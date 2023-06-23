10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Частая смена образов — неотъемлемая часть жизни звезд. Кто-то привносит в свою внешность одну новую деталь, а кто-то трансформируется более кардинально. Мы посмотрели, как выглядят некоторые знаменитости после визита в салон красоты, и не можем перестать удивляться.
Белла Хадид
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News
Хлои Кардашьян
Invision/Invision/East News
Эмили Ратаковски
Кендалл Дженнер
Invision/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Зендея
Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News, JA/Everett Collection/Everett Collection/East News
Джулия Фокс
Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Ариана Гранде
face to face/FaceToFace/REPORTER/East News
Кейли Куоко
Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
Дженнифер Лопес
Jordan Strauss/Invision/East News
Марион Котийяр
Vianney Le Caer/Invision/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Пока одни знаменитости ограничиваются сменой прически, другие принимают решение полностью изменить свой стиль. Например, Блейк Лайвли со временем ушла от образа «соседской девчонки» к более утонченному и женственному. Сегодня звезда больше похожа на актрис золотого века Голливуда.
Фото на превью ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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