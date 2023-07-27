10 типов украшений, по которым людей можно читать, как раскрытые книги
Связь между нашим характером и тем, какие аксессуары мы выбираем, есть. Это не чья-то фантазия. И одежда, и обувь, и ювелирные изделия могут не просто влиять на настроение, а повышать нашу уверенность в себе, тем самым меняя поведение в целом.
Когда дело доходит до украшений, эта связь становится более очевидной. Обычно мы носим их не один год, в отличие от одежды. Поэтому со временем они приобретают для владельца особую значимость. И знание некоторых фактов о них может быть полезным, ведь тогда можно будет смотреть на людей и приблизительно понимать, что перед вами за человек.
Простые, но эффектные украшения
Кольца с одним крупным камнем, жесткие браслеты восточного типа — все это практичные и при этом экстраординарные украшения. Подобные аксессуары носят прирожденные чемпионы с экстравертивным типом личности. Такие дамы — отличные командирши, потому что они любят и общаться, и руководить, и быть в центре внимания.
Игривые и милые аксессуары
Девушка, которая отдает предпочтение подобным милым и причудливым украшениям, немного инфантильна. В душе она вечный ребенок, особенно когда видит в магазине подобные милые вещи. В жизни такие люди ведут себя также по-детски непосредственно. Могут подружиться практически с любым человеком и обожают быть в центре внимания. Но зато на них всегда можно положиться, если нужна помощь.
Винтажные украшения
Те, кто любят антикварные и винтажные украшения — честные и трудолюбивые. Для них очень дороги традиции, и они с уважением относятся к другим. Единственная проблема таких людей — они часто не способны наслаждаться настоящим и бывают чересчур суровы.
Изделия с логотипами или символикой бренда
Логотипы — это своеобразная форма коммуникации с миром. Люди, которые отдают предпочтение брендовым украшениям с крупными узнаваемыми логотипами, часто таким образом стремятся произвести впечатление на других, а иногда даже кичатся своим статусом. А некоторые с их помощью пытаются побороть и прикрыть свою неуверенность.
Аксессуары из серебра
Выбор украшений из серебра указывает на то, что их владельцы не из тех, кто станет тратить свои деньги, чтобы угодить другим. Они не хвастливы и не станут выставлять напоказ то, что у них есть. У таких людей, как правило, внутри твердый стержень, благодаря которому они никогда не сомневаются в себе и своей внешности.
Сверкающие украшения
Надевая подобные изделия, ослепляющие своим блеском, люди пытаются стать еще привлекательнее, продемонстрировать свое богатство.
Проводились даже исследования, и они показали, что большинство людей любят блестящие, а не матовые объекты. А по мнению некоторых психологов, влечение ко всему сверкающему идет из древности, когда людям приходилось искать воду.
Изделия из природных материалов
Если человек носит украшения из натуральных камней, дерева, ракушек и подобных природных материалов, то он, скорее всего, очень открытый и общительный. Такие люди с особым трепетом относятся к окружающему миру и любят естественность.
Классические украшения
Классические, неподвластные времени изделия, как правило, выбирают люди сильные и строгие. Они реалистично смотрят на мир и умеют принимать решения. Есть у них и минус — из-за уверенности в собственной правоте и упрямства они периодически всех поучают, навязывая свое мнение, которое считают самым верным.
Талисманы и амулеты
Украшения в виде таких символов, как рука хамса или синий глаз, распространены по всему миру. И чаще всего их носят не для того, чтобы показать свой статус, они отражают душу человека. Их часто надевают люди, которые много времени посвящают своему духовному развитию.
Пирсинг
Пожалуй, самый распространенный вид пирсинга — в ухе. Многим модницам нравится носить по несколько сережек разом.
Когда в мочке у девушки больше одного украшения, вероятно, она очень организована. Такие дамы — перестраховщицы. У них практически всегда все распланировано до мелочей, и просчитаны все риски.
Конечно, понять на 100% по одним только украшениям, одежде или аксессуарам, какой перед нами человек, сложно. Ведь причины того или иного выбора могут быть разными. Но если человек систематически покупает и предпочитает носить одни и те же модели, это уже может о чем-то говорить.