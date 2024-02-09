10+ секретов, о которых артисты балета шепчутся между собой, и никогда при посторонних

Когда смотришь, как балерины легко порхают по сцене, даже не хочется думать, сколько труда стоит за этой воздушностью и грациозностью. В действительности же эти хрупкие артисты обладают железной силой воли, которая позволяет им выдерживать серьезные нагрузки, отказываться от любимой еды и существовать в напряженном графике. А еще у них есть свои профессиональные секреты, нормы этикета и даже суеверия, которым и посвящена эта статья.

Балерины не носят крупные украшения

Это своеобразный элемент внутреннего этикета. Во время репетиций длинные и массивные серьги, браслеты и ожерелья мешают свободному передвижению и выполнению сложных элементов. А еще они могут отлететь и попасть в кого-нибудь из коллег.

Не делают темный маникюр

Kashaev Pavel / East News , YakobchukOlena / easyfotostock / East News

Балерины не используют темный лак для ногтей во время выступления по многим причинам. Во-первых, это отражает индивидуальность, а танцора все же должны воспринимать как часть представления. Во-вторых, это мешает вниманию зрителя. Руки во время перформанса выразительны не меньше, чем ноги, поэтому ничто не должно отвлекать внимание от самих движений. Это правило прививают еще во время учебы.

Носят угги в перерывах между занятиями

Для танцоров крайне важно держать мышцы, суставы и сухожилия разогретыми и готовыми к работе в течение репетиций и занятий. Даже несмотря на то что после часовых тренировок становится жарко, сразу же после окончания класса поверх формы принято надевать трикотажные легинсы и свитер, чтобы мышцы сохраняли эластичность и кровоток. И одним из самых неожиданных для обывателя предметов являются мягкие ботильоны. Это такие забавные тапочки в форме «лунных ботинок», которые надевают поверх пуантов или любой базовой танцевальной обуви. В дополнение к сохранению тепла они защищают танцевальную обувь от нетанцевальных поверхностей, таких как плитка и ковер, которые часто приводят к преждевременному износу дорогостоящих пуантов.

Не стригут коротко ногти на ногах

Говорят, что танцоры балета переносят боль в 3 раза легче, чем обычный человек. Считается, что у балерин высокий болевой порог, ведь ежедневное ношение пуантов крайне болезненно. Ко всему прочему, они не стригут коротко ногти на ногах, так как те могут врастать из-за постоянной нагрузки.

Сами делают себе прически и макияж

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Прическа и макияж для выступления требуют большой подготовки, но в основном танцовщицы делают все это сами. Ни один стилист бы не справился с подготовкой к представлению вовремя, потому что считается, что на то, чтобы собрать знаменитый балетный пучок волос каждой участнице перформанса для одного шоу, ушло бы в общей сложности 400 часов. Так что каждая профессиональная артистка балета имеет в арсенале множество лайфхаков для создания сценического макияжа. Например, они добавляют коричневую подводку для губ к классической красной, чтобы их было четче видно.

Мужчины носят специальные трусы-бандаж

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Под сценическими лосинами танцоры-мужчины носят не обычное нижнее белье, а специальный бандаж. Его второе название — «танцевальный пояс», и он является неотъемлемой частью костюма и первостепенным предметом одежды, который парни надевают на занятия, репетиции или выступления. Бандаж надевается под колготки или брюки вместо нижнего белья, и его цель — защитить тело от травм.

А девушки и вовсе зачастую не надевают белье

Хотя артистки балета иногда надевают нижнее белье под лосины, обычно оно из очень тонкого материала и часто с невидимыми швами. Но так как многие танцевальные купальники шьются уже со встроенной подкладкой, то многие девушки игнорируют белье как часть костюма. Что удобно, ведь эти подкладки можно быстро вынуть из купальника и постирать.

