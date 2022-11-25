10 мужчин, которые буквально в щепки разнесли все наши представления о модельной внешности

Модельный бизнес далеко не прост. Конечно, современные тенденции уходят от устоявшихся стандартов классической красоты, но попасть на подиум или стать звездой фешен-журналов под силу все равно не каждому. Это касается и мужской индустрии моды. Кто-то становится знаменитым уже в 12 лет, а кто-то начинает заниматься модельной карьерой только на пенсии.

Эвандро Солдати

Однажды журнал Forbes назвал Солдати одним из самых успешных мужчин-моделей в мире. А карьера Эвандро началась благодаря маме, когда та записала его на конкурс Ford в родной Бразилии. Солдати успел поработать с такими компаниями, как Louis Vuitton, Valentino и Guess.

Мужчина был главным лицом в рекламе Giorgio Armani в 2007 году и Armani Jeans в 2008-м. А еще его можно было видеть в клипе Леди Гага «Alejandro».

Джордан Барретт

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

25-летний австралийский красавчик не раз становился лауреатом модельных премий. В декабре 2016 года журнал Vogue назвал Барретта «образцом новой эры».

Invision / Invision / East News

В Vanity Fair описали его «стремительное восхождение в мужском модельном бизнесе» как «нетипичное» и упомянули, что Джордана иногда сравнивают с Кейт Мосс. Некоторые даже называют его «Малышка Кейт».

Шон Росс

Willy Sanjuan / Invision / AP / East News

Шон Росс был первым в истории мужчиной-фотомоделью с альбинизмом. Он украшал страницы крупнейших модных изданий, участвовал в рекламных кампаниях и показах ведущих дизайнеров на подиумах всего мира. Росс инициировал движение «В своей коже я побеждаю», чтобы побудить людей научиться принимать себя.

VALERIE MACON / AFP / East News

Кроме того, он появлялся в многочисленных клипах музыкальных исполнителей, включая видео к композиции Бейонсе «Pretty Hurts», короткометражный фильм Ланы Дель Рей «Tropico» и трек Кэти Перри «E. Т.». А позже выпустил собственные песни.

Анвар Хадид

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Анвар не только младший из 5 детей, но и единственный сын в семье. Помимо знаменитых Беллы и Джиджи, у него есть 2 старшие сводные сестры: Мариэлла и Алана. Сводные сестры Анвара также работают в модной индустрии.

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

В 2012 году Анвару поставили диагноз «болезнь Лайма», примерно через 6 месяцев после того, как его поставили и Белле. Их мать тоже страдает этим заболеванием и годами борется с его последствиями. Поэтому 3 члена семьи громко говорят о своем общем недуге и работают над распространением информации о нем.

Марк Вандерлу

Имя Вандерлу — это синоним модельной индустрии 1990-х. Поговаривают, что во время расцвета своей карьеры голландский красавец посещал до 50 показов в неделю. Как модель он хорошо известен своей работой с Hugo Boss и другими супербрендами.

East News

А еще он является лицом персонажа коммандера Шепарда в трилогии компьютерной игры Mass Effect.

Джош Островский

AO Images, PacificCoastNews / East News

Джош Островский — предприниматель, инфлюэнсер, комик и модель plus-size. Недавно он подписал контракт с One Management — тем самым модельным агентством, в котором работают Каролина Куркова и Бар Рафаэли.

Jason Mendez / Everett Collection / East News

В 2015 году журнал Time включил его в список 30 самых влиятельных людей в интернете, а компания Seamless выбрала своим представителем. Сегодня посты Джоша в социальных сетях спонсируют ведущие международные бренды, такие как Virgin Mobile и Apple.

Лаки Блу Смит

Marc Raymond / NameFace / Sipa USA / East News

Лаки Блу — молодая звезда подиума — начал модельную карьеру еще в 12 лет. А к своим 24 годам он уже стал папой 2 дочек и сына. Гравити Блу родилась от бывшей партнерши, а дочь и сын — от настоящего брака. Смита называют «Джастином Бибером модельного бизнеса».

ANGELA WEISS / AFP / East News

Он и несколько других моделей появились в модном видео Тома Форда с Леди Гага.

Филипп Дюма

Обычно возраст старше 60 лет — это время выхода на пенсию и жизни в тихом местечке. Но некоторые переосмысливают понятие старости, и Филипп Дюма — один из них. Этот 67-летний французский мужчина известен своей фирменной бородой и беззаботным отношением к жизни. Он представляет такие модельные агентства, как Urban Talents, M Management и Agence Silver.

До того как стать моделью, Дюма работал обычным менеджером во французской киноиндустрии. Уйдя на пенсию, Филипп подумал, что мог бы стать моделью, и начал отращивать бороду. На данный момент он является одной из самых успешных фотомоделей и вдохновляет миллионы людей поверить в то, что возраст не может помешать им осуществить свои мечты.

Ван Дэшунь

East News

Этот импозантный мужчина переплюнул Дюма по возрасту и времени начала карьеры. Свой путь на подиуме он начал аж в 79 лет. Популярность пришла к Вану после 30-секундного появления на Неделе моды в Китае в 2015 году. Это был первый раз, когда он принял участие в показе, и его развевающаяся седая борода, безусловно, привлекла внимание зрителей.

В одночасье мужчина стал интернет-сенсацией в Китае, а некоторые окрестили его «самым горячим дедушкой» и «старым свежим мясом». «Старое свежее мясо» — это игра слов из популярной китайской фразы «Немного свежего мяса», используемой для описания привлекательных молодых телезвезд.

Ху Бин

PIXELFORMULA / SIPA / East News

Ху Бин — довольно многогранная личность. Помимо того, что Ху — модель, он еще и актер, певец, дизайнер и продюсер. Его карьера началась с роли фотомодели в 1990 году, а свое звание «Лучшая мужская модель» в Китае он удерживал более 20 лет. Бин завоевал этот титул в 1991 году и стал первым китайским мужчиной-моделью, вышедшим на международный подиум.

LAURENT BENHAMOU / SIPA / East News

А до начала своей модельной карьеры Ху Бин профессионально занимался греблей и был членом олимпийской сборной Китая на летних Олимпийских играх 1988 года.

А вам какие модели нравятся больше: классической красоты или все же с изюминкой?