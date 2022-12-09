10 женщин с почти идеальной внешностью, если верить принципу золотого сечения
Золотое сечение — это математическая модель, используемая для определения пропорций, эстетически приятных глазу. Художники используют золотое сечение для создания самых важных частей своих картин. А современные ученые с помощью этого инструмента вычисляют, чьи лица наиболее близки к совершенству. Британский хирург воспользовался этим принципом, чтобы узнать, у каких звезд почти идеальное лицо, и результаты этого исследования могут вас сильно удивить.
10. Чон Хо Ён — 89,63 %
9. Дипика Падуконе — 91,22 %
8. Ким Кардашьян — 91,28 %
7. Джордан Данн — 91,39 %
6. Тейлор Свифт — 91,64 %
5. Ариана Гранде — 91,81 %
4. Бейонсе — 92,44 %
3. Белла Хадид — 94,35 %
2. Зендея — 94,37 %
1. Джоди Комер — 94,52 %
Вы согласны с результатами анализа? Может, вы бы распределили этих звезд как-то иначе?
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