Носят колготки с дырками на носках

Большинство моделей балетных колготок делают с отверстиями внизу. Оно позволяет балеринам быстро получить доступ к пальцам ног, чтобы заклеить их пластырем или вставить прокладки для пальцев или овечью шерсть для работы в пуантах. А также легко прочистить и перевязать волдыри, порезы и т. д., не раздеваясь для этого полностью.

Полны суеверий, и у каждого танцора есть свой ритуал

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Успех выступления в балете зависит от многих факторов, на которые танцоры повлиять не могут. И артистам просто необходим хоть какой-то инструмент контроля над ситуацией. Поэтому они крайне суеверны, и у каждого танцора есть свой ритуал. Эта взаимосвязь подтверждается в статье, опубликованной в журнале «Психологическая наука», где говорится, что суеверия, такие как скрещенные пальцы и талисманы, могут быть связаны с улучшением производительности из-за повышения уверенности в себе. Некоторые артисты балета поделились своими ритуалами на удачу: «Я должна быть последней, кто покидает раздевалку, даже если я уже готова».

«Я всегда оставляю запасную пару обуви на краю сцены рядом с коробкой канифоли. Иногда по одной паре с обеих сторон».

Мастера шьют пачки вручную

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Традиционный символ балерины — пачка. И каждая из них сделана вручную. На изготовление одной пачки может уйти от 60 до 90 часов труда, при этом используется до 10 метров ткани.

Используют хитрости, чтобы удержать равновесие во время движений на сцене

AP / Associated Press / East News

У танцоров балета есть хитрость, позволяющая сохранять равновесие, ведь при выполнении поворотов баланс является ключевым фактором. Поэтому в некоторых театрах придумали способ помочь танцорам во время сложных движений. В задней части зала устанавливают синие прожекторы, и именно на них смотрят балерины, чтобы сосредоточиться во время поворота.

Размещают в зале подставных зрителей

Каждый, кто хоть раз ходил на балет, наверняка замечал, что в определенный момент какой-то особо рьяный зритель начинает громко аплодировать. И уже потом, конечно же, овации подхватывает весь зал. Но мало кто знает, что чаще всего это специальные люди, так называемые клакеры, которым платят за то, чтобы в определенные моменты они начинали поддерживать артистов. На самом деле этому трюку много лет. Еще с 1830-х годов парижские театры нанимали профессиональных «хлопателей», чтобы вызывать положительную реакцию публики.

Знают, как не потеть, а точнее — как скрывать это от зрителей

Артисты балета стараются выглядеть на сцене безупречно. Но профессиональные танцоры знают, что это — одна из самых непростых задач и тяжелый труд на протяжение всей карьеры. К примеру, во время выступления танцоры сильно потеют. Чтобы брызги пота не летели прямо на зрителей, балерины каждый раз быстро вытирают его, когда уходят со сцены после своей партии. А за кулисами они сразу же делают глоток воды. Это помогает им не разрушать романтический образ Жизель или Офелии.

Бонус: как выглядят балерины на самом деле

Девушки в балете не хрупкие и не нежные. Может ли кто-то хрупкий два раза за день потренироваться, пережить ночной переезд в автобусе и в этот же день отработать еще два спектакля? А мы можем и делаем. © OlgaOrlova987 / Pikabu

Это миф, что балерины ничего не едят. Многих от еды за уши не оттащишь. На самом деле процент худеющих среди танцовщиц примерно такой же, как и среди всех остальных девушек. Да, требования к весу выше, но и нагрузки нехилые — они сжигают все, что накопилось. Кому-то этого хватает, кому-то нет. Все как у людей. Многие ужинают после спектакля, а это довольно поздно. © OlgaOrlova987 / Pikabu

Знала я одну бывшую балерину. Ноги натруженные, из обуви — туфли с закрытым носом. Из минусов — сбит женский цикл напрочь. Никогда не знаешь, когда начнется. Однажды пошли они с мужем в магазин, а та дама как назло была в белых штанах. Так ей пришлось бежать к продавцам и просить полиэтилен. Обмоталась этой пленкой и к машине пошла. © Dezi01 / Pikabu