10+ секретов скандинавов, которые стоит взять на заметку, если уборка стабильно доводит вас до белого каления

Скандинавский образ жизни привлекает людей со всего мира своим минималистичным стилем и грамотной организацией пространства. В Дании, Норвегии или Швеции особый подход не только к интерьеру, но и к поддержанию чистоты в доме. Мы понимаем, что времени на уборку не всегда хватает, поэтому готовы почерпнуть некоторые уроки из скандинавского опыта, чтобы облегчить свою жизнь. А в бонусе мы расскажем вам, как скандинавы регулярно изменяют свой интерьер с минимальными затратами.

Летом убирать чаще, чем зимой

Скандинавские зимы очень скупы на солнечный свет, чего нельзя сказать о летнем периоде. Ребекка Танди Норман, сооснователь портала о скандинавском стиле жизни, отмечает, что летом она убирает больше просто потому, что солнечный свет акцентирует внимание на пыльных местах, которые хочется прибрать. Зимой же загрязнения бросаются в глаза не так сильно.

Совмещать уборку с другими делами

Чтобы не отягощать себя многочасовой генеральной уборкой, стоит понемногу очищать пространство в течение в нескольких дней. Наводить порядок можно, занимаясь параллельно чем-то более приятным. Например, переходя из одной комнаты в другую, по пути можно собирать и убирать все то, что лежит не на своем месте. Можно протереть кухонные поверхности, пока закипает чайник, погладить белье, пока идет сериал, а во время разговора по телефону — разобрать посудомоечную машину или сложить одежду.

Локально использовать ковры

Автор книги «Что такое лагом. Шведские рецепты счастливой жизни» Ники Брантмарк говорит, что большие ковры во всю площадь комнаты — это настоящее табу для скандинавов. По их мнению, это негигиенично. При этом возможно использование небольших ковриков в разных частях комнаты. Они не только не занимают много места, но и легко чистятся, так как их можно мыть на улице или стирать.

Заранее планировать места для хранения

Если исключить недавно построенные дома, то в скандинавских квартирах почти отсутствуют места для хранения вещей: кладовые, встроенные шкафы и полки. Конечно, жильцы обеспечивают квартиру всем необходимым, но склонность к минимализму и отсутствие желания накапливать ненужные вещи позволяют обойтись без излишних деталей и заранее продумать всю систему хранения. В итоге у скандинавов меньше мест, где может скопиться грязь.

Выносить подушки на свежий воздух

Наверное, многие помнят, как бабушки в деревне частенько выносили одеяла и подушки на улицу. Мы вот не привыкли к такому в современных условиях, а скандинавы активно практикуют подобное. Они не просто убирают пыль с мебели, но и отправляют все небольшие подушки из гостиной на свежий воздух, чтобы они просохли под солнечными лучами и из них ушел накопившийся запах. После этого подушки дополнительно очищаются пылесосом.

Не накапливать, а использовать

Старайтесь не накапливать такие предметы, как свечи или салфетки. Свечи часто выступают милым презентом, который можно получить в подарок от коллеги или подруги. Но почему-то вместо того чтобы создавать уют и романтическое настроение, они пылятся на полке абсолютно новые. Не будем забывать, что из-за долгой и темной зимы скандинавы придают большое значение освещению пространства. Поэтому чем больше источников света, тем лучше.

Разбирая вещи, думать о будущем

Автор книги «Шведская уборка. Новый скандинавский тренд Döstädning» Маргарета Магнуссон пишет, что, занимаясь разбором кладовки или шкафа, нужно спросить себя: «А кто позаботится об этих вещах, когда меня не станет?» Отношение к вещам должно быть легким: в мире нет ничего вечного, поэтому нет смысла беречь то, что уже не используется. Безусловно, некоторые вещи могут быть памятными, но те, что лежат лишь ради «лежания», не стоят того, чтобы тратить на них свои силы. Накапливая много ненужных вещей, вы не оставите после себя приятных воспоминаний.

Минимально использовать чистящие средства

Скандинавы предпочитают поддерживать чистоту в доме, прибираясь понемногуо, но регулярно. В таких случаях им нет необходимости пользоваться специальными средствами, чтобы избавиться от застарелых загрязнений — достаточно просто использовать влажную и сухую тряпки из микрофибры. Они прибегают к использованию дополнительных чистящих средств только при необходимости, например если нужно помыть духовку или пол.

Не бояться белых вещей

В случае полотенец и ковров, белый цвет обычно не является популярным выбором. Многие избегают покупки таких вещей, так как они пачкаются быстрее. Однако, по факту, темные вещи пачкаются так же быстро, просто грязь на них не так заметна. Скандинавский же стиль, напротив, характеризуется использованием большого количества белых вещей: полотенца, ковры, постельное белье. Жители этих стран предпочитают видеть испачканное и сразу стирать, а не использовать разноцветные полотенца. А чтобы белое оставалось белым, стирают они при 60 градусах с предварительной стиркой и полосканием.

Не утомлять себя уборкой спальни

Жители стран Скандинавии находят комфорт и уют в неидеальности. Многие привыкли наглаживать простыни и наволочки, каждый день заправлять кровать и выкладывать подушки в определенном порядке. Для людей из Норвегии, Дании и Швеции это немного дикость, потому что они отдают предпочтение мятому белью и хаотично разбросанным подушкам. Именно поэтому уборка спальни после сна занимает считаные минуты.

Бонус: обновлять интерьер каждый сезон

В большинстве скандинавских интерьеров преобладают нейтральные оттенки, однако хозяева жилищ любят добавлять яркие акценты для придания особого шарма. Что интересно, скандинавы не привязываются к выбранному декору, во время уборки они легко могут поменять любую деталь на ту, что соответствует их настроению, или ту, что больше подходит к текущему сезону.