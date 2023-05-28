10 романтических героев, от которых бежать бы надо со всех ног, а мы по ним тоскуем

Мужчины в классических романах кажутся такими идеальными: умными, добрыми, решительными и харизматичными. Но если копнуть поглубже, проанализировать характер и поведение героев, то вы внезапно поймете, что все не так уж лучезарно. Мы присмотрелись к сердцеедам из культовых романов и нашли красные флаги.

А конце статьи мы обсуждаем горячего героя современной литературы, к которому тоже накопились вопросы.

Мистер Рочестер («Джейн Эйр» Шарлотты Бронте)

Когда Эдвард Рочестер впервые появляется в романе, героиня испытывает симпатию к нему, несмотря на его высокомерное и порой бестактное поведение, вызванное их большой разницей в социальном статусе. Он кичился своей добродетелью, когда взял на себя заботу о незаконнорожденной дочери, но его холодное отношение к ребенку не осталось незамеченным читателем. Позже мистер Рочестер начинает манипулировать Джейн и играть на ее чувствах, то оказывая знаки внимания, то показывая, что любит другую. От его интриг страдает не только главная героиня, но и женщина, которой он дает ложную надежду на брак. И все это Эдвард вытворяет при живой, хотя и душевнобольной жене. Рочестер действительно испытывает чувства к Джейн, но его любовь является эгоистичной. Лживый и грубоватый Рочестер ну никак не тянет на главного героя девичьих грез. © vasilis / LiveLib

Максим де Винтер («Ребекка» Дафны Дюморье)

Начало книги напоминает сказку. Таинственный богач мистер де Винтер влюбляется в бедную девушку, предлагает ей выйти за него замуж и привозит новоиспеченную жену в свою усадьбу. Но затем на протяжении всего романа Максим остается невнимателен к переживаниям и страхам супруги из-за того, что в доме все напоминает о ее покойной предшественнице. Он избегает откровенных разговоров и напоминает девушке о разнице в возрасте, словно намекая, что ее мысли и чувства не имеют значения. Максим никакой симпатии не вызвал, жена у него вместо домашней зверушки. © MrsBee / LiveLib

Джей Гэтсби («Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда)

Любовь Гэтсби к Дэйзи очаровывает читателя. Ради нее герой поднялся с самых низов, сколотил огромное состояние и решился устраивать шумные вечеринки. И тот факт, что девушка замужем, не останавливает Джея. Но ведь он не успел даже толком узнать Дэйзи, чтобы так полюбить ее. Это настораживает. Очевидно, Гэтсби влюбился не в настоящую девушку, а в образ, который он сам себе напридумывал. Ведь в юности у героев не было возможности получше узнать друг друга. Будь здесь другая концовка, эти отношения со временем разочаровали бы Гэтсби. А так он просто ведет себя неадекватно, и его одержимость отпугивает. Тот образ, который Гэтсби нарисовал для себя в своей же голове, сделал его слепым глупцом, над которым имеет власть низкое создание под именем Дэйзи. Любил ли он ее душу? Или все же влюбился в образ? © Tasha_Gaster / LiveLib

Энджел («Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Томаса Харди)

Пройдя через испытание романом с безнравственным мужчиной, главная героиня Тэсс знакомится с Энджелом. Поначалу кажется, что он добр, искренен, благороден и способен принести счастье девушке, которая пережила уже много плохого. Однако все оказывается не так-то просто. Когда Энджел узнает о прошлом Тэсс от нее самой, его поведение меняется. Учитывая особенности исторического периода, в котором происходят события романа, можно было бы понять мужчину. Но только при условии, если бы он был не готов нарушать свои принципы и поэтому решил окончательно разорвать отношения. Но ведь Энджел не намеревался отпускать Тэсс, а только усугублял ее душевные муки своими попреками. Человек, который своими метаниями сломал все, что смог. Любовь его странна. Да и разве можно назвать это любовью? Он Тэсс лишь увлечен, потому что, как только идеальный образ рассеивается, вся его любовь рассыпается, словно карточный домик. © lerch_f / LiveLib

Юрий Живаго («Доктор Живаго» Бориса Пастернака)

Доктор Живаго — образованный, интеллигентный, чувствительный человек. В условиях сложных исторических событий Юрий сохраняет свою доброту и человечность. Однако в характере героя присутствует некое слабоволие. Он склонен плыть по течению, не предпринимая никаких шагов, чтобы изменить к лучшему свое положение. Даже в те моменты жизни, когда судьба лишает Юрия любимых женщин, герой остается пассивным. Это история о мужчине, который был слишком слаб, поэтому паразитировал на сильных и решительных женщинах и всем трем испортил жизнь. © tawarwaith / LiveLib

Уолтер («Узорный покров» Сомерсета Моэма)

Сюжет романа рассказывает о благородном докторе, который везет свою жену-изменщицу Китти в деревушку, пораженную эпидемией холеры. Наблюдая за тем, как отважно и самозабвенно работает ее муж, женщина впервые начинает испытывать к нему любовь. Предательские поступки героини можно справедливо осудить. Но и Уолтер тоже хорош. Ведь он с самого начала осознавал, что Китти выходит за него не по любви. В браке он уделял супруге мало внимания и часто бывал молчалив в ее присутствии, потому девушка и поддалась чарам другого, более обходительного и красноречивого мужчины. Когда Уолтер понял, что жена ему изменяет, он не отпустил ее и не стал работать над ошибками в отношениях. Вместо этого он решил весьма изощренно отомстить супруге. Да, измена — это отвратительно. Но чего Уолтер ждал от жены, которая его не любила? Он ведь не старался повлиять на ее чувства, увлечь ее. © tanya_nsk / LiveLib

Душещипательная история отношений между Фериде и Кямраном завоевала сердца многих книгоманов. Прекрасная турецкая девушка, обладающая крайне сложным характером, проходит через множество испытаний, чтобы в финале наконец-то быть со своим возлюбленным.

