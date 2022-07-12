10+ знаменитостей, которым посчастливилось найти настоящих друзей

Поддерживать дружеские отношения может быть непросто, особенно с теми, кого вы знаете уже очень долго. Из-за разных графиков вы не можете встречаться так часто, как хотелось бы. В этом отношении знаменитости ничем не отличаются от нас. Но ведь совершенно не важно, как часто вы видитесь, — важно осознавать, что с момента последней встречи ваша любовь к другу ни капельки не изменилась.

Мы в ADME расскажем о знаменитостях, чья дружба выдержала испытание временем.

1. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу

Мы знаем актрис по их экранной дружбе в ситкоме «Друзья». Но с тех пор они и правда остались друзьями и поддерживали друг друга на протяжении десятилетий. Как-то раз, во время съемок «Друзей», сын Лизы Кудроу принял Дженнифер Энистон за свою маму.

2. Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

Звезда «Отчаянных домохозяек» и модельер и бывшая участница группы Spice Girl дружат уже более 10 лет и даже болтают по видеосвязи, когда не могут встретиться в жизни. Ева с сыном провели Рождество у Бекхэмов в Англии в 2019 году. Ева также стала крестной матерью Харпер. Когда Ева выходила замуж, Виктория разработала для нее дизайн свадебного платья.

3. Дженнифер Гарнер и Марк Руффало

Гарнер и Руффало стали одним из самых любимых дуэтов Голливуда благодаря фильму 2004 года «Из 13 в 30». 18 лет спустя их дружба стала крепче, чем когда-либо, когда они воссоединились на съемках нового фильма «Проект „Адам“». Актер признался: «Мы оставались друзьями все эти годы, и когда воссоединились на новом проекте, казалось, будто я вернулся домой».

4. Кендалл Дженнер и Джейден Смит

Эти двое были близки еще в подростковом возрасте. Когда «Сумерки» только выходили в кинотеатрах, Кендалл Дженнер пропустила премьеру. Как хороший друг, Джейден решил пригласить ее посмотреть фильм в домашнем кинотеатре своей семьи.

5. Майли Сайрус и Келли Осборн

У обеих певиц известные отцы, но они получили известность благодаря своим собственным достижениям. Келли Осборн поддерживает Майли во всем и описывает певицу как трудолюбивую и вежливую девушку.

6. Бизи Филиппс и Мишель Уильямс

Они познакомились на съемочной площадке фильма «Бухта Доусона» в начале 2000-х и с тех пор стали лучшими друзьями. Мишель Уильямс описывает Бизи как своего первого «настоящего друга».

7. Аманда Сейфрид и Мэй Уитман

Не все знают, что эти двое — давние друзья. Мэй Уитман, актриса из «Хороших девчонок», и Аманда Сейфрид, актриса из «Мамма Мia!», вместе ходили по красной дорожке в середине 2000-х.

8. Опра Уинфри и Гэйл Кинг

Эти двое дружат целых 45 лет. Они познакомились, когда были журналистками. Однажды после снежной бури Гэйл не смогла вернуться домой, и Опра пригласила ее к себе. Девушки сразу же подружились.

9. Адам Левин и Джона Хилл

Певец и актер дружат с детства. Их отцы были друзьями, а Адам Левин и Джона Хилл всегда ходили друг к другу в гости.

10. Мэри Джей Блайдж и Тараджи П. Хенсон



Актриса и певица подружились на съемках фильма «Мои собственные ошибки» и с тех пор поддерживают друг друга во всем.

11. Бен Платт и Бини Фелдштейн

Они познакомились в начале 2000-х на бар-мицве друга. Они вместе учились в средней школе и со временем стали близкими друзьями.

Какие у вас самые теплые воспоминания о ваших друзьях? Как долго вы дружите?

Внимание: в апреле 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.