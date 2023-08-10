10 звезд, которые попали в щекотливую ситуацию, но смогли изящно из нее выйти

Даже звезды не застрахованы от неловких ситуаций. Особенно осторожно стоит вести себя на ковровой дорожке и на премиях, где каждый твой шаг может быть запечатлен папарацци. Вот несколько случаев, когда знаменитости попали впросак прямо перед всем честным народом.

На премьере «Без обид» звезда фильма Дженнифер Лоуренс зацепилась каблуком за платье

Evan Agostini/Invision/East News

Дженнифер Лоуренс по праву можно считать королевой неловких ситуаций. Она попадает в них постоянно. То девушка падает, то без зазрения совести перешагивает через целые ряды кресел, а то просто неловко шутит. В 2023 году звезда обнулила счетчик дней без неловких фото, зацепившись каблуком за платье.

А на премьере «Оппенгреймера» актриса Флоренс Пью спасла коллегу по цеху Эмили Блант от неловкости. У Эмили распахнулся пиджак, угрожая показать лишнее

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На премьеру фильма обе звезды выбрали довольно открытые наряды. Их основу составляли пиджаки, под которыми не было надето ровным счетом ничего. Флоренс вовремя заметила, что пиджак коллеги слишком сильно распахнулся, и поддержала Блант, когда та поправляла наряд. Ситуация рассмешила обеих.

Рита Уилсон и ее муж Том Хэнкс были запечатлены в процессе спора с организаторами «Каннов»

ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Что на самом деле произошло и по какому поводу случилась размолвка, не ясно. Но звезды сообщили, что они просто общались и пытались перекричать громкую толпу. «Мы отлично провели время», — сказала Рита.

На «Грэмми» молодоженов Джей Ло и Бена Аффлека застали в интимный момент

Новоиспеченный муж что-то активно шептал на ухо жене, а та загадочно улыбалась. Когда он закончил свой монолог, смущенная звезда одернула супруга, как бы напоминая, что вокруг слишком много камер.

Лесли Манн на премьере фильма «Другая женщина» пошла в разнос, чем удивила коллег

Звезда призналась, что во время съемок комедии они подружились. Возможно, поэтому на премьере «Другая женщина» Лесли была в таком приподнятом настроении. Актриса пританцовывала и обнимала всех вокруг.

Эмма Томсон буквально «схватила» свою коллегу по фильму на ковровой дорожке премьеры «Удивительная миссис Мэй»

CAN/Capital Pictures/EAST NEWS

Эмма Томпсон — талантливая актриса и веселый человек. На премьере фильма она внезапно подбежала и обняла коллегу по цеху Хейли Этвелл. Та, в свою очередь, испугалась, но была рада видеть Эмму.

Неловкий момент случился у Эммы Стоун на «Золотом Глобусе». Она попыталась обнять режиссера, который в это время тянулся к другой

Этот случай называют самым неловким моментом на «Золотом глобусе». Эмма Стоун, услышав имя победителя, пытался обнять режиссера Дэмьена Шазелла, в то время как он обнял свою девушку.

Звезда «Оранжевый — хит сезона» Алисия Райнер выбрала для красной дорожки настолько тесное платье, что ей понадобилась помощь, чтобы передвигаться

AFP/EAST NEWS

Саму актрису это не смутило. Вместо того, чтобы смущаться, она вовсю улыбалась фотографам, пока организаторы мероприятия разбирались с ее платьем.

Дженнифер Гарнер тоже попала в неловкую ситуацию. Из-за неудачного движения папарацци сумели запечатлеть на пленку нижнее белье звезды

PacificCoastNews/EAST NEWS

На премьере фильма «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» звезда неловко поприветствовала коллегу по фильму Стива Карелла и продемонстрировала папарацци утягивающее белье.

Аманда Сейфрид едва не осталась без платья прямо на церемонии Critics’ Choice Awards 2023. По ее словам, оно буквально «трещало по швам»

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Звезда призналась, что причина, по которой платье буквально разваливается на ходу, — его возраст. Оказывается, это архивная коллекции Dior.

Вот еще одна подборка звезд, которые не сумели избежать неловкости на публике, но вышли из ситуации с гордо поднятой головой.