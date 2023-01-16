10 знаменитых мужчин, чье сердце изрядно потрепал Амур до того, как они встретили «ту единственную»

Некоторые знаменитые мужчины уже нашли любовь всей своей жизни и больше не попадают в список завидных холостяков. Но мало кто знает, как сколько раз им не везло в отношениях до того, как они встретили «ту самую». Мы нашли знаменитостей, чей путь к большой любви был нелегок и тернист.

Принц Уильям

RICARDO MAKYN/AFP/East News

Принц Уильям не был обделен женским вниманием. И до того, как он и Кейт Миддлтон обручились, у него были отношения с другими девушками, которые вполне могли бы стать герцогинями. После школы Уильям встречался с подругой детства Розой Фаркуар и девушкой из влиятельной семьи Джеккой Крейг. На 1-м курсе он состоял в отношениях с Оливией Хант. Но Кейт Миддлтон потеснила ее.

Chris Joseph/Capital Pictures/EAST NEWS

Изабелла Калторп.

Примерно в то же время молодой человек встретил Изабеллу Калторп. Возможно, из-за нее принц Уильям расстался с Кейт в 2004 году. Он побежал к ней с предложением завязать отношения, но в ответ услышал отказ, который Изабелла мотивировала тем, что такие отношения повредят ей и ее карьере. Так или иначе, хоть Кейт и Уильям пережили несколько расставаний, они вместе вот уже более 10 лет.

Джон Красински

Рашида Джонс и Джон Красински.

До встречи со своей нынешней возлюбленной, Эмили Блант, Джон Красински встречался с Рашидой Джонс. Примечательно, что девушка была выбрана на роль любовницы персонажа, которого играл Красински в сериале «Офис», и на тот момент пара уже распалась. Тем не менее Джон и Рашида остались хорошими друзьями и он поддерживал ее во время работы на съемках сериала. Актриса сказала: «Нечасто удается так легко работать с бывшим парнем».

Van Tine Dennis/ABACA/EAST NEWS

Ходили слухи о том, что Джон также был в отношениях с Рене Зеллвегер, но они не подтвердились. А в 2008 году на съемках фильма «Дьявол носит Prada» актер встретил Эмили Блант, и с тех пор пара не расставалась.

Райан Рейнольдс

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

Аланис Мориссетт и Райан Рейнольдс.

Райан Рейнольдс редко был в одиночестве. На протяжении всей актерской карьеры он то и дело завязывал отношения со знаменитыми девушками, с которыми в основном знакомился на съемках. Так, у него были романы с Мелиссой Джоан Харт («Сабрина — маленькая ведьма»), Трейлор Ховард («Два парня, девушка и пиццерия»), Кристен Джонсон, Рэйчел Ли Кук («Это все она»). Позже он 5 лет встречался с певицей Аланис Мориссетт, пара была даже помолвлена. А после расставания он связал себя узами брака с актрисой Скарлетт Йоханссон. Семья распалась через 2 года. Причины актеры не называли, но кто-то из их круга сказал, что их отношениям не хватало тепла, а также что Скарлетт независимая по натуре, а Райан более традиционный.

Invision/Invision/East News

Но и после развода Райан не сразу встретил любовь всей своей жизни. У него также были свидания с Сандрой Буллок, Шарлиз Терон и моделью Агнес Фишер. После этого он встретил звезду сериала «Сплетница», и они не расстаются по сей день. При этом Блейк говорит, что они с Райаном прежде всего лучшие друзья, поэтому их отношениях так хорошо складываются.

Тейлор Лотнер

Тейлор Лотнер и Тэй Доум.

В 2022 году Тейлор Лотнер женился на медсестре Тэй Доум. Но до того как встретить свою любовь, бывший оборотень из «Сумерек» встречался в основном со звездами.

Тейлор Лотнер и Тейлор Свифт.

Allaman Stephane/ABACA/EAST NEWS

Тейлор Лотнер и Лили Коллинз.

Среди них Селена Гомес, Тейлор Свифт, Лили Коллинз, Мари Авгеропулос, Билли Лурд. Певица Тейлор Свифт даже посвятила актеру песню после их расставания («Back to December»).