Некоторые читатели все же считают, что брак главных героев мог быть далек от идеала. Ведь герой склонен к неверности. Даже искренние слова раскаяния Кямрана могут оказаться просто манипуляцией. Потому что он всегда винит обстоятельства в произошедшем, а не себя. Это означает, что он всю жизнь будет ходить налево, снова и снова предавая Фериде. Если на горизонте появится новая юбка, будьте уверены, Кямран ее не пропустит. © StepMother / КиноПоиск

Ретт Батлер («Унесенные ветром» Маргарет Митчелл)

Ретт Батлер — яркий пример настойчивого и решительного мужчины. Он неустанно добивается внимания женщины, в которую влюблен. При этом герой не восхваляет ее, а рассматривает как абсолютного равного себе человека. Такое поведение делает Ретта особенным на фоне других поклонников Скарлетт. Но внимательный читатель может задуматься, так ли уж искренни чувства героя. Батлер, известный завоеватель женских сердец, впервые сталкивается с откровенным равнодушием со стороны женщины. Холодность Скарлетт подогревает его охотничий азарт. Он идет до конца лишь для того, чтобы достичь своей цели. Однако, получив то, чего желал, Батлер оказывается недоволен браком. И любовь Скарлетт, пусть и не сразу проявившуюся, он не оценивает. Я ненавижу Ретта Батлера. Когда читаю, что это один из любимых женщинами персонажей в литературе, мне хочется визжать и топать ногами. © Villi_Lapsi / LiveLib

Жоффрей де Пейрак («Анжелика» Анн и Сержа Голон)

Анжелика соглашается выйти замуж за графа де Пейрака по желанию своего отца, хотя испытывает неприятие к мужчине. Однако с течением времени девушка начинает лучше узнавать Жоффрея и влюбляется. Ведь, несмотря на изъяны во внешности, он обладает умом и добротой. Вслед за Анжеликой к нему проникаются и фанаты книжной серии и фильмов.

Тем не менее у героя есть серьезные недостатки. Он легкомыслен и тщеславен. Граф глупо рискует своей жизнью, когда ради удовлетворения собственного самолюбия демонстрирует свою власть королю. В этот момент он даже не думает о последствиях не только для себя, но и своей семьи. Едва избежав гибели, Жоффрей начинает все сначала. Персонаж думает только о себе и не проявляет интереса к судьбе близких на протяжении долгих лет, заставляя их справляться со всеми проблемами, которые сам же и создал. Считать себя защищенным, когда король неоднократно лишал не менее знатных господ всего имущества, как минимум глупо. Это простительно юной Анжелике, но не Жоффрею. © Fox_Of_Probability / LiveLib

Он мне напоминает то ли петуха, то ли индюка. Слишком уж любуется собой, и это портит впечатление. © Lisana / LiveLib

Мистер Дарси («Гордость и предубеждение» Джейн Остин)

Мистер Дарси не лишен снобизма. Он относится с пренебрежением к людям, находящимся ниже его в социальной иерархии. Однако, когда герой влюбляется в Элизабет, он заявляет, что готов жениться на ней, игнорируя доводы рассудка. Но героиня не принимает такого оскорбительного предложения. И тогда он меняется. Кое-кто среди читателей все же сомневается в том, что такой принципиальный мужчина может так легко отречься от своих убеждений. Возможно, он просто притворяется, что изменился, чтобы завоевать сердце возлюбленной. И в отношениях с Элизабет рано или поздно проявятся его высокомерие и надменность. Мистер Дарси — наглое, высокомерное создание, считающее себя пупом земли. Если бы не состояние его отца, чего бы он стоил со своей глупой гордостью? © yayanka / LiveLib

Бонус: не только к героям классических романов у читателей есть вопросы

Идеальность Эдварда из «Сумерек» Стефани Майер тоже под сомнением. Вампир проявляет гиперопеку по отношению к Белле. Такое ощущение, что он лепит из девушки покорную овечку, которую надо лишь кормить, тискать и беречь от опасных хищников вроде оборотня Джейкоба. А она, в свою очередь, должна ходить туда, куда он скажет, и общаться с тем, кого он одобрит. Кстати, сам герой не раз выдает себя с головой. Так, в одном эпизоде Эдвард говорит об их с Беллой отношениях: «Лев влюбился в овечку». А в другом — называет девушку обезьянкой. В нем есть нотки манипулятора и собственника. Вспомним, как он реагировал на дружбу Беллы с Джейкобом. Их отношения не совсем здоровые. © may_witness / Twitter

Не нотки. Ему 100 лет, а он встречается со школьницей. Либо вампиры не развиваются и ментально остаются на уровне своего биологического возраста, что очень трагично, либо у него нездоровые наклонности. © NrQ6ocCajGPiYNX / Twitter