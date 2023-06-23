10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности

Частая смена образов — неотъемлемая часть жизни звезд. Кто-то привносит в свою внешность одну новую деталь, а кто-то трансформируется более кардинально. Мы посмотрели, как выглядят некоторые знаменитости после визита в салон красоты, и не можем перестать удивляться.