Принц Гарри

Принц Гарри и Челси Дэви.

Крессида Бонас и принц Гарри.

У принца Гарри также были романы до его встречи с Меган Маркл. Однако он состоял и в серьезных многолетних отношениях. Так, с Челси Дэви принц с перерывами встречался с 2004 по 2011 год. Она даже посещала вместе с Гарри свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В конце концов они расстались, так как Челси не смогла справиться с пристальным общественным вниманием к их отношениям.

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/East News

А с 2012 по 2014 год Гарри состоял в отношениях с Крессидой Бонас, она актриса и модель. Говорят, что пара рассталась мирно, но в день помолвки принца с Меган Маркл у Крессиды появилось загадочное сообщение в социальной сети, которое гласило: «Неважно, насколько вы считаете себя образованным, талантливым, богатым или крутым. То, как вы относитесь к людям, в конечном итоге говорит обо всем».

Бенедикт Камбербэтч

Pacific Press/SIPA/East News

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч.

Звезда «Шерлока» женился на режиссере Софи Хантер в 2015 году, когда ему исполнилось уже 45 лет. На протяжении долгого времени у актера было несколько коротких и длительных романов, прежде чем он связал себя узами брака с Софи, с которой они дружили более 17 лет.

Оливия Пуле и Бенедикт Камбербэтч.

У Бенедикта были длительные отношения с актрисой Оливией Пуле (с 2001-го по 2011-й), модельером Анной Джонс и актрисой Шарлоттой Эспри. Также ходили слухи, что мужчина был в отношениях с Дакотой Джонсон и коллегой по сериалу «Шерлок» Ларой Пулвер.

Дженсен Эклс

Invision/Invision/East News

Дженсен Эклс и Дэннил Эклс.

Сейчас Дженсен Эклс — счастливый отец 3 детей и любимый муж Дэннил Эклс (Харрис). Но до их встречи Дженсен не скучал.

Дженсен Эклс и Джоанна Крупа.

В 1998 году актер встречался с известной певицей Джессикой Симпсон, которая после расставания с ним сказала, что он разбил ей сердце. Среди его бывших девушек также модель Джоанна Крупа и актриса Таня Солонье.

Том Холланд

Invision/Invision/East News

Том Холланд и Зендея мало говорят о своих отношениях. И нередко ходят слухи об их помолвке. Так или иначе, кажется, будто у них все серьезно, а фанаты просто обожают эту пару.

Надя Паркес.

До Зендеи Том встречался с подругой звезды сериала «Игра престолов» Софи Тернер, Надей Паркес. Неизвестно, когда они расстались. Ходили также слухи, что Том был в отношениях с другой актрисой — Эллой Пернелл, но они прекратились, когда стало известно о ее связи с Брэдом Питтом.



Бен Аффлек

Invision/Invision/East News

Бен Аффлек и Джей Ло в прошлом году покорили всех возобновлением своих отношений и свадьбой спустя почти 20 лет после их расставания. До встречи с Дженнифер в 2002 году актер несколько лет встречался с Гвинет Пэлтроу. Они до сих пор поддерживают хорошие отношения, и актриса положительно высказалась по поводу свадьбы Бена и Джей Ло.

Позднее Бен был женат на Дженнифер Гарнер. После разрыва с ней мужчина пытался построить любовь с Анной де Армас, но их отношения продержались всего год. И лишь после всех этих романов Бен «заново» влюбился в Джей Ло и вернулся к ней спустя почти 20 лет.

Йен Сомерхолдер

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Красавчик из «Дневников вампира» в 2015 году связал свою жизнь с актрисой Ники Рид — она играла Розали в фильмах «Сумерки».

Frank Micelotta/Invision/AP/East News

До этого актер также нередко был замечен в романах с коллегами по съемкам: Кейт Босуорт («Правила притяжения»), Мэгги Грейс («Остаться в живых»), Эшли Грин (Элис, «Сумерки»), Ниной Добрев («Дневники вампира»).





А как считаете вы, бывает ли одна любовь на всю жизнь или нужно еще постараться поискать партнера среди многих?

Фото на превью Allaman Stephane/ABACA/EAST NEWS