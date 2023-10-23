10 вещей, которыми можно заменить опостылевшие синие джинсы

Синие джинсы — это базовый предмет гардероба, который можно сочетать с любой одеждой. Но иногда образы с ними сильно приедаются: хочется разнообразия. К счастью, есть крутые альтернативы синему дениму, которые можно носить и в жару и в холод.

Брюки клеш

Брюки клеш делают ноги визуально стройнее. А с обувью на каблуках или танкетке такая вещь выглядит эффектно. Для гармоничного образа выберите укороченный топ или, если предпочитаете стиль 70-х, вязаный жилет или топ с американской проймой.

Кожаные брюки

Кожаные брюки универсальны и комбинируются со многими базовыми вещами. Вы можете создавать разные образы — от повседневных до официальных. Этот материал подходит для прохладной погоды: осенью и ранней весной вы точно не замерзнете и будете выглядеть стильно. А также такие брюки практичны, потому что не нуждаются в стирке и глажке.

Джоггеры

Джоггеры, — спортивные штаны с резинкой на поясе и щиколотках, — одни из самых удобных брюк. Многие модники показали, что эта модель уместна не только для бега или занятий йогой, но и для выхода в свет. Надев пальто или пиджак оверсайз и туфли на каблуках вместо кроссовок, вы создадите стильный образ.

Брюки карго

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Широкие брюки с карманами — практичная и элегантная вещь, которую давно уже облюбовали самые стильные мировые знаменитости. Стилисты предлагают обращать внимание не только на темных оттенки этих брюк, но и на светлые варианты.

Серые джинсы

Серые зауженные джинсы — отличная замена обычным синим джинсам. Они универсальны, подходят для любого времени года и мероприятия, гармонируют с одеждой разных стилей. Как светлые, так и темные варианты выглядят стильно и со вкусом.

Плиссированная юбка

Среди длинных юбок в модных коллекциях встречаются и плиссированные модели. Такую вещь можно надеть и в офис, и на прогулку. Поэтому смело носите ее с блузками или рубашками на пуговицах, а для создания расслабленного образа выходного дня — со спортивными толстовками или свитерами оверсайз.

Брюки-палаццо

Палаццо — брюки с завышенной талией широкого кроя — уже несколько сезонов не выходят из моды, и 2023 год не станет исключением. Они смотрятся элегантно с футболкой, шелковой блузой, кардиганом или жакетом.

Вельветовые брюки

Вельветовые брюки вновь стали актуальными. Самое время достать их из закромов, ведь они теперь занимают почетное место среди модных трендов. Оттенки могут быть любыми: от насыщенно-коричневого и болотного до песочного и розового.

Брюки ярких цветов

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В последнее время на модных показах многие заметили интересное явление: деним уходит на второй план, уступая место образам с брюками. Они могут быть разных оттенков, начиная от нежных пастельных тонов и заканчивая насыщенными и яркими, такими как желтый, зеленый или красный.

Юбка макси прямого кроя

ANGELA WEISS / AFP / East News

Длинные юбки сейчас на пике популярности, особенно модели в пол. Такая вещь смотрится с одной стороны свежо, а с другой напоминает о модных тенденциях прошлых лет, когда в тренде был бохо-стиль.