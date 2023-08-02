10+ вещей, которых женщинам уже давно пора перестать стыдиться

Порой женщины стесняются самых обычных вещей, которые являются неотъемлемой частью жизни. Бывает, что они умудряются краснеть из-за того, что потеют в жару или выбегают в магазин без парадно-выходного макияжа. Кажется, уже пора выдохнуть и осознать, что можно перестать переживать из-за многого из приведенного ниже списка.

Волосы на руках

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Многие знаменитости уже давно не стесняются демонстрировать растительность на своем теле: они появляются на официальных фотосессиях или выкладывают в соцсетях кадры с небритыми ногами и подмышками. К примеру, Алисса Милано, знакомая нам по роли Фиби в сериале «Зачарованные», спокойно фотографировалась с руками, на которых отчетливо видны темные волосы.

Мокрые следы под мышками в жару

Потоотделение — неотъемлемая часть функционирования нашего организма. Оно помогает высвобождению тепла и поддерживает оптимальную температуру тела. Мы же не испытываем стеснения, когда чихаем, так почему же круги под мышками в жаркую погоду или после занятий спортом до сих пор смущают нас?

Комфортная, но не особо красивая обувь

Женщины выбирают туфли на высоких каблуках, так как эта обувь делает их фигуру подтянутой, хотя вместе с тем наносит вред здоровью. Нередко девушки даже переживают о том, что будут выглядеть недостаточно красиво во время обычной короткой прогулки. Меж тем удобная обувь уже давно приобрела популярность и считается модной.

Естественный вид бровей

Мы используем движения бровей, чтобы выражать свои эмоции. А мода на их внешний вид приходит и уходит. Например, в 1920-х хитом были тонкие брови, в 2010-х — толстые, а в 2018 году Рианна появилась на обложке глянцевого журнала с бровями-ниточками. В любом случае, как бы ни менялась мода, стыдиться настоящего вида бровей точно не стоит. Некоторые знаменитости даже выкладывают в соцсетях фото с белесыми бровями, и у нас не поворачивается язык назвать их бесцветными.

Отсутствие макияжа

PacificCoastNews.com / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

В рамках одного исследования было выявлено, что примерно половина женщин чувствует себя неуверенно без макияжа. Но в последние годы все больше знаменитостей показываются без косметики на лице даже на публичных мероприятиях, демонстрируя тренд на естественность. Почему бы и нам не последовать их примеру?

Живот без кубиков пресса

Кажется, уже пора расслабиться и полюбить то сильное и здоровое тело, которое у вас есть. Суперплоский пресс может выгодно смотреться в бикини, но на этом все его плюсы заканчиваются. Для женского здоровья важно, чтобы в организме было около 20 % жира.

Очки для зрения

White Label / East News

Если в начальной школе вас дразнили очкариком, то есть вероятность, что этот комплекс будет актуален и во взрослой жизни. Хорошо, что времена меняются. Так, в наши дни очки из «колесиков на носу» уже давно превратились в модный атрибут. Не у всех наших любимых знаменитостей имеются проблемы со зрением, но их часто можно увидеть в классных очках. Так почему бы и нам их не надевать? © Halina Tseng / Quora

Одежда, подчеркивающая фигуру

Еще в 2013 году бренд Just My Size опубликовал результаты опроса среди женщин размера плюс. Оказалось, что они чувствуют себя комфортнее, чем раньше: 61 % опрошенных сказали, что меньше переживают из-за своего веса, чем 5 лет назад. Дело в том, что сейчас почти все популярные бренды выпускают коллекции одежды и белья разных размеров и говорят в своих рекламных роликах о том, что любое тело красиво.

«Неидеальные» зубы

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , AFP / EAST NEWS

Герои рекламных роликов, как правило, могут похвастаться идеальной жемчужно-белой улыбкой. Но ведь у каждого из нас разная толщина и оттенок эмали зубов, и это абсолютно нормально. Даже у Джулии Робертс, которая знаменита своей улыбкой, зубы не сияют идеальной белизной и имеют естественный чуть бежевый оттенок. Мне нравится смотреть фильмы 90-х и начала 2000-х, а точнее смотреть на женщин в них. Там нет 5 слоев макияжа, на глазах не наклеены «опахала», волосы чуточку пушатся и фигуры не фитоняшек. И даже зубы почти у всех родные, а не унитазно-белые и под линейку. © Подслушано / VK

Желание побаловать себя

Бывает, что мы ругаем себя за желание ненадолго выпасть из бесконечного круговорота под названием «семья — работа» и просто провести время наедине с собой. Вдвойне совестно за такой порыв может быть мамам. Но психологи говорят, что подобный отдых, наоборот, повышает нашу концентрацию: после перерыва работа делается качественнее, а еще отдых улучшает взаимоотношения с близкими.

Покупка одежды на распродажах

Посещение секонд-хендов и барахолок, походы на распродажи давно считаются частью разумного и выгодного шопинга. Многие с нетерпением ждут сезона скидок, чтобы приобрести полюбившиеся брендовые вещи. Это лучшее время, чтобы делать покупки, ведь вы получаете достойную одежду по сниженной цене. Только не забывайте выбирать качественные бренды. © Shikha Jindal / Quora

«Неухоженные» ноги

Иногда хочется пойти в салон, чтобы мастер придал правильную форму ногтям на ногах и привел в порядок огрубевшую кожу. Но многие женщины переживают из-за того, что специалист «будет не в восторге» от вида их ног. Вот только настоящий мастер педикюра никогда не станет стыдить клиентку или называть ее лентяйкой. Он попросту сделает свою работу.