, заманчиво. Но вряд ли повар будет перемалывать ради этого большой кусок дорогого и очень качественного мяса — в вашу котлету пойдут обрезки от других блюд. Хорошие бургеры готовят из голяшки, грудинки или реберной части, и нет нужды добавлять туда оленину. А гурманские добавки будут присутствовать лишь в очень небольших количествах и будут не того качества, какого бы вам хотелось.

Блюда из курицы

Лучшие повара знают, что не стоит заказывать в ресторанах блюда из курицы, просто потому, что это будет невкусно. Дело в том, что многие заведения, опасаясь того, что гости получат пищевое отравление, перестраховываются и переваривают или пережаривают курицу, а от этого страдает вкус мяса.