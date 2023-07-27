10 типов украшений, по которым людей можно читать, как раскрытые книги

Связь между нашим характером и тем, какие аксессуары мы выбираем, есть. Это не чья-то фантазия. И одежда, и обувь, и ювелирные изделия могут не просто влиять на настроение, а повышать нашу уверенность в себе, тем самым меняя поведение в целом. Когда дело доходит до украшений, эта связь становится более очевидной. Обычно мы носим их не один год, в отличие от одежды. Поэтому со временем они приобретают для владельца особую значимость. И знание некоторых фактов о них может быть полезным, ведь тогда можно будет смотреть на людей и приблизительно понимать, что перед вами за человек.

Простые, но эффектные украшения

Кольца с одним крупным камнем, жесткие браслеты восточного типа — все это практичные и при этом экстраординарные украшения. Подобные аксессуары носят прирожденные чемпионы с экстравертивным типом личности. Такие дамы — отличные командирши, потому что они любят и общаться, и руководить, и быть в центре внимания.

Игривые и милые аксессуары

Девушка, которая отдает предпочтение подобным милым и причудливым украшениям, немного инфантильна. В душе она вечный ребенок, особенно когда видит в магазине подобные милые вещи. В жизни такие люди ведут себя также по-детски непосредственно. Могут подружиться практически с любым человеком и обожают быть в центре внимания. Но зато на них всегда можно положиться, если нужна помощь.

Винтажные украшения

GEORGE ROGERS/SIPA/SIPA/East News

Те, кто любят антикварные и винтажные украшения — честные и трудолюбивые. Для них очень дороги традиции, и они с уважением относятся к другим. Единственная проблема таких людей — они часто не способны наслаждаться настоящим и бывают чересчур суровы.

Изделия с логотипами или символикой бренда

ROBYN BECK/AFP/East News

Логотипы — это своеобразная форма коммуникации с миром. Люди, которые отдают предпочтение брендовым украшениям с крупными узнаваемыми логотипами, часто таким образом стремятся произвести впечатление на других, а иногда даже кичатся своим статусом. А некоторые с их помощью пытаются побороть и прикрыть свою неуверенность.

Аксессуары из серебра

Выбор украшений из серебра указывает на то, что их владельцы не из тех, кто станет тратить свои деньги, чтобы угодить другим. Они не хвастливы и не станут выставлять напоказ то, что у них есть. У таких людей, как правило, внутри твердый стержень, благодаря которому они никогда не сомневаются в себе и своей внешности.

Сверкающие украшения

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Надевая подобные изделия, ослепляющие своим блеском, люди пытаются стать еще привлекательнее, продемонстрировать свое богатство. Проводились даже исследования, и они показали, что большинство людей любят блестящие, а не матовые объекты. А по мнению некоторых психологов, влечение ко всему сверкающему идет из древности, когда людям приходилось искать воду.

Изделия из природных материалов

Если человек носит украшения из натуральных камней, дерева, ракушек и подобных природных материалов, то он, скорее всего, очень открытый и общительный. Такие люди с особым трепетом относятся к окружающему миру и любят естественность.

Классические украшения

Pool / i-Images / i-images / East News

Классические, неподвластные времени изделия, как правило, выбирают люди сильные и строгие. Они реалистично смотрят на мир и умеют принимать решения. Есть у них и минус — из-за уверенности в собственной правоте и упрямства они периодически всех поучают, навязывая свое мнение, которое считают самым верным.

Талисманы и амулеты

Украшения в виде таких символов, как рука хамса или синий глаз, распространены по всему миру. И чаще всего их носят не для того, чтобы показать свой статус, они отражают душу человека. Их часто надевают люди, которые много времени посвящают своему духовному развитию.

Пирсинг

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Пожалуй, самый распространенный вид пирсинга — в ухе. Многим модницам нравится носить по несколько сережек разом.



Когда в мочке у девушки больше одного украшения, вероятно, она очень организована. Такие дамы — перестраховщицы. У них практически всегда все распланировано до мелочей, и просчитаны все риски.

Конечно, понять на 100% по одним только украшениям, одежде или аксессуарам, какой перед нами человек, сложно. Ведь причины того или иного выбора могут быть разными. Но если человек систематически покупает и предпочитает носить одни и те же модели, это уже может о чем-то говорить.

Фото на превью Pool / i-Images / i-images / East News