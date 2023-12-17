10+ железных доказательств того, что фотошопом еще в XIX веке баловались

Приложения для обработки фотографий так плотно вошли в нашу действительность, что опубликованный в соцсети снимок без ретуши кажется чем-то из ряда вон выходящим. Но не стоит винить во всем реалии современного мира. Оказывается, и в XIX веке женские портреты «подгоняли» под стандарты красоты. Правда, тогда этим занимались художники. Мы решили сравнить картины, на которых изображены легендарные женщины, и их же снимки.

Королева Виктория

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Изабелла II, королева Испании

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Адель Гюго, жена Виктора Гюго

А из этой статьи можно узнать, как сложилась судьба дочери Адели и Виктора Гюго, которую тоже звали Адель. Спойлер: счастливой эта девушка не была.

Мария Текская, супруга Георга V

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Елизавета Франциска Мария Австрийская, эрцгерцогиня

Елена Великобританская

Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии

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Мария Амелия Бразильская, принцесса Бразильской империи

Шарлотта Бельгийская

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София Вюртембергская, королева Нидерландов

Графиня Вирджиния ди Кастильоне, итальянская аристократка

В свое время Вирджиния ди Кастильоне была довольно скандальной особой. Историю ее жизни мы рассказывали здесь.

Мария Кристина Австрийская, королева-консорт Испании

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Амелия Филиппина де Бурбон, испанская инфанта