10 зимних вещей, которые я наконец-то перестала стесняться носить в сильные морозы

В юности мы порой стеснялись одеваться как капуста. Так и щеголяли по снегу в легком пальто, на шпильках и в капроновых колготках, из-под которых просвечивали покрасневшие от мороза коленки. Но с возрастом приходит понимание, что здоровье все-таки дороже. Да и зимние вещи, которые раньше казались уродливыми, плавно перебрались в категорию «уютные и любимые». Сейчас расскажу, какие из них появились в моем гардеробе к 40 годам.

Устойчивые ботинки на низком каблуке

Никто не спорит, что в каблуках, да еще и на шпильках, нога выглядит изящнее. Но и риск шлепнуться на лед или приземлиться в сугроб в такой обуви многократно выше. Поэтому я уже несколько лет выбираю ботинки с невысоким каблуком и нескользящей подошвой. Разница налицо — стало гораздо удобнее передвигаться по улице и ушло напряжение в ногах после долгих прогулок.

Носки на колготки

Незаменимая вещь в холодную погоду. Их можно носить и дома, и в люди. В последнем случае я просто стараюсь надевать обувь с высоким голенищем, чтобы эта полосатая красота не торчала на виду. Однажды я выскочила в магазин в мороз без них, просто в колготках и ботинках, и сильно пожалела — пальцы ног моментально заледенели.

Теплые перчатки

Конечно, кожаные выглядят презентабельнее, да и рука в них смотрится изящнее. Зато, судя по моему опыту, шерстяные лучше сохраняют тепло. А еще они растягиваются, и если пальцы все-таки замерзли, можно отогреть их друг о друга, вытащив их со своих мест и сжав руку внутри перчатки в кулак. А попробуйте такое провернуть с кожаной перчаткой!

Свитер с горлом

У моего идеального зимнего свитера должны быть объемные манжеты и высокий воротник. Так холод точно не доберется до тела. А еще я стала покупать толстенные кофты с крупной вязкой. И неважно, что я в них выгляжу на два размера больше, зато мне тепло и уютно. Единственная проблема заключается в том, что их непросто запихнуть под верхнюю одежду. Но я стараюсь.

Шуба или пальто с меховым воротником

Как ни крути, но мех замечательно согревает, когда температура на улице стабильно держится ниже −20 °C. Да, мне говорили, что шубы уже не в моде, а пальто с таким воротником носили еще наши бабушки, но меня это совсем не смущает. Пусть кто-то за глаза смеется надо мной, но я-то знаю, что эта одежда не для мерзлячек, а для тех, кто любит долгие зимние прогулки в тепле и комфорте.

Теплые колготки

На этом фото мое открытие этого года — «капронки» с секретиком. На самом деле это имитация капроновых колготок для случая, когда зимой вдруг захочется выглядеть элегантной дамой. Внутри скрывается довольно-таки плотный слой с начесом, который сохраняет тепло и бережет ноги от мороза.

Валенки

Как говорила одна моя знакомая: «Это вообще огонь! Идешь по улице и чувствуешь, как ноги сами согреваются». Я рискнула последовать ее совету и вытащила из коробки старые валенки. Голенища оказались узковаты и пришлось их обрезать. Но под брюками все равно не видно, так что до магазина добежать — самое то. Из минусов: кот тоже полюбил эти валенки и теперь все время на них спит, а я отчищаю их от шерсти.

Теплое трикотажное платье

Это платье даже не хочется снимать — настолько оно теплое и уютное. Но у меня никогда не получалось носить его больше одного сезона из-за привычки сажать затяжки. Сама не понимаю, где и за что я умудряюсь цепляться. А еще за ним нужен особый уход, иначе платье быстро растянется и потеряет свой вид. Из моего опыта: ни в коем случае не вешайте его в шкаф на плечики, такую вещь надо хранить в сложенном виде.

Шарф

В этом сезоне у меня их два: длинный кашемировый палантин и обычный шерстяной шарфик. И в том, и в другом тепло. Главное, не следовать моде и не надевать шарф поверх верхней одежды. Не спорю, что это выглядит стильно, но толку от этого «галстука» ноль. Я обычно заматываю шею, а уже потом надеваю шубу или пуховик. И никакой пронизывающий ветер мне страшен.

Домашние тапочки из овчины

Кто сказал, что это тапки для бабушек? У меня уже с октября-ноября постоянно начинают мерзнуть ноги, поэтому даже дома я хожу в теплых носках. А если они надоедают, на выручку приходят тапочки из овчины. Даже не представляете, насколько они мягкие внутри. Кстати, это неплохая идея для новогоднего подарка: многие действительно стесняются покупать себе такие вещи.