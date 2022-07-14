10 стильных фишек, благодаря которым Шэрон Стоун в свои 64 года легко утрет нос молодым красоткам

Эффектной блондинке, которая в 1990-е снялась в фильмах «Вспомнить все» и «Казино», уже 64 года. Пожалуй, по-настоящему культовая сцена в ее карьере — допрос ее героини Кэтрин Трамелл в триллере «Основной инстинкт». Стильная женщина, одетая в белое, перекидывающая ногу на ногу. С тех пор вот уже 30 лет Шэрон изумляет поклонников своим вкусом.

Мы в ADME решили понять, что делает актрису иконой стиля, и взять на заметку несколько приемов звезды.

Шэрон сделала короткую стрижку своей визитной карточкой

Album Online / East News , Matt Baron / BEImages / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

В течение жизни актриса экспериментировала со стрижками, но не меняла кардинально цвет волос. У актрисы были и удлиненные прически, когда пряди спадали до плеч. Но именно короткие стрижки — это отличительная черта Шэрон. Самая знаковая ее прическа — пикси. Недавно актриса укоротила локоны еще больше, сделав себе стильный боб.

Надевает дешевые вещи даже на красную дорожку

На церемонии вручения «Оскара» в 1998 году Шэрон предстала в юбке дизайнера Веры Вонг и в белой рубашке из массмаркета. Но это было не первое появление актрисы на светском мероприятии в обычной одежде. «Оскар-1996» запомнился тем, что Шэрон позировала в водолазке. И тогда это произошло случайно. Дело в том, что ее дизайнерское платье переехал водитель службы доставки и на вещи остались следы шин. Поэтому в ночь перед церемонией вместе с художником по костюмам фильма «Основной инстинкт» Шэрон подыскивала подходящий наряд в своем шкафу. Так и появился знаковый для мира моды образ с водолазкой.

Но и это не единственные трудности, которые были у Шэрон с выходом в свет. За 3 года до этого, в 1993 году, после выхода «Основного инстинкта», на премию вручения «Оскар» актриса не могла купить себе платье, потому что у нее не было средств. За нашумевшую роль в этом фильме она заработала немного денег по сравнению с доходом ее партнера по съемочной площадке Майкла Дугласа, который заработал 14 миллионов долларов.

Часто носит белое

Gregory Pace / BEImages / East News

Самая знаменитая сцена с участием Шэрон в «Основном инстинкте» дала понять актрисе, что белый цвет ей к лицу.

В фильме на ней белое платье, которое, кстати, актриса забрала себе после съемок, но не надевала ни разу. Дело в том, что она положила его в сумку, а замок сумки сломался и не открывается. Актриса не торопится доставать платье, мол, пусть оно там лежит и будет как капсула времени.

Дополняет образы солнцезащитными очками

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , VALERY HACHE / AFP / East News

Шэрон нередко прикрывает глаза очками на светских мероприятиях. Она подбирает аксессуары не случайно. Например, на премьеру фильма «Элвис» актриса пришла в очках-авиаторах. Именно такую модель предпочитал музыкант.

Любит брючные костюмы

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Актриса часто носит брючные костюмы, причем не только на светские мероприятия, но и, например, когда идет за покупками. Такие образы стали ее модной фишкой. Наряды могут быть разных фасонов и цветов, но во всех них Шэрон смотрится отлично.

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Одно из последних ее появлений на публике было в блестящих розовых брюках и пиджаке, в которых она выглядела свежо и молодо.

Не боится надевать леопардовый принт

picture-alliance / dpa / East News , East News

К подобному животному принту относятся по-разному. Кто-то считает его эффектным и с радостью надевает. Кто-то обходит стороной. Шэрон доказывает, что в «леопарде» можно выглядеть стильно в любом возрасте и что с этим принтом можно составить разные образы.

Image Press Agency / Sipa USA / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News , Invision / Invision / East News

В свои 64 года актриса продолжает носить такие узоры. Сочетает леопардовые платья с черными пиджаками и пальто, накинутыми на плечи. Стильный прием, который можно взять на заметку.

Дополняет образы перчатками

Еще один стильный прием от Шэрон — надеть перчатки. Актриса смело подбирает цвета аксессуаров.

AP / East News

Например, зеленые перчатки, которыми она дополняет белое платье в пол. Смотрится эффектно.

Придумала фирменный жест

picture-alliance/ dpa / dpaweb / East News , LOIC VENANCE / AFP / East News

Поднятые вверх 2 пальца — символ победы. Такой жест присутствует на многих фото актрисы. Это стало ее визитной карточкой. Кажется, что Шэрон продумывает свой образ до мелочей. Вплоть до жестов.

Экспериментирует и эпатирует

Thierry Carpico / Everett Collection / East News , PacificCoastNews / East News

Шэрон считают иконой стиля, потому что она рискует и выбирает неожиданные образы. Именно поэтому многие ее наряды считаются культовыми. Они смотрелись свежо в свое время. Например, до сих пор мир моды помнит, как Шэрон на премьеру фильма «Открытки с края бездны» пришла в джинсах фасона «мом» или как она надела на ковровую дорожку кожаную куртку, сделав это уместным.

SYSPEO / SIPA / SIPA / East News , VALERY HACHE / AFP / East News

Недавно Шэрон Стоун вышла на ковровую дорожку в платье-трансформере с ярким орнаментом.

Актриса уверена, что не нужно стесняться старения

LOIC VENANCE / AFP / East News

Шэрон — пример того, что с возрастом красота меняется, а не исчезает. Она продолжает сверкать на ковровых дорожках, не стесняясь возрастных изменений. И кроме того, считает, что быть взрослой женщиной — это круто. Что она и доказывает своими образами.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

Какие стильные фишки Шэрон Стоун вы бы взяли на заметку?