11 блюд и продуктов, к которым выражение «из грязи в князи» подходит идеально

Если немного углубиться в историю модных сейчас блюд и продуктов, становится понятно, что ценить их стали не сразу. Часто это были изобретения простых людей, которые старались прокормить себя тем, что было под рукой, а не кулинарные изыски. Со временем отношение к такой еде изменилось, и теперь ее подают в лучших ресторанах и обсуждают в модных журналах.

1. Гаспачо

Гаспачо — холодный томатный суп. Известно, что это блюдо родом из испанской провинции Андалусия, но его историю проследить сложно. Все потому, что рецепт придумал не какой-нибудь придворный повар, а изобретательные фермеры. Их работа была тяжелой, а еды не хватало. Поэтому они стали делать суп из остатков овощей, чеснока и черствого хлеба.

2. Буйабес

Буйабес — традиционное провансальское рыбное рагу родом из портового города Марсель. Сейчас это блюдо подается в лучших ресторанах, но раньше буйабес был едой простых рыбаков. Вместо того чтобы использовать более дорогую рыбу, они брали самую мелкую и костлявую, которую не могли продать, и варили похлебку в котле на дровах.

3. Фондю

Фондю ассоциируется с чем-то изысканным, но, оказывается, в XVIII веке в Швейцарии его делали не от хорошей жизни. Население альпийских деревень полагалось в основном на собственное хозяйство. Так как люди сами делали сыр, вино и хлеб, это и были самые доступные продукты. Чтобы прокормить себя в холодное время года, швейцарцы стали готовить фондю, то есть топили выдержанный сыр и макали в него хлеб.

4. Сыродавленное масло

Технологиям получения растительного масла тысячи лет, и механический способ долгое время был самым доступным. Даже сейчас в некоторых развивающихся странах для экстракции используют пресс или ступку с пестиком, так как другие методы слишком дороги. Процесс рафинации растительного масла был разработан во второй половине XIX века и развивался в XX веке. В результате многие люди стали проявлять интерес к продукту, очищенному от лишних запахов и пригодному для длительного хранения. В наши дни отношение к очищенному маслу меняется: при довольно высокой цене на масла первого отжима, масло такого рода, например оливковое, становится все популярнее.



5. Угорь

Сейчас блюда из угря чрезвычайно дорогие. Но так было не всегда. В Викторианскую эпоху угри были едой для бедняков, так как разводились в Темзе в большом количестве. Позднее их популяция заметно сократилась из-за ухудшения качества воды в реке. И хотя сейчас экологическая обстановка улучшается, блюда из угря остаются слишком дорогими.

6. Коричневый сахар

Коричневый сахар стал популярен и дешев в XVIII веке, когда удалось наладить его массовое производство. В XIX веке были разработаны методы его рафинирования и очищения от патоки. Также была развернута кампания против коричневого сахара, во время которой распространялись фотографии безвредных, но отталкивающих на вид микробов, живущих в коричневом сахаре. В результате в 1900-х годах в одной из самых продаваемых кулинарных книг коричневый сахар стали критиковать. С тех пор отношение к коричневому сахару снова поменялось: этот продукт считается уникальным и стоит дороже белого.

7. Цельнозерновой хлеб

Хотя сегодня белый хлеб считается основным продуктом питания, в прошлом он был привилегией богатых. Во многих культурах употреблять хлеб из белой муки считалось престижным, а серый, из неочищенной муки грубого помола был продуктом для необеспеченного населения. Как и в случае со многими другими необработанными продуктами, отношение к цельнозерновому хлебу поменялось: сейчас этот продукт ценится выше, чем его рафинированный аналог.

8. Гречка

Хотя гречка начала свою историю в Азии, блюда из нее были популярны во многих странах Европы, причем не только на востоке. Традиционно она считалась продуктом простой кухни и ассоциировалась с бедностью. Так, гречка была основой питания крестьян альпийского региона Италии в XIX веке. В современном мире интерес к этому псевдозлаку значительно вырос. Особенно популярна стала зеленая гречка, не прошедшая термическую обработку. Она используется как основа не только для вторых блюд, но и для диковинных десертов.

9. Чайный гриб

Распространенные ассоциации, связанные с чайным грибом, — банка на подоконнике с неприглядного вида жидкостью внутри. А вот комбуча — это что-то модное и современное. На самом деле это одно и то же — ферментированный напиток из черного или зеленого чая. Популярность этого полезного продукта с каждым годом растет, и размер мирового рынка чайного гриба уверенно увеличивается.

10. Соевые продукты

Соевые продукты давно известны в азиатской кухне. Но на протяжении истории отношение к ним было неоднозначное. Например, до XVII века тофу считался едой для бедняков. Все изменилось, когда цинский император Кан Си решил инкогнито прогуляться среди простых людей и попробовал этот продукт. Вернувшись, он приказал своим поварам начать готовить для него еду на основе тофу. Во многих других странах соевое молоко долгое время тоже было не самым желанным продуктом, а являлось вынужденной, более дешевой альтернативой коровьему. К 1960-м годам качество соевого молока резко улучшилось, а к 1990-м оно заняло свою уверенную позицию на рынке продуктов для здорового питания.



11. Костный бульон

Костный бульон — однозначно один из самых ярких гастрономических трендов последних лет. Конечно, это блюдо известно во многих культурах, но только в новейшей истории оно стало действительно модным. В супе, от которого без ума знаменитости, логичнее ожидать солидный кусок мяса. Ведь оно всегда высоко ценилось и было признаком высокого статуса. Но все дело в пользе отвара, который получается именно из костей в процессе многочасовой варки.