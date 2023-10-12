11 бьюти-привычек китаянок, которые вызывают у иностранок вопросики

Многие задумываются, почему женщины из Поднебесной выглядят так молодо. Может, дело и в генетике, но у китаянок есть свои секреты красоты, которым мы раскроем. А также расскажем о бытовых привычках: готовы поспорить, что такого не показывают в программах о путешествиях. В бонусе вы увидите, что такое «пекинское бикини».

Обожают красную помаду

У нас не каждая решится носить красную помаду. А современные китаянки всем цветам помады предпочитают именно красный. Во-первых, этот цвет символизирует счастье и успех. Во-вторых, женщины считают, что алый цвет губ помогает привлекать внимание мужчин.

Не приветствуют яркий макияж глаз

Китаянки они делают акцент лишь на губах, а вот броский макияж глаз не любят. Они используют мало теней для век, но могут сделать подводку — так, чтобы глаза казались больше.

Предпочитают легкие бра

Некоторые бренды нижнего белья с мировым именем в Поднебесной так и не прижились. Если те модели бюстгальтеров, которые покупают у нас, раньше китаянок устраивали, то в последнее десятилетие они таких избегают. Речь идет о бра с пуш-апом, обилием фурнитуры и декоративных элементов. Девушки в Китае делают выбор в пользу лаконичных моделей из добротных материалов, которые не сжимают грудь. Они считают, что такое белье более «здоровое».

Не используют тампоны

Несмотря на то, что тампоны завезли в страну еще в 90-х, на данный момент ими пользуется лишь 2% китаянок. Женщины считают, что данное средство гигиены опасно для здоровья, и это убеждение вытекает из постулатов традиционной китайской медицины. Она гласит, что выделения не должны оставаться внутри тела, так они способствуют размножению вредных бактерий. Потому китаянки выбирают прокладки.

Не пьют обезболивающее во время критических дней

Автор данной статьи имела возможность побеседовать с китаянкой о таком явлении, как болезненные ощущения в животе во время менструации. 24-летняя знакомая из Поднебесной заявила: «У нас не привыкли решать эту проблему таблетками. Если почаще делать горячие ванночки для ног, то боли беспокоить не будут. Меня этому бабушка научила». Утверждение показалось спорным, но собеседница оказалась права. Согласно научному исследованию, проведенному в 2020 году, любимые китайцами ванночки для ног с добавлением различных трав действительно облегчают состояние женщин во время критических дней. Достаточно 20–30 минут на процедуру, чтобы почувствовать себя лучше.

Умываются рисовой водой

Китаянки из поколения в поколение передают секрет красивой кожи лица. Он заключается в том, что умываться следует водой, которая остается от полоскания риса. По убеждению местных жительниц, это средство обладает осветляющими и противовоспалительными свойствами, а также выравнивает тон кожи и повышает ее упругость.

Делают антивозрастную маску

Для того чтобы предупредить появление морщин, китаянки делают маску для лица из сырых яичных белков. Для этого они наносят их на лицо, держат около 20 минут и смывают. Такое средство делает кожу гладкой и сияющей. О действенности этого метода даже упоминают китайские знаменитости, например супермодель Лю Вэнь рассказала о нем в интервью.

Избегают молочных продуктов

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Секрет пресловутой стройности азиатских женщин пытаются разгадать многие. Девушка-блогер, которой довелось пожить в Поднебесной, поделилась своими наблюдениями. Она заметила, что китаянки очень редко употребляют в пищу молочные продукты, а также процитировала слова известной азиатской девушки: «Природа создала молоко, чтобы за год из 45-килограммового теленка сделать полноценную 450-килограммовую корову».

Любят мини-юбки

Agata Dyka / East News

Если во многих странах короткие юбки считаются прерогативой юных девушек, то в Поднебесной с этим дела обстоят иначе. Местные женщины не стесняются носить короткие юбки и шорты в зрелом возрасте. «Помню, когда я только приехала в Китай, больше всего меня поразили короткие юбочки, — пишут в блоге «Байки лаовая. Китай». — Я все смотрела и думала: «Ну как, как они их носят и не опасаются навлечь на себя „великий позор?!“ Особенную магию я видела в воспитательницах детского сада, все-таки работа активная. В общем, жила несколько месяцев в неведении и восхищении. А потом выяснила, что они поддевают тонкие шортики».

Не тратят уйму времени на маникюр

SmirMax / easyfotostock / East News , SmirMax / easyfotostock / East News

Блогер поделилась своими впечатлениями о ногтевом сервисе в Китае. Если в других странах женщинам приходится отводить на маникюр 1,5–2 часа свободного времени, то здесь можно уложиться в 20–30 минут. С одной клиенткой порой работают до 4 мастеров. Пока первый заканчивает один этап работы, второй уже приступает к следующему.

Почти не пользуются парфюмом

В Китае нет такого увлечения парфюмами, как на Западе. Духи здесь не считают чем-то необходимым, а относят скорее к имиджевым товарам. В основном ими пользуются лишь работники международных компаний или солидные директора. Некоторые китаянки убеждены, что духи созданы для тех, кому нужно замаскировать неприятный запах тела. В социальной сети Quora на вопрос «Почему китайцы ненавидят духи?» жительница Поднебесной ответила: «Мне очень не нравятся эти запахи. Они вызывают головокружение или тошноту. Но вот натуральные цветочные или древесные ароматы мне по душе».

Бонус

На самом деле «Пекинское бикини» не имеет никакого отношения к женщинам. Это сатирическое название мужчин, которые в жару подворачивают майку и демонстрируют живот. Обычно такую привычку имеют китайцы старшего и среднего возраста. Несмотря на название, данное явление распространено по всей стране, а не только в Пекине.