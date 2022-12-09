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10 женщин с почти идеальной внешностью, если верить принципу золотого сечения

32016

Золотое сечение — это математическая модель, используемая для определения пропорций, эстетически приятных глазу. Художники используют золотое сечение для создания самых важных частей своих картин. А современные ученые с помощью этого инструмента вычисляют, чьи лица наиболее близки к совершенству. Британский хирург воспользовался этим принципом, чтобы узнать, у каких звезд почти идеальное лицо, и результаты этого исследования могут вас сильно удивить.

10. Чон Хо Ён — 89,63 %

9. Дипика Падуконе — 91,22 %

8. Ким Кардашьян — 91,28 %

7. Джордан Данн — 91,39 %

6. Тейлор Свифт — 91,64 %

5. Ариана Гранде — 91,81 %

4. Бейонсе — 92,44 %

3. Белла Хадид — 94,35 %

2. Зендея — 94,37 %

1. Джоди Комер — 94,52 %

Вы согласны с результатами анализа? Может, вы бы распределили этих звезд как-то иначе?

32016
AdMe/Культура/10 женщин с почти идеальной внешностью, если верить принципу золотого сечения
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