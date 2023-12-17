10+ железных доказательств того, что фотошопом еще в XIX веке баловались
Приложения для обработки фотографий так плотно вошли в нашу действительность, что опубликованный в соцсети снимок без ретуши кажется чем-то из ряда вон выходящим. Но не стоит винить во всем реалии современного мира. Оказывается, и в XIX веке женские портреты «подгоняли» под стандарты красоты. Правда, тогда этим занимались художники. Мы решили сравнить картины, на которых изображены легендарные женщины, и их же снимки.
Королева Виктория
Изабелла II, королева Испании
Адель Гюго, жена Виктора Гюго
А из этой статьи можно узнать, как сложилась судьба дочери Адели и Виктора Гюго, которую тоже звали Адель. Спойлер: счастливой эта девушка не была.
Мария Текская, супруга Георга V
Елизавета Франциска Мария Австрийская, эрцгерцогиня
Елена Великобританская
Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии
Мария Амелия Бразильская, принцесса Бразильской империи
Шарлотта Бельгийская
София Вюртембергская, королева Нидерландов
Графиня Вирджиния ди Кастильоне, итальянская аристократка
В свое время Вирджиния ди Кастильоне была довольно скандальной особой. Историю ее жизни мы рассказывали здесь.
Мария Кристина Австрийская, королева-консорт Испании
Амелия Филиппина де Бурбон, испанская инфанта
Что уж говорить о современных красотках, если даже представительницы прошлых эпох достоверности предпочитали эффектность. В этом материале мы как раз сравнивали снимки из соцсетей звезд с фотографиями, что сделали светские фотографы. И разница была о-го-го.