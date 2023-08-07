10 замысловатых причесок из прошлого, которые любого современного человека вгонят в ступор

Парикмахерское искусство зародилось в античном мире, а ножницы для стрижки и лосьоны использовали еще древние египтяне. Сложные прически украшали головы женщин уже до нашей эры, а некоторые замысловатые укладки из прошлых веков даже пытаются повторить и современные дамы.

Древние египтянки делали специальную прическу, чтобы улучшить рост волос

В Древнем Египте прически играли важную роль. Всех детей с младенчества и до достижения подросткового возраста постоянно брили, оставляя лишь небольшую прядь волос. Чтобы прическа выглядела достойно, и мужчины, и женщины пользовались специальными утюжками и носили парики. Близ Луксора даже работала фабрика по производству накладок и париков из натуральных волос. Самая популярная дамская укладка предполагала разделение волос на три одинаковые части. Эта прическа символизировала поклонение богам, а заодно должна была одарить женщину здоровой шевелюрой и улучшить рост волос.

Во времена королевы Елизаветы женщины зашивали в волосы «крыс»

В конце XVI века знатные европейские дамы отдавали предпочтение высоким и вычурным прическам. Чтобы придать шевелюре необходимый объем, волосы завивали, взбивали, а еще использовали дополнительные подушечки, которые называли крысами. Эти накладки делали из натуральных волос, которые скатывали в валики, напоминавшие по форме грызунов. «Крыс» с помощью ленточек и нитей прижимали к кончикам волос. Потом аккуратно наматывали на подушечки пряди. Благодаря этому прическа получалась пышной и объемной. Готовую конструкцию скрепляли с помощью лент или сшивали нитками.

В эпоху Возрождения волосы могли многое рассказать о своей хозяке

Итальянские барышни XVI века сооружали разнообразные прически при помощи косиц и скрученных прядей. Чтобы придать конструкции объем, они зачастую использовали искусственные волосы. А с помощью лент и собственных прядей девушки делали так называемое итальянское плетение, которое со стороны порой напоминало обруч, венчавший голову. Укладка в те времена сразу четко сообщала окружающим о возрасте, социальном и семейном положении женщины, ее материальном благосостоянии. Девушки, которым приходилось зарабатывать, убирали волосы под тюрбан. Знатные дамы носили сложные прически, украшенные драгоценностями. А барышни, которые хотели подчеркнуть свою добродетельность, предпочитали прикрывать шевелюру вуалью.

В начале прошлого века женщинам приходилась тратить целый день на завивку

В 20-ые годы прошлого века в моду вошли короткие женские стрижки. Барышни радостно расставались с длинными локонами, однако популярный в те времена боб шел далеко не всем. Поэтому некоторые модницы отваживались на химическую завивку волос.

Пряди наматывали на металлические стержни, которые с помощью проводов крепились к устрашающего вида аппарату. Стержни нагревались, что и придавало волосам желаемую волнистую форму. Эта процедура занимала много времени, порой дамам приходилось торчать в салоне целый день. К тому же завивка была довольно рискованным делом: зачастую стержни нагревались слишком сильно, и некоторые локоны просто отваливались.

Викторианские дамы шли на разные хитрости, чтобы украсить скучные прически

Во времена правления королевы Виктории на смену замысловатым прическам, украшенным цветами и локонами, пришли скромные и простые укладки. Дамы делали прямой пробор и стягивали волосы в элегантный пучок. Некоторым барышням такие варианты казались скучными, поэтому они старались с помощью кудрей, цветов или неожиданного объема сделать интересными хотя бы боковые завитки.

Нужно было обладать завидной ловкостью, чтобы носить фонтанж

По легенде эту прическу изобрела одна из фавориток Людовика XIV. Во время охоты барышня потеряла шляпку, и ее шевелюра растрепалась. Тогда она связала свои волосы в хвост с помощью кружевной ленты и случайно ввела новую моду. Изначально фонтанжем называли пучок волос, украшенный лентами и кружевами, который связывали прямо надо лбом. Со временем его сменила высокая конструкция из проволоки, которую оплетали волосами, искусственными локонами, бантами и оборками. Фонтанж постоянно увеличивался в размерах, и дамам было все сложнее справится с этой прической, конструкция так и норовила съехать в самый неподходящей момент.

Кудрявая челка пользовалась большой популярностью в конце XIX века

На рубеже XIX и XX веков дамы предпочитали укладывать свои волосы в узел, оставляя свободной лишь челку. Основная масса волос могла быть связана в косу или свернута в пучок, а вот челку обязательно завивали с помощью щипцов. У одних женщин получались мягкие и волнистые локоны, у других же пряди напоминали скорее пружины.

Дамы высказывали свое мнение с помощью прически

Во второй половине XVIII века женские прически стали монументальными. С помощью подушек или специальных форм, сделанных из пробки, волос и искуственных прядей, парикмахеры создавали высокие конструкции. Зачастую их еще и украшали декоративными фигурами. Укладки были настолько массивными, что некоторым дамам сложно было войти в дверной проем или забраться в карету. Критики потешались над этой модой, однако дамы создавали шедевры парикмахерского искусства не только ради красоты. С помощью различных фигур — кораблей, цветов, птиц — дама могла высказать свое отношение к той или иной проблеме, даже ничего не говоря вслух.

Во времена династии Мин дамы носили на голове железные конструкции

Традиционную прическу Да Ла Чи, которая так часто появляется в исторических фильмах и сериалах, в ее современном виде изобрели специально для императрицы Цыси, правившей в XIX веке. Сама металлическая конструкция, которая используется при создании этой укладки, была известна и ранее, но в прежние века волосы просто наматывали вокруг формы. В XIX веке этот убор стали обтягивать черным атласом и украшать драгоценностями, кисточками и цветами.

Некоторые испанки до сих пор раз в год укладывают волосы в прически XVIII века

Каждый год в Валенсии проходит праздник Фальяс. Для торжественного шествия барышни облачаются в наряды в стиле XVIII века и создают на голове сложные прически, которые чем-то напоминают укладку принцессы Леи из «Звездных войн». Шевелюра разделяется на три части, каждая из которых скручивается в сложные пучки над ушами и на затылке. Женщины закалывают волосы драгоценными гребешками, которые обычно передаются по наследству.