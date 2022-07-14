10+ звездных красоток, которые на раз-два опровергли все стереотипы о том, как должна выглядеть идеальная женщина

Знаменитости — люди публичные и частенько оказываются под прицелами камер. А уж от них ничто не остается скрыто. Поэтому немудрено, что селебрити готовятся к выходам в свет особенно тщательно, продумывая образ до мелочей и стараясь выглядеть безупречно. Но, как оказалось, не все. Некоторые из них, наоборот, вовсе и не хотят быть идеальными.

Мы в ADME решили выяснить, кто из звездных красоток совершенно не стесняется быть естественной и не только не спешит маскировать все свои несовершенства, но еще и готов их продемонстрировать.

Кэти Холмс на своем примере доказала, что с растяжками на животе женщина не перестает быть роскошной

Эль Фэннинг не прячет следы экземы на веках и даже шутит, что это ее тени для глаз

Сара Джессика Паркер не закрашивает седину полностью и негодует, что это ее решение люди называют смелым

Яра Шахиди не стесняется выкладывать фотографии своей неидеальной кожи

...И не маскирует следы усталости на лице

Шэрон Стоун не комплексует из-за шрама на шее, который остался у нее после инцидента с лошадью

VALERY HACHE / AFP / East News

Впрочем, как и Кейли Куоко

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Моника Беллуччи и не думает комплексовать из-за 44-го размера ноги. И действительно, зачем?

AFP / East News

Кара Делевинь страдает от псориаза и не считает это поводом прятать ноги или замазывать следы на них

Алисса Милано не находит нужным удалять волосы на руках — и правильно делает

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

И, кажется, Белла Торн с ней совершенно согласна

Целлюлит бывает даже у моделей. Алессандра Амбросио не считает его поводом прятать ноги под длинными юбками или брюками

KELA / Broadimage / East News

И певица Лиззо полностью поддерживает ее в этом вопросе

Invision / Invision / East News

Кира Найтли совершенно не беспокоится из-за отсутствия пышных форм — и правильно делает

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Thomas Janssen, Pacificcoastnews / East News

Многие маскируют следы усталости под глазами, но только не Кристен Стюарт

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

А вы как относитесь к собственным несовершенствам: стараетесь их спрятать или совсем из-за них не переживаете?

Фото на превью AFP / East News