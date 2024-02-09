10 стильных приемов, с помощью которых гардероб Кейт Миддлтон словно намекает: «Я будущая королева!»

Когда Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской, ее стиль заметно изменился. Например, во многих образах появились отсылки к гардеробу Елизаветы II и нашлось место для смелых аксессуаров. Мы выяснили, какие новые фишки стала использовать принцесса и какие стильные приемы она не собирается менять.

1. Обожает шелковые блузки

Одни из узнаваемых вещей гардероба принцессы Уэльской — шелковые блузки. Модель с бантом вообще стала основой множества ее образов. Кэтрин надевает блузы разных цветов с блейзерами и костюмами, что делает образ элегантным и в то же время эффектным.



2. Подстраивается под семейный гардероб

Иногда Кейт Мидлтон сочетает свои наряды с одеждой остальных членов семьи. Например, она не раз надевала ярко-синее пальто под цвет синей одежды детей или мужа. Выбор цвета кажется логичным, ведь считается, что супруги — большие любители этого благородного оттенка.

3. Все чаще носит брюки

GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press /East News , GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press /East News , Arthur Edwards / Avalon/Photoshot/East News

В течение многих лет Кейт была поклонницей однотонных платьев А-силуэта. А сейчас принцесса сделала своей визитной карточкой брюки и брючные костюмы. Она стала чаще надевать свободные фасоны разных цветов, например, белые или розовые, а на некоторые мероприятия приходила в укороченных моделях в сочетании с кроссовками.

4. Ненавязчиво вводит тренды в свой гардероб

Своими нарядами принцесса Уэльская демонстрирует, что ее стиль не только воплощает элегантность, но и с изяществом отражает веяния современной моды. Например, на празднование коронации Карла III Кейт надела роскошное бледно-голубое платье с декором из полупрозрачной ткани. А ведь просвечивающие материалы — один из самых эффектных трендов последнего времени.

5. Не отказывается от любимой обуви

Обычно Кейт Миддлтон носит туфли на каблуке средней высоты, что добавляет женственности ее образу. Сочетание наряда с лодочками телесного цвета — ее фишка, известная уже многие годы. Став принцессой, Кейт решила не отказываться от этого модного приема. И не зря — обувь такого цвета делает ноги длиннее.

6. Дополняет наряды массивными украшениями

i-Images/i-images/East News , Eddie Mulholland/Associated Press/East News

Многие отметили, что в новом статусе Кэтрин стала более смелой при выборе украшений. Теперь она не скрывает свою любовь к массивным серьгам. Ей удается эффектно сочетать их с одеждой, сохраняя при этом свой классический образ. В подобных незначительных изменениях некоторые эксперты видят послание: «Послушайте, моя жизнь теперь совершенно другая — мы с мужем на шаг ближе к самой большой работе в нашей жизни!»

7. Носит платья в горошек

Хотя в новой роли принцессы Кейт ориентируется на стиль королевы Елизаветы II, в некоторых ее образах прослеживаются и сентиментальные намеки на гардероб принцессы Дианы. Один из примеров — одежда в горошек. В платье с подобным узором летом 2023-го года Кейт посещала орден Подвязки — высший рыцарский орден Великобритании.

8. Не боится ярких цветов

Яркие цвета стали основой эстетики Кейт в новом статусе. В таком подходе к одежде отражается влияние королевы Елизаветы II, которая выбирала одежду, выделяющую ее из толпы на публичных мероприятиях. Кроме того, принцессу Уэльскую все чаще можно увидеть в одежде «color block», которая подразумевает сочетание ярких цветовых пятен.

9. Неравнодушна к стилю «сказочной принцессы»

Отличительная особенность стиля Кейт — ее готовность быть не только строгой леди, но и сказочной принцессой. Этого она добивается, добавляя романтичные элементы в вечерние наряды. Так, на церемонию вручения кинопремии BAFTA в 2023 году она надела высокие оперные перчатки. Подобные гламурные образы Кейт демонстрировала и раньше, например, когда блистала на красной дорожке 2021 году в роскошном золотом платье от Дженни Пэкхэм.

10. Выводит жемчуг на новый уровень

Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News , Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News

Кейт — известная ценительница жемчужных сережек. У нее их целая коллекция. Но с наступлением «новой эры» ее любовь к жемчугу стала проявляться и в других аксессуарах. Например, принцесса Уэльская пришла в лондонский музей в розовом брючном костюме, который дополняли не только серьги, но и ремень с эффектной пряжкой с декором в виде жемчужин.

Во многих нарядах Кейт Миддлтон содержится скрытый смысл. Оказывается, у нее даже было своеобразное платье мести, которое девушка надела после кратковременного разрыва с принцем Уильямом в 2007 году.