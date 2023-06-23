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10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности

Культура
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Частая смена образов — неотъемлемая часть жизни звезд. Кто-то привносит в свою внешность одну новую деталь, а кто-то трансформируется более кардинально. Мы посмотрели, как выглядят некоторые знаменитости после визита в салон красоты, и не можем перестать удивляться.

Белла Хадид

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News

Хлои Кардашьян

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Invision/Invision/East News

Эмили Ратаковски

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности

Кендалл Дженнер

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Invision/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Зендея

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News, JA/Everett Collection/Everett Collection/East News

Джулия Фокс

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Ариана Гранде

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Кейли Куоко

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Дженнифер Лопес

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Jordan Strauss/Invision/East News

Марион Котийяр

10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
Vianney Le Caer/Invision/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Пока одни знаменитости ограничиваются сменой прически, другие принимают решение полностью изменить свой стиль. Например, Блейк Лайвли со временем ушла от образа «соседской девчонки» к более утонченному и женственному. Сегодня звезда больше похожа на актрис золотого века Голливуда.

Фото на превью ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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42526
AdMe/Культура/10 знаменитостей, которые сходили в салон красоты, и мы опешили от неожиданности
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