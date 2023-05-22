10 устаревших модных правил, которые вызывают у современных женщин лишь усмешку

Век за веком нам навязывают самые разные модные стандарты и ограничения. Однако от многих из них уже давно следует отказаться, так как они морально устарели и не имеют места в современном мире. Мы решили изучить, каких модные ограничения пришло время нарушить, чтобы раскрыть собственную индивидуальность через смелые и запоминающиеся образы.

Вещи в горизонтальную полоску на самом деле не полнят

Убеждение в том, что вертикальные линии стройнят и вытягивают, прочно закрепилось в нашем сознании. Однако ученые доказали, что это народное поверье ошибочно. Ученый Герман фон Гельмгольц открыл иллюзию, согласно которой квадрат, составленный из горизонтальных линий, кажется выше и уже, чем такой же квадрат, составленный из вертикальных линий. И это подтвердилось в ходе эксперимента на трехмерных фигурах. Оказывается, при одинаковом телосложении тот человек, который надел одежду в горизонтальную полоску, кажется более худым, чем человек в одежде с вертикальной полоской.

Необязательно закрывать руки, если вам больше 50 лет

Никто не заставит вас одеваться как английская королева, едва вам стукнуло 50 лет. Это прекрасный возраст, в котором можно спокойно носить то, что вам вздумается. И придуманные кем-то правила о том, что после этой отметки нельзя носить одежду, открывающую руки, — это глупость. А здравая мысль состоит в том, что вы должны знать свои сильные стороны и при выборе наряда подчеркивать именно их. Если вы хотите визуально сделать ваши руки изящнее, выбирайте французские рукава или рукава три четверти. Хорошая идея — это топы из легких струящихся тканей, которые не сидят на вас в облипку.

Одежду разных стилей можно носить в одном комплекте. И это будет красиво

Миксовать разные стили в одежде не только можно, но и нужно. С помощью такого смешения рождаются удачные комбинации. Например, классические вещи вроде прямых брюк и пиджака можно дополнить элементами спортивного стиля — кроссовками или кедами. Женственное платье отлично смотрится с кожаной курткой, а спортивный костюм — с классическим пальто.

Яркие «несочетаемые» цвета могут хорошо смотреться вместе

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Существуют цветовые сочетания, которые признаны неудачными: например, коричневый с черным или неоновый с цветом «фуксия». Одни смотрятся слишком уныло, другие — чересчур ярко. Но в целом априори «неправильных» сочетаний не существует, любое из них можно выгодно обыграть.



В помощь тем, кто хочет добавить в свою жизнь больше красок, есть разные шпаргалки вроде цветового круга Иттена. С их помощью можно подбирать сочетания цветов, которые выигрышно смотрятся вместе.

Брюки и джинсы с высокой талией не полнят

Jose Perez / Bauergriffin.com / MEGA / Mega Agency / East News , Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Возможно, миф, что джинсы с высокой посадкой полнят, возник из-за того, что не все могут подобрать себе по-настоящему удачную модель. А ведь они как раз наоборот способны утянуть живот, удлинить ноги и сделать вас визуально выше и стройнее.

Спортивные штаны можно надевать не только в спортзал

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Устаревшее правило дресс-кода когда-то велело нам носить спортивные штаны непосредственно на занятия спортом и нигде больше. Но оно осталось далеко в прошлом. Ведь спортивные брюки — это удобно. Удобство и собственный комфорт — это главные доводы, которые перевешивают любые другие аргументы.



К тому же брюки для фитнеса уже не те, что прежде. Существует множество моделей разных фасонов и цветов, которые можно легко комбинировать с другими вещами и носить где угодно.

Вы можете носить укороченные топы даже в зрелом возрасте

AndreaA / Depositphotos

Не стоит отказываться от кроп-топов только потому, что вы достигли какого-то возраста. Эта модная одежда действительно может выглядеть легкомысленно, но при правильном сочетании, поверьте, никого не станет волновать, сколько вам лет. Укороченный топ лучше сочетать с более скромными элементами. Например, с джинсами или брюками с высокой талией или юбкой со средней посадкой. Надевайте сверху жакеты или кардиганы, чтобы сделать свой образ более сбалансированным.

Седые волосы не обязательно закрашивать

Столько женщин чувствуют себя обязанными подчиняться стереотипам, царящим в обществе, и, в частности, красить седые волосы. Но сейчас зрелая красота в тренде уже не первый сезон, и на это есть несколько не самых очевидных причин. Во-первых, она демонстрирует статус. Во-вторых, женщины, способные следовать своим собственным путем, вразрез навязанным шаблонам, достойны уважения. Главное, чтобы волосы и кожа выглядели ухоженными, гладкими и блестящими, тогда и наличие седины будет уместно.

Легинсы можно носить вместо брюк

Belrose Mila / ABACA / Abaca / East News

Еще одно предубеждение касательно спортивной одежды — это мнение о том, что легинсы ни в коем случае нельзя носить как брюки. Нельзя сказать, что это утверждение лишено смысла. Хлопковые легинсы действительно могут излишне прилегать к телу и выглядеть вызывающе. Еще они быстро вытягиваются и изнашиваются, тем самым приобретая не самый презентабельный вид.



Но никто не запрещает нам носить легинсы из более плотных материалов. Главное, найти модель по размеру, которая сидит на вас комфортно и имеет оптимальную длину. И обычно стилисты рекомендуют сочетать легинсы с удлиненной рубашкой или жакетом, чтобы не выглядеть так, будто вы вышли на улицу без юбки.

Сандалии с носками — стильное сочетание

Правило, что хлопковые носки не сочетаются с изящными босоножками уже давно морально устарело и его можно смело нарушать. Обувь с открытым носом в сочетании с яркими и не очень носками уже давно мелькает на модных подиумах. К тому же с носками вы точно не натрете ноги.

Это далеко не все модные запреты, которые долгое время довлели над женщинами и от которых пришло время отказаться. Так, например, разноцветные волосы уже давно привилегия не только юных девушек. Да и розовую одежду теперь c удовольствием носят дамы всех возрастов.