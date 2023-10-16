10 секретов француженок, узнав о которых так и тянет брякнуть: «Да вы там приколдовываете что ли!»

Француженки испокон веков считались образцом элегантности. При этом женщины здесь игнорируют многие популярные косметические процедуры и не любят тратить много времени на уход за собой. Мы решили выяснить, как же им удается сохранить стильный образ при таких привычках.

Предпочитают принимать душ с минимальным использованием воды

Во Франции трепетно относятся к вопросу экономии ресурсов, поэтому французские барышни, слегка ополоснувшись, обычно выключают воду, намыливаются, а уж потом включают обратно, чтобы смыть пену. Вместо мочалки здесь используют рукавичку из грубой ткани. А чтобы кожа и волосы выглядели здоровыми и сияющими, перед окончанием банных процедур женщины обливаются прохладной или холодной водой.

Не выщипывают брови

Француженки стараются по возможности поддерживать естественную форму бровей. Чтобы линии не выглядели неряшливо, они лишь регулярно расчесывают их специальной щеточкой. Если брови растут густо, женщины предпочитают не использовать карандаш и оставляют просветы среди волосков, так как сплошная однотонная линия выглядит слишком неестественно и может испортить образ.

Напряженные тренировки они заменяют ежедневными прогулками

Вместо того, чтобы часами потеть в тренажерном зале несколько дней в неделю, француженки устраивают себе легкие ежедневные нагрузки, желательно на свежем воздухе. Многие здесь отдают предпочтение какому-то определенному виду спорта: футболу, волейболу, бегу или езде на велосипеде. Причем тренировки воспринимаются не как тяжкая повинность, а как приятное времяпрепровождение. Если дамы здесь и ходят в зал, то занимаются в основном в группах, а не на силовых тренировках. Кроме того, многие идут пешком за покупками и на работу или просто бесцельно бродят по улочкам, снимая напряжение и стресс.

Вместо бритвы пользуются эпилятором

Почему-то в сети бытует мнение, что француженки предпочитают сохранять волосяной покров на своем теле. На деле это не так. Большинство женщин удаляют волоски в области подмышек, на ногах и в зоне бикини. Помимо привычной бритвы француженки часто пользуются эпиляторами. Некоторые утверждают, что кожа после выщипывания волосков не такая сухая и раздраженная.

Моют голову только пару раз в неделю

Француженки утверждают, что постоянное мытье головы только вредит волосам, поэтому стараются не проводить эту процедуру чаще 2-3 раз в неделю. А чтобы шевелюра не выглядела сальной они просто ежедневно тщательно расчесывают волосы, распределяя по ним естественные жиры. Кроме того барышни стараются не пользоваться различными средствами для укладки, и в результате пряди выглядят пышными и здоровыми.

Не выпрямляют волосы

Гладкие волосы, разделенные на прямой пробор и украшенные мелированными прядками — это настоящий ночной кошмар для каждой француженки. Поэтому барышни не выпрямляют волосы, а наоборот стараются добиться эффекта некоторой небрежности. Вместо того, чтобы высветлять отдельные пряди, корни окрашивают в более темные тона, а кончики — в светлые. Так шевелюра выглядит более натурально. Чтобы прическа выглядела пышно, а на голове царил легкий беспорядок, многие отправляются спать с мокрой головой.

Тратят на макияж буквально пару минут

Многим известно о пристрастии француженок красной помаде, но далеко не все женщины здесь постоянно красят губы в алый цвет. Наоборот, в течение дня барышни порой отдают предпочтение более спокойным и натуральным оттенкам. Запоминающийся образ можно создать буквально за пару минут и только при помощи туши, просто подкрасив не только верхние, но и нижние ресницы.

Духи наносят не только на запястья и шею

К парфюмерии во Франции относятся очень серьезно. Женщина может выйти на улицу с минимумом макияжа на лице, но при этом она обязательно надушится. Однако в последне годы французы стали отдавать предпочтение более легким вариантам. Духи наносят на запястья, за уши или на участки под нижней челюстью, так что другой человек во время традиционного поцелуя при встрече мог почувствовать аромат. Кроме того француженки душат кожу под коленками. Поэтому даже сидящие на скамеечках или за столиками люди могут уловить флер приятного запаха от проходящих мимо дам.

Не сидят перед зеркалом часами

Женщины здесь уверены, что все аспекты жизни должны доставлять истинное удовольствие, поэтому не стоит тратить слишком много драгоценных минут на уход за собой. Француженка не будет прижигать, смазывать или подсушивать прыщики, а просто даст им самим пройти, а к дерматологу она отправится, только если у нее возникнут серьезные проблемы с кожей

Снимают макияж сразу по возвращении домой

Француженки знают, что декоративная косметика не слишком полезна для кожи. Поэтому они не дожидаются позднего вечера, чтобы снять макияж, а делают это сразу по приходу домой. Ведь в ином случае, о косметике можно просто забыть и отправиться на боковую накрашенной. Ночные кремы и лосьоны тоже наносят еще вечером, не дожидаясь отхода ко сну.