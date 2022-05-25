10 знаменитых чайлдфри, которые решили не заводить детей и откровенно объяснили почему

По статистике, у 50 % 30-летних женщин нет детей. Еще 50 лет назад этот показатель едва превышал 18 %. Эксперты связывают снижение рождаемости в некоторых странах с тем, что у женщин появилось больше выбора. Все больше распространяется такое понятие, как «чайлдфри» — добровольный отказ заводить ребенка.

Мы в ADME решили разузнать, кто из звезд высказывался о том, что не хочет иметь детей. Оказалось, многие знаменитости не решаются стать матерями из-за экологии, а некоторые просто не готовы нести такую ответственность.

Майли Сайрус

Певица призналась, что ее решение отказаться от материнства основано на экологических соображениях. Иными словами, девушка не рожает из-за экологии. «Нам вручают кусок планеты, и я отказываюсь передать это своему ребенку, — говорит Майли. — Пока я не почувствую, что мой ребенок будет жить на земле, где в воде есть рыба, я не приведу другого человека в этот мир, чтобы он разбирался с последствиями наших ошибок».

Хелен Миррен

Лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен может играть матерей, но вот заводить собственных детей не захотела. Актрисе уже 76 лет, 25 из которых она прожила в браке со своим мужем-режиссером. «Я никогда не чувствовала потребности в ребенке и никогда не считала, что упускаю какую-то возможность, — сказала Хелен в одном из интервью. — Я всегда ставила свою работу превыше всего».

Жаклин Биссет

Крестная Анджелины Джоли так и не обзавелась собственными детьми и не вышла замуж. Актриса признается, что такая жизнь — то, о чем она мечтала. Жаклин также рассказала, что у нее есть несколько кошек и множество других животных, поэтому о детях она и вовсе никогда не думала.

Ким Кэттролл

В одном из интервью звезда сериала «Секс в большом городе» рассказала, что отказалась от материнства в пользу съемок в нем. Именно тогда она окончательно решила, что детей не хочет. Также Ким утверждает, что термин «бездетный» весьма оскорбителен. Актриса заявила, что, хотя у нее нет биологических детей, она все же считает себя матерью, потому что много помогает молодым актерам, наставляя их.

Эллисон Дженни

Эллисон Дженни — лауреат премии «Оскар», которую она получила за исполнение роли второго плана в фильме «Тоня против всех». Эллисон обрела известность после съемок в сериале «Западное крыло», а в дальнейшем успешно появлялась во многих картинах, однако всегда на вторых ролях. В одном из эпизодов телешоу комедийная актриса призналась, что, возможно, завела бы детей, если бы встретила правильного партнера в правильное время, хотя сама в своем желании стать матерью не уверена. «Я предпочитаю жалеть о том, что у меня нет детей, а не о том, что все-таки их завела», — говорит она.

Сара Полсон

В интервью Сара сказала, что любит детей, но боится, что если все же решится стать матерью, то пожалеет об этом. «Я очень импульсивна», — заявила она. Актриса призналась также, что боится иметь детей и не считает свой эгоизм ненормальным. Но она оставила себе лазейку и заморозила свои яйцеклетки.

Анжелика Хьюстон

Актриса рассказала, что когда-то она хотела иметь детей, но сейчас благодарна себе за то, что стать матерью так и не решилась. Она призналась, что места себе не находит, когда приходится уезжать от собаки дольше чем на 5 дней. «Не знаю, как я смогла бы целовать детей перед уходом на работу», — сказала знаменитость.

Челси Хэндлер

Комедийная актриса, знакомая зрителям по фильмам «Значит, война» и «Коротышка», а также по сериалу «Где ты, Челси?», признается, что у нее нет времени воспитывать ребенка, да и вообще о детях она, мягко говоря, не мечтает. Артистка считает, что из нее вряд ли вышла бы хорошая мать, потому что она сильно переживает о собственном не совсем простом детстве.

Эшли Джадд

Актриса, гуманитарный деятель, дизайнер, модель и филантроп Эшли Джадд наиболее известна главными ролями в кинофильмах «Целуя девушек», «Двойной просчет», «Особо тяжкие преступления» и «Амнезия». Она призналась, что является антинаталистом, то есть считает, что способствовать возникновению новой жизни в нашем мире неэтично. В своей книге Эшли рассказала, что осознала то, что не хочет иметь детей, еще в 18 лет. Она заявила, что в мире и так много сирот и беспризорников, которые нуждаются во внимании, любви и заботе, поэтому она не считает нужным заводить собственных отпрысков.

Опра Уинфри

В детстве телеведущая подверглась жестокому обращению, в результате чего забеременела, однако ее ребенок не выжил. Неудивительно, что она не решилась стать матерью. Опра сосредоточилась на карьере. В интервью она рассказала, что, если бы у нее были дети, вероятнее всего, они ненавидели бы ее. «Поскольку им пришлось бы сильно страдать», — считает ведущая.