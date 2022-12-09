10 женщин с почти идеальной внешностью, если верить принципу золотого сечения

Золотое сечение — это математическая модель, используемая для определения пропорций, эстетически приятных глазу. Художники используют золотое сечение для создания самых важных частей своих картин. А современные ученые с помощью этого инструмента вычисляют, чьи лица наиболее близки к совершенству. Британский хирург воспользовался этим принципом, чтобы узнать, у каких звезд почти идеальное лицо, и результаты этого исследования могут вас сильно удивить.